4 tendințe în modă pe care le poartă cântăreața Rita Ora

Cântăreața britanică Rita Ora pare să arate că se descurcă și la modă, la fel de bine pe cât o face în muzică.

Luni, cântăreața a zburat la New York cu ocazia lansării noului ei single You Only Love Me. Văzută pe străzile din oraș, cântăreața britanică a înlănțuit apariții în modă.

Rita Ora electrizează străzile din New York

În total, Rita Ora a fost văzută în patru outfit-uri diferite într-o singură zi. Ceea ce oferă poate să o imagine de ansamblu asupra următoarelor tendințe de modă, scrie Vogue France.

Ca primă propunere, Rita Ora a ales pantalonii largi. Lați si usor evazati în partea de jos, acești blugi sunt tot mai des adoptați de toate fetele care vor să fie în pas cu moda momentului.

Cântăreața britanică l-a accesorizat cu un detaliu strălucitor inspirat de Y2K : o centură cu stele din strass. O idee genială.

Câteva ore mai târziu, cântăreața a apărut într-un look total denim. Un stil care nu poate fi mai atemporal, pus în valoare de câteva accesorii de iarnă. Purta o geantă neagră pufoasă și o eșarfă cu dungi multicolore pe care a răsucit ca o glugă.

Rita Ora, 4 ținute în tendințele modei

La sfârșitul zilei, artista a optat pentru o ținută clasică de seară: neagră. Pe lângă acest detaliu, cântăreața britanică a ales să contrasteze cu aspectul ei obișnuit de petrecăreață. La fel precum Kim Kardashian sau Eva Longoria, artista a decis să apuce de tendința sportswear. Piesa centrală în look-ul ei? Un hanorac negru supradimensionat, decolorat, de la Diesel.

Pentru a-și încheia maratonul de modă, Rita Ora părea că a ales să facă cu ochiul trendului Y2K: Paris Hilton. Îmbrăcată într-un trening decupat din catifea, cântăreața britanică arăta perfect.

Cine este Rita Ora

Cântăreața s-a născut pe 26 noiembrie 1990 în Pristina, Iugoslavia, care acum este Kosovo. Când avea un an, părinții ei albanezi, Vera și Besnik Sahatçiu, au fugit din Kosovo și s-au mutat în Marea Britanie, într-o perioadă în care albanezii erau asupriți de dictatorul Slobodan Milosevic.

Tatăl ei este economist și proprietar de pub, în ​​timp ce mama ei este psihiatru. Este nepoata unuia dintre cei mai prolifici regizori de film din Iugoslavia, Besim Sahatçiu. Bunicul ei matern, Osman Bajraktari, era diplomat.

Numele ei de naștere era Rita Sahatçiu, dar părinții ei au adăugat ulterior „Ora” la numele de familie, întrucât era mai ușor de pronunțat. A fost numită după Rita Hayworth, vedeta preferată a filmului bunicului ei. Are o soră mai mare, Elena, și un frate mai mic, Don.

Crescând în apropiere de Portobello Road, în vestul Londrei, a participat la St Cuthbert cu școala primară St Matthias CE din Earls Court. A absolvit Școala de Teatru Sylvia Young, o școală de arte spectacole de specialitate.

Când era copil, ea asculta colecția de înregistrări a tatălui ei și a fost influențată de artiști precum Blondie, Hendrix, Prince, Earth, Wind & Fire și Celine Dion. Cu toate acestea, potrivit ei, Gwen Stefani și Beyoncé au influențat-o cel mai mult.

Sursă foto: Hepta