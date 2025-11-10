Cristian Nicolaie a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând un gol imens în lumea teatrului. În ultimii 25 de ani, actorul a jucat pe scena Teatrului Nottara din București.

Cristian Nicolaie a murit la 66 ani

Reprezentanții Teatrului Nottara au fost cei care au făcut tristul anunț privind trecerea în neființă a îndrăgitului actor.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru Cristian Nicolaie. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani”, au scris pe rețelele sociale reprezentanții teatrului unde Cristian Nicolaie a jucat cea mai mare parte a vieții sale.

Aceștia au precizat că vor reveni în curând și cu detalii despre înmormântare pentru cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu.

Și reprezentanții teatrului Excelsior au transmis un mesaj de condoleanțe.

„A plecat dintre noi Cristian Nicolaie — actor, coleg și prieten vechi al scenei Excelsior. Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă. De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru. Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos. Condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace!”, este mesajul apărut pe pagina Teatrului Excelsior.

Cine a fost Cristian Nicolaie

Cristian Nicolaie s-a născut pe 11 decembrie 1959 în Râmnicu Vâlcea. A absolvit Institutul de Arte Teatrale și Cinematografie „Ion Luca Caragiale” din București în 1994. În 1996, a jucat primul său rol în filmul Ivan Turbincă.

În ultimii 25 de ani, actorul a putut fi văzut în numeroase spectacole, precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, regia: Dan Tudor.

La Teatrul Excelsior, Cristian Nicolaie a jucat în mai multe spectacole, printre care Aladin și lampa fermecată”, „Măria-Sa… Măgarul!”, „Momo sau strania poveste a hoților de timp și a copilului ce le-a arătat oamenilor timpul” și „The History Boys”.

În cinematografie, acesta a mai jucat în filmele „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” (2006) și „Omul” (2016).

