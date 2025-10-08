Jilly Cooper, prolifica autoare britanică ale cărei romane pline de entuziasm din seria „Rutshire Chronicles” au stat la baza serialului de comedie dramatică „Rivals” de la Disney+, a murit la vârsta de 88 de ani. Aceasta a decedat subit, duminică dimineață, în urma unei căzături, potrivit unui comunicat al agentului ei, Curtis Brown.

„Moartea ei neașteptată a fost un șoc total”, au spus copiii ei, Felix și Emily.

„Suntem atât de mândri de tot ce a realizat în viața ei și nu ne putem imagina viața fără zâmbetul ei contagios și râsul ei care ne înconjura”, au mai transmis aceștia, potrivit The Guardian.

„Suntem profund șocați și întristați de trecerea în neființă a inegalabilei Dame Jilly Cooper – o pionieră în literatura britanică, celebrată pentru scriitura sa veselă, obraznică și perspicace într-o lume adesea prea serioasă”, a declarat Lee Mason, director executiv Scripted, Disney+ EMEA.

„A fost un privilegiu să aducem lumea ei iubită, Rivals, la televizor. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și fanii lui Jilly, în timp ce ridicăm un pahar – de șampanie, bineînțeles – în memoria moștenirii sale extraordinare”, a mai spus Mason.

Regina Camilla, mesaj după decesul scriitoarei britanice

Printre cei care i-au adus un omagiu lui Jilly Cooper a fost și Regina consoartă a Marii Britanii, Camilla. Soția Regelui Charles a spus că „foarte puțini scriitori ajung să devină legende în propria viață, dar Jilly a fost una dintre ele, creând un gen literar complet nou și însușindu-l de-a lungul unei cariere care s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii… fie ca de acum înainte să fie plină de bărbați incredibil de frumoși și câini devotați”.

Jilly Cooper este cel mai cunoscută pentru romanul „Cronicile Rutshire”, care urmărește scandalurile claselor superioare din comitatul fictiv Rutshire din Cotswolds. Al doilea roman din serie, „Rivals”, a fost adaptat pentru Disney+ și lansat anul trecut.

Jilly Cooper s-a născut în Hornchurch, Essex, în 1937 și a urmat cursurile Școlii Godolphin din Salisbury, Wiltshire. Și-a început cariera în jurnalism ca reporteră la Middlesex Independent în 1956, înainte de a se dedica relațiilor publice.

În 1961, s-a căsătorit cu editorul Leo Cooper, care o ceruse în căsătorie la a doua lor întâlnire.

„După o sarcină ectopică, a devenit clar că nu voi putea avea copii singură”, a declarat Cooper pentru The Guardian în 2017.

„Eram în stare de șoc. Simțeam că îl voi dezamăgi pe Leo. Dar am fost încurajați să adoptăm. Aveam 31 de ani când l-am adoptat pe Felix, iar Emily a intrat în viața noastră trei ani mai târziu”, a mai dezvăluit atunci scriitoarea.

Jilly Cooper a primit titlul de „Damă” de la familia regală britanică în anul 2024, pentru serviciile sale aduse literaturii și activităților caritabile.

