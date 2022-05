Roxana Ciuhulescu, nevoită să se opereze la genunchi, după „Survivor România” 2022

Roxana Ciuhulescu (43 de ani) a fost eliminată de la „Survivor România” 2022 după doar 2 săptămâni în competiție, din considerente medicale. Jurnalistei i s-a recomandat, în urma unui RMN, să se opereze.

„Mi-au făcut RMN, iar diagnosticul pus de medic a fost unul grav: ruptură de menisc și ligament încrucișat. Am mers la cel mai bun doctor, trebuie să mă operez, n-am cum să scap. Medicul mi-a zis că trebuie refăcută articulația. Operația implică, însă, o recuperare de lungă durată. Va trebui timp de patru luni să mă deplasez în cârje!”, a completat prezentatoarea TV.

„Nu mă pot opera acum, trebuie să merg la finala «Survivor»! Trebuie refăcută articulația, medicii mi-au extras deja lichidul de acolo. Când plouă, însă, sau la schimbările astea de vreme, mă doare foarte tare! Am avut momente când nu puteam să calc!”, a explicat Roxana Ciuhulescu, pentru Click! .

Finala Survivor 2022 este programată pe 31 mai.

Din martie 2018, jurnalista este căsătorită cu Silviu Bulugioiu. Cuplul are un fiu, Cezar, în vârstă de 3 ani. Din primul mariaj cu Mihai Ivănescu, Roxana mai are o fiică, Ana, în vârstă de 14 ani. Roxana și Mihai au divorțat în 2017.

„Noi n-am mai avut niciun fel de discuție până anul trecut, în august 2021, când am reușit s-o conving pe Ana să se vadă cu el, după trei ani de la divorț. Din fericire, s-a reapropiat de el, au fost și într-o primă vacanță, doar ei doi”, a declarat Roxana Ciuhulescu în mai 2022, pentru OK! Magazine.

„Și Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea, în 2018. Chiar m-am bucurat că și-a refăcut viața. Nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, care are 20 de ani”, a completat jurnalista.