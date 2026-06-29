Ann Blyth, starul din „Mildred Pierce” și una dintre ultimele mari actrițe ale vechiului Hollywood, a murit la 98 de ani

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Actrița și soprana Ann Blyth, nominalizată la premiile Oscar la o vârstă fragedă și recunoscută pentru talentul său remarcabil atât în drame intense, cât și în mari musicaluri, a încetat din viață la vârsta de 98 de ani.

Anunțul a fost făcut public de fiica sa, Eileen McNulty, care a precizat că actrița s-a stins din cauze naturale, în locuința sa din Rancho Santa Fe, California, înconjurată de cei dragi. Moartea sa marchează simbolic încheierea unei ere, Blyth fiind printre puținii actori de studio care au supraviețuit perioadei de glorie a sistemului hollywoodian de la jumătatea secolului trecut.

Debutul la radio și consacrarea de pe Broadway

Născută în statul New York și crescută în condiții modeste de o mamă singură de origine irlandeză, Ann Blyth a dovedit o înclinație nativă spre artă încă din primii ani ai copilăriei. La doar 5 ani își făcea debutul la radio, iar adolescența a găsit-o studiind alături de o companie de operă. Succesul major a venit însă la vârsta de 13 ani, când a fost distribuită pe Broadway în piesa anti-nazistă „Watch on the Rhine”.

Această producție i-a deschis porțile către Cetatea Filmului, unde Universal Studios i-a oferit rapid un contract. Deși inițial a fost distribuită în musicaluri cu buget redus, vocea sa melodioasă și prezența scenică caldă au atras imediat atenția criticilor și a publicului, pregătind terenul pentru rolul care avea să îi schimbe destinul.

O nominalizare la Oscar istorică

Anul 1945 a reprezentat momentul de cotitură al carierei sale, când studioul Warner Bros. a împrumutat-o pentru a juca în capodopera film noir „Mildred Pierce”, regizată de Michael Curtiz. La doar 17 ani, Blyth a interpretat-o pe Veda, fiica monstruos de răsfățată și manipulatoare a personajului principal, jucat de Joan Crawford. Rolul i-a adus o nominalizare la Premiile Academiei pentru cea mai bună actriță în rol secundar și a reprezentat o schimbare radicală de imagine, în contrast puternic cu articolele din revistele de epocă care o descriau drept „Angelic Annie”.

Succesul a fost însă umbrit de o tragedie personală profundă, mama sa stingându-se din viață din cauza cancerului chiar înainte ca filmul să ruleze pe marile ecrane. Despre începuturile sale dificile și sprijinul matern, actrița mărturisea ulterior: „Deveneam tristă și deprimată când nu obțineam un rol, iar cuvintele de încurajare ale mamei mele mă făceau să vreau să încerc din nou.”

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Cumpăna accidentului și puterea credinței

În plină ascensiune profesională, în anul 1946, Ann Blyth a suferit un grav accident de sanie în urma căruia și-a fracturat coloana vertebrală. Medicii se temeau că tânăra vedetă nu va mai putea merge niciodată, însă după paisprezece luni petrecute în ghips și într-un scaun cu rotile, ea a reușit să se recupereze complet.

Această perioadă de izolare forțată a marcat-o profund și i-a ghidat spiritual restul vieții. Într-un interviu acordat agenției de presă The Associated Press, ea a descris acele momente de suferință ca pe o binecuvântare ascunsă: „Lumea agitată și incitantă pe care o cunoscusem a dispărut, iar viața mea s-a redus la lucruri mărunte. Dar chiar și acolo m-am simțit binecuvântată, deoarece am descoperit un nou sens al rugăciunii.”

Epoca marilor musicaluri și retragerea discretă

După o revenire spectaculoasă în drame de succes alături de titani precum Gregory Peck, Robert Mitchum sau Charles Boyer, cariera sa a luat o nouă turnură muzicală la începutul anilor ’50. Trecerea la studiourile MGM i-a permis să își pună în valoare vocea excepțională de soprană.

A strălucit alături de tenorul Mario Lanza în „The Great Caruso” și a făcut pereche cu Howard Keel în producții legendare precum „Rose Marie” și „Kismet”. Cu toate acestea, la sfârșitul anilor ’50, înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, Ann Blyth a luat decizia curajoasă de a părăsi platourile de filmare de la Hollywood pentru a se dedica exclusiv familiei sale și celor cinci copii rezultați din căsnicia cu doctorul James McNulty.

Deși a continuat să apară sporadic în producții de televiziune și în turnee teatrale cu spectacole precum „The Sound of Music”, ea a rămas în memoria colectivă drept actrița care a știut să cucerească vârful succesului și, în același timp, să prioritizeze viața personală. Prin dispariția sa, cinematografia mondială pierde nu doar o voce de aur și un talent dramatic desăvârșit, ci și un model de Eleganță și demnitate care a demonstrat că adevărata împlinire transcende lumina reflectoarelor.

Foto – Profimedia

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