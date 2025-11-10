Lenny Wilkens, fost mare baschetbalist și antrenor al echipei Seattle SuperSonics, a murit la 88 de ani

Fostul baschetbalist și antrenor al echipei Seattle SuperSonics, Lenny Wilkens, a murit duminică, la vârsta de 88 de ani. Familia sa a anunțat decesul, fără a preciza cauza.

Lenny Wilkens, un jucător de excepție

Wilkens a avut o carieră strălucitoare ca jucător, întinsă pe 15 ani, fiind selecționat de nouă ori în All-Star Game. În 1960, a fost ales cu numărul 6 în draft de către St. Louis Hawks, iar ca fundaș de 1,83 m, a condus de două ori liga la pase decisive.

După retragerea de pe teren, Wilkens a devenit unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria NBA. A activat patru sezoane ca jucător-antrenor – trei la SuperSonics și unul la Portland Trail Blazers. În 1979, a condus Seattle SuperSonics către titlul NBA, iar în 1994 a fost desemnat „Antrenorul Anului”.

A fost printre cei 75 cei mai mari jucători din istoria NBA

Cu 1.332 de meciuri câștigate, Wilkens se află pe locul trei în clasamentul all-time al victoriilor ca antrenor.

„Lenny Wilkens a reprezentat tot ce e mai bun în NBA. Ca jucător și antrenor de Hall of Fame, dar și ca ambasador al jocului, Lenny a fost o figură unică. Atât de mult, încât, în urmă cu patru ani, Lenny a primit distincția unică de a fi numit printre cei 75 cei mai mari jucători și 15 cei mai mari antrenori din istoria ligii.

Dar mai impresionant decât realizările sale în baschet – care includ două medalii de aur olimpice și un titlu NBA – a fost angajamentul său față de comunitate, în special față de orașul său drag, Seattle, unde o statuie îi onorează memoria.

A influențat viețile a nenumărați tineri, precum și generații de jucători și antrenori care l-au considerat nu doar un coechipier sau antrenor remarcabil, ci și un mentor extraordinar, care a condus cu integritate și eleganță autentică” a declarat comisarul ligii, Adam Silver.

Rick Carlisle, antrenorul echipei Indiana Pacers, și-a exprimat admirația: „Ce voi ține minte mereu e cât de gentleman era. Un om elocvent și un antrenor extrem de competitiv. Va fi regretat, dar cu siguranță va fi și amintit.”

După retragerea din activitate în 2005, Wilkens s-a stabilit în Medina, Washington, și a condus timp de 17 ani Asociația Antrenorilor NBA. Fundația sa, Lenny Wilkens Foundation, a strâns milioane de dolari pentru cauze caritabile în Seattle.

