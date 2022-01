De când formează un cuplu cu Speak, despre Ștefania s-a tot speculat, în presă și nu numai, că ar avea mai multe operații estetice. Recent, însă, artista a clarificat zvonurile. A apelat sau nu la bisturiu până acum?

Are sau nu iubita lui Speak operații estetice? Ștefania a clarificat speculațiile

„Nu, nu am operații estetice. Nici implant mamar!”, a declarat Ștefania. „Nu, nu am nicio operație estetică. La un moment dat auzisem chiar că am nasul făcut și am spus mulțumesc. Dacă arată ca un nas operat, atunci cred că e de bine”, mai spunea Ștefania în aprilie 2021.

Comparând fotografiile din 2017 cu cele din prezent, Ștefania pare să fie apelat, totuși, la o intervenție estetică, și anume la o remodelare a buzelor.

Speak și Ștefania s-au logodit la sfârșitul anului 2019, după trei ani de relație, în timpul filmărilor sezonului 3 „Asia Express”. În mai 2020, perechea a dezvăluit pe cine au ales să le fie nași. „Vrem să ne gătească Sorin (n.red.: Bontea). Așa am și vorbit cu el. Nașii sunt aleși demult, prietenii noștri Monica Munteanu și soțul ei”, a mărturisit Speak, pentru OK! Magazine.

Din cauza pandemiei, cuplul s-a văzut nevoit să-și amâne nunta. „Păi, cu pandemia asta… la noi nu este vorba despre a semna un act, ci despre a avea parte de momente unice. Și, momentan, trăim niște vremuri în care nu putem risca un eveniment pe care îl vom face o singură dată în viață”, scria Speak la Insta Story, în octombrie 2021.

„Da, cred că am făcut eu primul [pas]. Na, sunt și eu băiat o dată, bărbat. Am făcut eu primul pas”, mărturisea Speak, în prima lor apariție TV în calitate de cuplu. „Nu i-am dat semnale. S-a întâmplat. Chiar nu i-am dat semnale că ar trebui să facă vreun pas sau că eu urmează să fac vreun pas. S-a întâmplat pur și simplu”, a adăugat Ștefania.

„Cred că ăsta este cel mai bun atu al nostru. Suntem cei mai buni prieteni și pot să îi zic orice. Prima oară în viața mea, într-o relație, pot să zic orice partenerului. Orice! Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu decât o fac acum”, a mai spus Speak.

