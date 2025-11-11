Actrița Betty Harford, celebră pentru rolul din serialul „Dynasty”, a murit la 98 de ani

Actrița americană Betty Harford, cunoscută pentru rolurile sale memorabile în seriale de televiziune și filme clasice, s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. Vestea a fost confirmată de o prietenă apropiată, Wendy Wilkins Mitchell, printr-o postare emoționantă pe Facebook.

Ultimele clipe alături de familie

Potrivit lui Mitchell, Betty era înconjurată de familie în momentul trecerii sale în neființă. Fiul ei, Chris, i-a transmis prietenei pe Facebook că mama sa se afla în convalescență după o gripă, în locuința sa din Carpinteria, California. Deși se recupera, vârsta înaintată și fragilitatea fizică au contribuit la moartea sa.

Betty Harford a devenit un nume cunoscut în anii ’80 datorită rolului Hilda Gunnerson, bucătăreasa loială a familiei Carrington, în celebrul serial „Dynasty”. A apărut în peste 30 de episoade între 1981 și 1987, fiind parte integrantă din universul serialului. A revenit în același rol în 1991, în producția specială Dynasty: The Reunion, demonstrând legătura profundă cu personajul și cu fanii serialului.

Un alt rol definitoriu a fost cel al doamnei Nottingham în The Paper Chase, unde a jucat alături de John Houseman. Serialul, care a explorat viața studenților la Drept, a fost difuzat între 1978 și 1986, mai întâi pe CBS, apoi pe Showtime. Harford a fost prezentă în toate cele patru sezoane, oferind o interpretare subtilă și elegantă.

Apariții pe marele ecran

Pe lângă succesul în televiziune, Betty Harford a avut și o carieră cinematografică notabilă. A jucat în filme precum The Wild and the Innocent (1959) și Inside Daisy Clover (1965), alături de nume mari precum Robert Redford și Natalie Wood. De asemenea, a avut apariții în seriale de referință precum The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents și Dr. Kildare, demonstrând versatilitatea sa artistică.

Deși nu a fost mereu în lumina reflectoarelor, Betty Harford a fost o figură respectată în industria cinematografică. Colegii de platou au apreciat profesionalismul și discreția sa, iar fanii au remarcat naturalețea cu care interpreta roluri de sprijin, dar esențiale pentru dinamica poveștilor.

Betty Harford lasă în urmă un fiu, Chris, și mai mulți nepoți, care îi vor păstra vie amintirea. De-a lungul vieții, a inspirat generații de actori și telespectatori prin eleganța și dedicarea sa față de arta interpretativă.

