Simona Halep, după victoria de la Roma: „Sunt mai matură acum. Pandemia m-a adus acolo unde visam!”

Simona Halep a început săptămâna cu o victorie binemeritată. Simona a reușit o performanță istorică câștigând titlul la Roma, cu scorul 6-0, 2-1, după ce Karolina Pliskova (Cehia) a abandonat meciul. Sportiva este extrem de mândră de realizarea sa și a delcarat, după câștigarea titlului, că pandemia de coronavirus a adus-o în starea excelentă în care se află acum.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

”Cred că sunt mai matură acum. Pandemia m-a adus într-un loc la care visam. Sunt mai relaxată deoarece am văzut că lucrurile cele mai dificile sunt în viaţă în general, nu în sport. Aşa că faptul că pot să fac la un nivel bun ceea ce fac de şapte ani e un lucru mare. Sunt mândră de asta, sunt recunoscătoare că pot să fac aceste lucruri măreţe. Sunt aici pentru că îmi doresc să fiu. Nu mă forţează nimeni, nimeni nu mă împinge să vin aici. Vin pentru că iubesc tenisul şi îmi plac aceste emoţii. În pandemie mi-au lipsit aceste emoţii, iar acum nu mă mai lupt cu ele. Le doresc din nou şi acum le gestionez mult mai bine ca înainte”, a declarat Halep, pentru site-ul WTA, după titlul obţinut la Roma.

Simona Halep a mai spus că visa de mult timp la trofeul de la Roma.

”Am jucat un tenis bun aici, dar am pierdut de două ori la rând în finală. După a doua am fost foarte dezamăgită pentru că am pierdut deoarece nu am jucat jocul meu. Acum sunt foarte fericită că pot lua trofeul acasă. Am jucat un tenis bun toată săptămâna. Bineînţeles că finala nu a fost cum ne doream, cu retragerea Karolinei, dar am început bine şi am avut încredere după primul set şi m-am bucurat de tenis. E foarte plăcut să câştigi la Roma”, a zis numărul doi mondial.

Sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro