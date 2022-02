Speak, despre fosta relație cu Adelina Pestrițu: „Nu s-a terminat cum trebuie între noi”

Speak (35 de ani) și Adelina Pestrițu (34 de ani) s-au despărțit în toamna anului 2016, după 2 ani și jumătate de relație. Din ianuarie 2020, Speak este logodit cu artista Ștefania Codreanu (25 de ani). Din iulie 2019, Adelina este căsătorită cu Virgil Șteblea, alături de care are o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 3 ani.

Invitat în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar (40 de ani), Speak a vorbit, printre multe altele, și despre fosta relație cu Adelina Pestrițu.

„Am avut o perioadă în care am încercat să schimb un om. Mi-am dat seama că nu poți. Am încercat să evoluăm împreună și nu s-a putut. Cum te raportezi la oameni, cum te raportezi la viață, principiul fundamental de interacțiune, n-ai cum să le schimbi. Nu poți”, a explicat artistul.

„Am împlinit 30 de ani singur, acasă. Nu m-a căutat nimeni (n.red.: în afara familiei) pentru că am renunțat la viața mea de dinainte, mi-am trăit viața prin prisma relației. Și, când s-a terminat, am rămas singur”, a mai declarat. „Pe moment, a fost ceva îngrozitor (n.red.: despărțirea), dar, după ce am început să-mi revin, mi-am dat seama că era bine. Ceea ce trăiesc acum… Doamne-ajută. Sunt două lumi diferite. Atât de marcat am fost. Se poate și așa? Păi cum?”, a adăugat.