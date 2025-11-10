Folkistul Valentin Moldovan, membru marcant al Cenaclului Flacăra, a murit la 67 de ani

Lumea muzicii românești este din nou în doliu. Valentin Moldovan, unul dintre cei mai apreciați artiști folk ai generației ’70–’80 și membru marcant al Cenaclului Flacăra, a murit la vârsta de 67 de ani. Dispariția sa vine la doar șase luni după moartea colegului său de scenă, Ghiță Danciu, alături de care a cântat în trupa Orizont 77.

O carieră construită pe poezie, emoție și autenticitate

Născut în Bistrița-Năsăud și stabilit ulterior în Maramureș, Valentin Moldovan a fost un artist care a pus suflet în fiecare vers. A intrat în Cenaclul Flacăra în anul 1984, după ce a câștigat Festivalul Național „Baladele Dunării” și concursul „Totuși Iubirea”, coordonat de Adrian Păunescu. De atunci, cariera sa a fost strâns legată de mișcarea culturală care a marcat profund muzica și poezia românească din acea perioadă.

Cântecele sale, încărcate de mesaj și sensibilitate, au devenit repere pentru generații întregi. Cea mai cunoscută piesă a sa, „Balada fulgerată de vânt”, a devenit celebră sub titlul „Rău mă dor ochii, mă dor” și a fost preluată de publicul din întreaga țară, fiind cântată la festivaluri, concerte și întâlniri folk.

George Stanca, despre piesa lui Moldovan: „Cea mai mare victorie a unui artist!”

Jurnalistul George Stanca a descris piesa lui Moldovan drept „al doilea cântec care se confundă cu folclorul românesc, după ‘Om bun’ al lui Dan Aldea”. Într-un articol dedicat artistului, Stanca scria: „Balada lui Valentin Moldovan are un nume și un autor. Numai că mediul e altul – poporul. A fost adoptată de oameni ca un cântec vechi, anonim. Și asta e cea mai mare victorie a unui artist.”

Valentin Moldovan a fost considerat parte din generația de aur a folkului românesc, alături de nume precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru și Tatiana Stepa. De-a lungul anilor, a continuat să cânte la galele omagiale ale Cenaclului Flacăra și la numeroase festivaluri dedicate genului, păstrând vie emoția unei epoci în care muzica era formă de rezistență și poezie.

Moartea lui Valentin Moldovan lasă un gol imens în rândul iubitorilor de folk și al colegilor de scenă. A fost un artist care nu a urmărit faima, ci adevărul din cântec și legătura sinceră cu publicul. Prin vocea sa caldă și versurile pline de sens, a reușit să creeze o punte între generații și să transforme muzica într-un act de comuniune.

