Simona Halep are COVID-19. Cum se simte campioana noastră

Simona Halep (29 de ani) a fost testată pozitiv pentru COVID-19.

Sportiva noastră a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că a avut simptome uşoare şi că se simte bine.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Simona Halep nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la Australian Open.

„Cred că vor fi 14 zile de carantină în Australia, cred că va fi o ‘bulă’. E dificil dacă va fi o carantină de 14 zile, pentru că nu poți juca după 14 zile în care nu te antrenezi. Totuși, dacă va fi o ‘bulă’ precum cea de la Paris, voi merge la Melbourne și voi juca. Oricum, acum nu știu sigur ce va fi, e prea devreme pentru a decide”, a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Essentiallysports.

