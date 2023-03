Roxana Gheorghian, de la Antena 1 la Prima TV. Ce pasiuni surprinzătoare are prezentatoarea: “Am practicat 4 ani de arte marțiale Qwan Ki Do” / Exclusiv

Roxana Gheorghian de la Focus Meteo iubește, în egală măsură, televiziunea și sportul de contact.

Roxana Gheorghian, vedeta de la Focus Meteo, Prima Tv, apare pe micul ecran în ținute elegante și mereu dichisită, însă, puțină lume știe că în timpul liber preferă ținutele lejere. Mai ales atunci când merge la sport sau la pilotaj, două dintre pasiunile ei mari.

Roxana Gheorghian, de la Focus Meteo: „Încă din copilărie îmi doream să fiu prezentatoare TV. Mă uitam la toate jurnalele și încercam să înțeleg întregul proces”

Vedeta Prima Tv ne-a dezvăluit că a practicat nu mai mult, nici mai puțin de 4 ani arte marțiale și a cochetat și cu boxul. Iar în luna mai va fi la startul etapei de la Bucureșți a Campionatului Women Rally… în calitate de pilot!

Pasiune, poate chiar mai mult, pentru televiziune. Cum ai descoperit-o ?

Încă din copilărie îmi doream să fiu prezentatoare TV. Mă uitam la toate jurnalele și încercam să înțeleg întregul proces. Prin clasele V – VIII am luat decizia că voi veni la Bucureșți să urmez cursurile Facultății de Jurnalism, însă, după 4 ani în care am fost la un liceu cu profil economic am decis să vin la Bucureșți, dar la Faculatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul Academiei de Studii Economice.

Am făcut alegerea potrivită, însă nu am renunțat niciodată la visul meu. După cei 3 ani de facultate, m-am angajat în televiziune. Acolo (la Pro Tv) am descoperit cu adevărat această lumea fascinată și mi-am dat seama că, într-adevăr, asta îmi doresc să fac. Și… de atunci, mă bucur că am șansa să fac ceea ce îmi place în fiecare zi.

Ai fost și la alte televiziuni mari. Cum este la PRIMA TV ?

Da, într-adevăr, călătoria mea în lumea televiziunii a început la Pro TV, a continuat la Antena 1 și acum sunt la Prima TV. Îmi place și mă bucur că fac parte din echipa Prima TV – o echipa profesionistă și dedicată. Am învățat multe în perioada asta.

Roxana Gheorghian, de la Focus Meteo: „Merg pe circuit ori de câte ori am ocazia pentru a mă bucura de senzațiile pe care automobilismul sportiv le oferă”

Oricine te vede nu ar bănui o secundă că îți place viteza, să pilotezi avioane și că iubeșți sportul de contact. De unde asemenea plăceri?

Încă din copilărie am fost atrasă de sporturile de contact. Îmi amintesc că m-au dus părinții mei la cursuri de dans și pictură, dar nu m-au pasionat deloc. Robert, fratele meu, mergea la arte marțiale și așa am decis să merg și eu.

Am practicat 4 ani de arte marțiale Qwan Ki Do, apoi am cochetat puțin și cu boxul. În ceea ce privește mașinile, cred că tot Robert mi-a insuflat pasiunea asta. Îmi place viteza, însă… pe șosea trebuie să respectăm limitele legale. Merg pe circuit ori de câte ori am ocazia pentru a mă bucura de senzațiile pe care automobilismul sportiv le oferă.

„Am descoperit cât de frumos e să pilotezi un avion. Totul e în mâinile tale, iar cerul nu e limita”

Într-adevăr, îmi place să conduc, dar am descoperit cât de frumos e să pilotezi un avion. Totul e în mâinile tale, iar cerul nu e limita :).

Acum, din păcate, nu mai practic niciun sport, dar în luna mai voi face ceva ce nu am mai făcut până acum – voi fi la startul etapei de la Bucureșți a Campionatului Women Rally în calitate de pilot.

Vorbeșți cu multă dragoste de nepoțica ta, Rebeca. Ceva planuri pe acest plan în ceea ce te privește?

Sunt fascinantă de Rebeca. Este copilul perfect – cuminte, frumoasă și foarte ambițioasă. În ceea ce mă privește, momentan mă bucur de prezența Rebecăi în viața mea, iar când va fi momentul, cu siguranță se va întâmpla.

Care este cea mai scumpă piesă vestimentară pe care o ai și cu ce ocazie ai achiziționat-o ?

Nu știu care e cea mai scumpă și nici cea mai ieftină. Nu sunt adepta pieselor vestimentare scumpe sau de brand. Pentru mine contează să fie de calitate și să îmi vină bine.

Roxana, despre relația cu fratele ei: „Ne jucam împreună cu mașinile prin casă. Făceam toate nazdrăvăniile împreună”

Care este relația pe care o ai cu fratele tău? Cum ați fost când erați mici?

Am avut și avem o relație foarte bună. Când eram mici, eu voiam să fiu mereu cu el. Ne jucam împreună cu mașinile prin casă. Iarna ne băteam cu zăpadă și mergeam la colindat. Făceam toate nazdrăvăniile împreună. Am avut o copilărie frumoasă, în care eu m-am simțit foarte protejată.

Robert îmi explică foarte multe lucruri și asta m-a ajutat foarte mult. Mi-aș dori ca toți frații să se înțeleagă cum ne înțelegem noi. Deși suntem departe fizic, suntem mereu unul lângă celălalt.

Ne ajutăm și ne susținem în fiecare moment. Și… pentru că tot vorbeam de copii mai devreme. Mereu am spus că mi-ar plăcea să am un băiat și o fată pentru că așa mult îmi place cum suntem noi că frați, că familie.

Care este cel mai emoționant moment al vieții tale ?

Mă emoționează destul de multe chestii, dar sunt emoțiile firești ale fiecărei zile. Însă, cel mai emoționant moment, până în prezent, este momentul în care am ținut-o pentru prima dată în brațe pe Rebeca.

A fost fix la câteva zile de când s-a născut. Apoi au fost emoțiile fiecărui început atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

„Cei 4 ani de arte marțiale m-au disciplinat atât fizic, cât și psihic”

Ce dorință arzătoare ai și care încă nu ți s-a îndeplinit?

Și dacă o spun, se mai îndeplinește?! :)) Am mai multe dorințe pe care vreau să le îndeplinesc, însă, cu siguranță, când se vor materializa vor fi vizibile. Nu îmi place să vorbesc despre planurile de viitor. Îmi place să tac și să fac ce am de făcut pentru că visul să se transforme în realitate.

Spui că visele tale s-au împlinit și pentru că ai fost perseverență și disciplinată. Așa erai încă din copilărie sau ți-ai educat aceste calități?

Da, din punctul meu de vedere, disciplina este un element cheie în realizarea obiectivelor. Pe mine m-a ajutat foarte mult sportul. Cei 4 ani de arte marțiale m-au disciplinat atât fizic, cât și psihic. Bineînțeles că la baza a stat educația primită în familie.

Am avut libertate, înțelegere și susținere în orice moment, iar toate astea m-au făcut de neoprit în îndeplinirea viselor mele. Sunt de părere că nu există imposibil. Totul se poate realiza, dacă îți doreșți cu adevărat. Și, bineînțeles, dacă munceșți pentru asta.

Roxana Gheorghian, de la Focus Meteo, ritual de îngrijire

Care este ritualul tău de îngrijire pentru ten, piele și păr ?

Nu am un ritual foarte complicat. Încerc să respect lucrurile elementare și sfaturile specialiștilor în ceea ce privește îngrijirea tenului, pielii și părului. Așadar, încerc să beau 2 litri de apă pe zi, să dorm minimum 6 ore pe noapte și să mănânc cât mai sănătos.

Pentru ten folosesc produse de curățare, mășți și creme pentru hidratare. Pielea o exfoliez o dată pe săptămână și o hidratez zilnic cu o loțiune de corp. Pentru păr folosesc șampon, balsam și o loțiune pentru regenerare și de două ori pe săptămână aplic și o mască hrănitoare.

De asemenea, de câteva luni am început să iau și câteva suplimente pentru ten, piele și păr. Însă, pe lângă toate astea, eu cred că adevărată frumusețe vine din interior.

Care consideri că sunt cele mai importante atuu-uri pe care ar trebui să le aibă o femeie de succes?

Cred că principalul atuu ar trebui să fie încrederea în ea. Să fie conștientă de cine e, de ce știe și de ce poate să facă. Să fie ea însăși, să fie asumată și să nu renunțe niciodată.

