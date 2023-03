Roxana Ciuhulescu (44 ani) dezvăluie în exclusivitate cum a trebuit să învețe să se imunizeze la răutățile colegilor ei, la poreclele pe care le primea și la bullyingul la care a fost supusă. Aflăm de la ea și de ce a făcut „compromisul de a rămâne într-o căsnicie nefuncțională”, dar și cum și-a găsit echilibrul alături de cel de-al doilea soț.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Roxana Ciuhulescu ne povestește cum a trebuit să se obișnuiască, încă din copilărie, cu răutatea colegilor, și să accepte că este diferită de ceilalți. Dacă atunci când a intrat la liceu avea deja 1,92 m și colegii îi puneau porecle, tot înălțimea a fost cea care i-a adus cele mai mari satisfacții. Roxana Ciuhulescu este înnebunită după avioane, bărci cu motor și elicoptere, dar știe să calce cămăși mai bine decât o călcătoreasă. Vedeta ne povestește cum l-a cunoscut pe soțul ei, Silviu Bulugioiu, cum a rămas prea mult timp, în prima căsnicie, pentru că îi era frică să facă pasul către separare și ne spune care a fost cel mai greu moment din viața ei, ziua când tatăl ei a murit.

Roxana Ciuhulescu: „De dragul copilului, am făcut compromisul de a rămâne într-o căsnicie nefuncțională”

Cum vă simțiți în casă nouă? Este așa cum ți-ai dorit?

Este cel mai minunat cămin din lume pentru că este al nostru. Ne-am adaptat repede și ne place mult, este oaza noastră de liniște. Desigur, mai avem de lucrat la ea, încă nu a ajuns la forma pe care ne-o dorim, dar cu timpul toate se vor așeza.

Roxana Ciuhulescu, despre experiența Survivor: “Nu mi-a plăcut atmosfera din echipă, intrigile, bârfa, răutatea”

Cum a fost la ‘Survivor’? Ce ți-a plăcut și ce nu?

A fost, de departe, cel mai greu proiect tv în care am fost implicată vreodată. Mi-a plăcut că a fost provocator, tentant, plin de adrenalină și dacă nu m-aș fi accidentat, cu siguranță mai rezistam măcar două săptămâni. Nu mi-a plăcut atmosfera din echipă, intrigile, bârfa, răutatea, lăudăroșenia. Cred că dacă reușeam să fim cu adevărat o echipă, lucrurile ar fi funcționat foarte bine, cel puțin ar fi fost armonie. Ce să zic? Este foarte dur proiectul.

Foamete, frig noaptea, caldură mare ziua, insecte, greu de dormit pe podea, deci obositor. Este cu adevărat un proiect de supraviețuire și când pleci d-acolo rămâi cu sechele. Însă mi-am asumat, știam în ce mă bag. Am greșit că m-am antrenat prea intens înainte de competiție și am și slăbit, deci nu am fost la ‘parametri’ mei normali, dar nu regret nicio secundă că am fost acolo.

“Când striga mama după mine, de pe geam, să vin acasă, era jale”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Ca orice copil, îmi plăcea mult să mă joc. Am trăit altă copilărie, cu șotronul, coarda și lapte gros, cu călărit toată ziua bătătorul de covoare și sărit de pe termocentrala din cartier. Și era tare bine. Mai puțin când striga mama după mine, de pe geam, să vin acasă. Atunci era jale. 5 minute deveneau 60 de minute.

Roxana Ciuhulescu, în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Roxana Ciuhulescu, relație apropiată cu fratele ei

Ce înseamnă Felix pentru tine? Vă iubeați, vă mai băteați?

Felix pentru mine a fost mereu frate și tată. Am rămas orfani de tată și pentru că el este fratele mai mare (6 ani+), m-a ocrotit mereu. Desigur, ne iubeam, dar ne și cafteam, însă mereu a fost lângă mine când am avut nevoie de el. Și așa a și rămas.

Erai mai mult fata mamei sau a tatei?

Tata a plecat la Ceruri când aveam 10 ani și de atunci am fost doar a mamei. Dar când îl aveam lângă noi, eram mai lipită de el. Tata îmi spunea “Moțu” și eram păpușica lui căreia îi făcea moț zilnic. Porecla mi-a rămas până târziu, deși doar el îmi făcea moț. Îmi este dor de el mereu și îmi pare rău că nu am nicio poză cu el.

Felix, fratele Roxanei Ciuhulescu, și părinții lor. Sursă foto: Arhivă personală

“Îi foloseam tatei picioarele pe post de tobogan”

Care este cea mai frumoasă amintire legată de tatăl tău?

Tatăl meu fiind foarte înalt (2,02 cm), îi foloseam picioarele pe post de tobogan, era joaca noastră de seară. Și mai îmi era drag să dorm cu el, în nopțile de iarnă îmi făcea culcuș de blăniță și îmi spunea: “la culcuș găină, că ți-e gușulica plină!”. Sunt printre cele mai frumoase amintiri pe care le aplic și eu cu copiii mei.

Roxana Ciuhulescu, despre bullying: “Am învățat din fragedă copilărie să mă imunizez la răutăți”

Ce-ți mai aminteșți din perioada școlii? Erai rebelă, timidă?

Da, am fost timidă, eram complexată că sunt înaltă. Încă din clasa întâi am stat numai în ultima bancă, eram mult mai înaltă că ceilalți. Când am intrat la liceu deja măsuram 1.92 m și căpătasem tot felul de porecle: girafă, sticks, prajină. Și pe vremea aia era bullying, dar am învățat din fragedă copilărie să mă imunizez la răutăți și am acceptat că sunt diferită. Abia mai târziu am înțeles câte avantaje îmi va aduce statura mea înaltă.

Roxana Ciuhuescu î,n perioada școlii. Sursă foto Arhivă personală

Roxana Ciuculescu și prima iubire: “Când m-a pupat pe obraz am crezut că leșin”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

În clasa a doua de colegul meu de bancă. Gelu era galant și îmi aducea un trandafir în fiecare săptămână. Mai târziu m-am întrebat de unde îl fură. Dar nu mai conta, eu îi aduceam, la contrapartidă, caramele. Și când, de ziua mea, m-a pupat pe obraz, am crezut că leșin. Atunci mi-a declarat și iubire veșnică (râde).

“Am visat să zbor, însă n-am fost acceptată”

În 2001 ai plecat laȘcoala de Aviație Militară, tocmai în Australia. Ce-ți mai aduci aminte din acea perioadă?

În 2001 am plecat în Australia să fac Școala de Aviație Militară, dar m-am întors după câteva săptămâni, fusesem respinsă. Am visat să zbor, însă n-am fost acceptată. Ulterior am făcut aviație civilă, la ‘Becker Aviation’. Așa am învățat să zbor cu elicopterul și a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea.

Avioane normale și de luptă, bărci cu motor, elicoptere. De unde pasiunea pentru toate astea?

Nu știu, cred sunt în ADN-ul meu, moștenire de la bunicul meu aviator militar. Sunt curioasă dacă și copiii mei vor duce pasiunea mai departe.

Ai simțit vreodată că ți-e teamă?

De fiecare dată mi-a fost frică, dar asta m-a motivat să merg mai departe, să lupt, să sper, să visez.

Te-ai rănit vreodată la filmări?

Doar la ‘Survivor’. În rest, mereu am avut un înger protector, nu m-am schilodit niciodată. Nici măcar când mergeam la curse nu m-am rănit.

Roxana Ciuhulescu, de la agonie la extaz: “Am trăit într-un an cât alții în șapte”

Cel mai rău și cel mai bun an din viața ta, anul 2017. Ce s-a întâmplat?

A fost de la agonie la extaz. A început cu decesul bunicuței mele, apoi cu divorț, mutat, proces, însă s-a încheiat cu mine din nou fericită, pe o plajă în Thailanda, cu inel pe deget și prunc în pântec. Am trăit într-un an cât alții în șapte. Pentru toate astea sunt recunoscătoare.

Ce ai simțit prima dată când l-ai văzut pe Silviu?

Păi îl știam de câțiva ani. La început nu am simțit decât simpatie, ca între colegi de club. În timp, lucrurile și sentimentele s-au schimbat. Dacă cineva mi-ar fi zis că între noi va fi ceva vreodată, mai mult decât o amiciție, m-ar fi bufnit râsul, însă nu aduce anul ce aduce ceasul.

Roxana Ciuhulescu, alături de soțul ei, Silviu. Sursă foto: Arhivă personală

Cum depășesc Roxana și soțul ei momentele tensionate: “Important e că mereu se așterne liniștea”

Când vă mai certați, cine cedează primul?

Depinde cine a greșit, ăla și cedează. Ca în bancul ăla: “într-o relație trebuie să existe un echilibru: câteodată are dreptate ea, câteodată greșeste el”. Important e că mereu se așterne liniștea.

Roxana Ciuculescu, în rol de mamă: „Orice, numai să nu am copiii bolnavi, că atunci începe furtuna„

Cum este mama Roxana? Calmă, uneori mai panicată?

Panica intervine când crește febra. Orice, numai să nu am copiii bolnavi, că atunci începe furtuna. În rest, totul se rezolvă. Mai sunt lucruri care mă scot din sărite, însă am învățat să le gestionez.

Ce au moștenit de la tine Ana Cleopatra și Cezar?

Cezar a moștenit spiritul nu doar al meu rebel, ci și al lui Silviu. Și pe alocuri și ceva trăsături fizice. În rest, cam nimic. Ana, în schimb, din punct de vedere fizic seamănă și cu mine, și cu Mihai, tatăl ei. Sănătoși să fie!

Roxana Ciuhulescu alături de familia ei. Sursă foto Arhivă personală

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Când l-am pierdut pe tata, am simțit că mă prabușesc. A fost cel mai greu moment din viața mea. Apoi când fratele meu s-a mutat definitiv în altă țară.

Ești de ani de zile în atenția presei. Care simți că e prețul pe care l-ai plătit?

Probabil că am rămas în atenția presei pentru că încă fac parte din ‘peisaj’, participând la evenimente publice, emisiuni, interviuri etc. Dacă n-aș mai avea de-a face cu lumea reflectoarelor, aș dispărea complet din lumina lor.

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Sunt un om care iubește din toată inima și ar face orice pentru cel drag, cu toate sacrificiile din lume. Cel mai mare defect al meu este că sunt perfecționistă, iar atunci când lucrurile nu ies cum îmi doresc eu, sufăr, mă consum. Și mai am un defect: nu am răbdare. După mine, totul ar trebui să se întâmple repede, acum. Asta mă și scoate din minți câteodată.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu i-aș trăda pe cei dragi mie, pentru niciun motiv din lume și nu m-aș droga.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Ana, fetița mea, a fost tare dezamăgită că am abandonat ‘Survivor’ înainte de termen. Ea spera să stau măcar o lună în competiție, dar surpriză, mama is back.

Roxana Ciuhulescu: “Am făcut compromisul de a rămâne într-o căsnicie nefuncțională”

Ai făcut compromisuri în viață?

De dragul copilului, am făcut compromisul de a rămâne într-o căsnicie nefuncțională. Târziu am căpătat curajul de a pune punct unei relații bolnăvicioase, și asta din cauza fricii. Frica este probabil cel mai mare inamic al nostru.

Ce nu știe lumea despre tine?

Știu să calc cămăși într-un mare stil , bat orice călcătoreasă (râde). Și da, știu să tricotez, pasiune moștenită de la bunica. Săraca, dacă nu a reușit ea să mă învețe să gătesc, măcar cu tricotatul i-a reușit.

Dacă ar fi s-o iei acum de la zero, ce greșeală nu ai mai face?

Nu am făcut greșeli mari, deci nu aș încerca să schimb trecutul meu cu nimic. Toate s-au întâmplat cu un scop și din toate am învățat ceva.

Ce planuri ai pentru 2023?

Vreau să mă ocup de organizarea etapei noastre de offroad. CORB Adventure Days este deja etapă tradițioanală din Campionatul Național de Off Road, iar anul acesta va avea loc în perioada 28 septembrie–1 octombrie, la Târgoviște.