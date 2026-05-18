Actrița Jill Curzon, cunoscută pentru rolul din „Doctor Who", a murit la 87 de ani

Raluca Vițu
Lumea cinematografiei și fanii serialelor SF sunt în doliu după pierderea uneia dintre figurile emblematice ale anilor ’60. Actrița britanică Jill Curzon, cunoscută la nivel mondial pentru rolul său din „Doctor Who”, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani.

Dincolo de talentul său actoricesc și de rolurile memorabile de pe marile și micile ecrane, ea va rămâne în amintirea publicului și apropiaților pentru pofta sa molipsitoare de viață și energia deosebită pe care o emana.

O carieră alături de marile staruri ale Hollywood-ului

Jill Curzon a devenit un nume de referință în cinematografia de gen science-fiction datorită interpretării personajului Louise în filmul din 1966 „Daleks’ Invasion Earth 2150 AD”. În această producție de succes, ea a împărțit ecranul cu legendarul Peter Cushing, oferind publicului un rol care avea să devină de referință pentru fanii fenomenului.

Cariera sa lungă și variată nu s-a oprit însă la universul SF. Actrița a bifat apariții notabile alături de mari nume ale cinematografiei mondiale. A jucat împreună cu Cliff Robertson în „The Sunshine Patriot” și cu Robert Wagner în „It Takes A Thief”. De asemenea, filmografia sa cuprinde roluri apreciate în „Dr Syn, Alias The Scarecrow”, precum și în comedia clasică „The Intelligence Men”, unde a evoluat alături de faimosul duo Morecambe și Wise. Televiziunea a reprezentat o altă scenă importantă pentru Curzon, ea apărând în producții britanice extrem de populare precum „The Saint”, „The Champions”, „Adam Adamant Lives!”, „Hugh And I”, „Not Only But Also” și „The Dick Emery Show”.

Vestea morții actriței a fost confirmată recent de către un prieten apropiat al acesteia, Pete Sims, care a informat agenția Press Association că Jill Curzon s-a stins din viață în liniște, luna trecută, la locuința ei din Spania. Sims este și cel care a sprijinit-o pe artistă în redactarea memoriilor sale intitulate „Jill Curzon 2023 AD – My Eventful Life”.

„A fost o persoană caldă, generoasă, care a iubit viața; avea o energie debordantă. Era o adevărată bucurie să fii în preajma ei și adora să povestească întâmplări vechi din anii ’60 și ’70 despre oamenii cu care se monda, celebrități precum Robert Wagner și toate acele mari staruri din perioada în care a locuit în America. A fost minunat doar să îi ascult poveștile.

De aceea, cartea pe care a scris-o a fost realizată cu enorm de mult suflet. Cred că i-a luat vreo 12 ani să o termine, pentru că a vuat să se asigure că totul este perfect și exact”, a declarat Pete Sims.

Prietenul de familie a ținut să sublinieze cât de mult a iubit regretata actriță meseria pe care a practicat-o timp de decenii: „A avut o carieră lungă și variată și s-a bucurat de fiecare minut. Lucrul pe care mi-l voi aminti mereu despre Jill este că avea o reală poftă de viață și îmbrățișa absolut tot ce îi scotea calea în drum.”

Mesajele de adio ale fanilor și legătura specială cu publicul

Imediat după anunțul decesului, comunitatea de fani din întreaga lume a reacționat, rețelele de socializare fiind inundate de mesaje de regret și de condoleanțe. Unul dintre admiratorii săi a ținut să reamintească importanța ei în universul SF, scriind în mediul online: „Odihnește-te în pace, Jill Curzon, cea care a jucat-o pe Louise în filmul cu Peter Cushing, Dalek Invasion Of Earth. Mă bucur atât de mult că am apucat să te cunosc. Tardisul a mai pierdut un pasager astăzi.”

Un alt fan a evocat modestia și căldura cu care actrița își trata publicul la evenimentele dedicate cinematografiei: „Este o veste tristă să aflu că Jill Curzon a murit. A fost extrem de drăguță când am întâlnit-o și era sincer nedumerită de cât de mult iubeam cu toții filmul ei cu Dalek. Iar noi chiar îl iubim.”

Apropiații și cei care au interacționat cu ea la festivaluri au confirmat că această conexiune cu publicul i-a adus o mare împlinire în ultima parte a vieții. Un alt mesaj de omagiu arată că „Jill a redescoperit bucuria de a fi apărut în filmul Doctor Who conectându-se cu fanii la numeroase convenții și proiecții de film de-a lungul anilor — iar cei care au întâlnit-o își vor aminti cât de sincer a iubit acele momente.”

Gândurile comunității se îndreaptă acum către cei dragi, așa cum a rezumat un alt admirator: „Jill va lipsi enorm celor care au cunoscut-o, iar gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia ei în aceste momente triste.”

În urma regretatei actrițe Jill Curzon rămân o moștenire cinematografică impresionantă, fiica sa, Michelle King, și nepotul ei, Taj.

