Simona Halep, primul mesaj transmis fanilor după ce a anunțat că are COVID-19

La sfârșitul săptămânii trecute, Simona Halep (29 de ani) a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care anunța că s-a infectat cu noul coronavirus. Sportiva a spus atunci că s-a autoizolat și că s-a confruntat cu o formă ușoară a bolii COVID-19.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a scris sâmbătă Simona, pe Twitter.

Au trecut patru zile de atunci, iar acum campioana noastră a redevenit activă pe rețelele sociale printr-o postare optimistă cu privire la starea ei.

Simona a postat recent pe Instagram o fotografie în care zâmbește și le-a trasnmis fanilor primul mesaj după anunțul legat de COVID-19: „Thanks for all your messages. Im feeling grea!t (Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre! Mă simt foarte bine”.

