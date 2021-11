Recent, pe blogul personal, Roxana Ciuhulescu (42 de ani) a dezvăluit că fiica ei, Ana (13 ani), are o problemă de sănătate. Ana este fiica jurnalistei din fostul mariaj cu Mihai Ivănescu, directorul Țiriac Auto. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2007 și a divorțat 10 ani mai târziu, în 2017, la notar.

Ce problemă de sănătate are fiica Roxanei Ciuhulescu

În luna martie a anului următor, Roxana s-a căsătorit cu Silviu Bulugioiu. Câteva luni mai târziu, în iulie 2018, Roxana a devenit mamă pentru a doua oară. Prezentatoarea TV mai are, așadar, un fiu, Cezar, în vârstă de 3 ani. Pe blogul personal, Roxana Ciuhulescu a vorbit despre afecțiunea de care suferă fiica ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

„În toamna anului trecut, am observat că Ana mea avea un umăr mai jos și altul mai sus. I-am corectat în permanență postura, am insistat să învețe doar la birou/masă, dar, până la urmă, de ce mi-a fost frică nu am scăpat. În vară, lucrurile păreau că s-au agravat. Un omoplat era mult ieșit în afară. La 13 ani, are doar 1,62 m. La vârsta ei, eu deja aveam 1,75”, a povestit jurnalista.

„Am făcut radiografie, iar verdictul a fost nimicitor: scolioză toraco-lombară. Știam câte ceva despre ea, pentru că și eu am avut scolioză și cifoză în copilărie, dar eu crescusem 14 cm în 3 luni. Când am intrat la liceu, deja măsuram 1,92 și mă dureau toate oasele. Dar am făcut exerciții medicale și fizioterapie”, a mai scris.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Mama Ralukăi, operată de diabet. „Există operație de diabet tip 2, nu mulți știu acest lucru”

Nicole Cherry, despre ultimele luni de sarcină: „Nu mai e așa ușor”

Pavel Stratan, despre mariajul fiicei sale: „Întotdeauna am avut încredere în Cleopatra”

„Ce soluție au propus cei doi medici? Gimnastică terapeutică, corectarea posturii și purtarea unui corset special 23 de ore din 24! Puștoaica mea era ca o floricică, extrem de zâmbitoare de parcă nu se întâmpla nimic. Numai eu eram îngrijorată și realizam că, dacă nu interveneam serios atunci, peste câteva luni ar fi fost și mai greu”, a continuat.

După ce a început gimnastica, Anei i s-a creat corsetul. La proba lui, adolescenta n-a mai fost, însă, la fel de zâmbitoare. „A început ea să se văicărească că nu-i place, că nu este bun, că nu-l suportă. Masca pe care o purta pe gură și nas era deja îmbibată de lacrimi”, a mai scris jurnalista.

„Mi s-a frânt inima. A trebuit, însă, să rămân tare pe poziții, să nu mă vadă bocind. Tehnicianul i-a explicat că acest corset îi va corecta coloana într-un an și că, dacă nu-l va purta, va ajunge la operație. În momentul ăla, puștoaica mea a sărit de pe pat și a spus că preferă operația. Orice, dar să nu râdă copiii de ea. Așadar, asta era, de fapt, problema ei, ce vor spune copiii…”, a adăugat.

„Lucrurile acestea s-au întâmplat în urmă cu 3 săptămâni. Între timp, Ana mea s-a împrietenit cu corsetul și a început să-l poarte cu haine largi, ca să nu se vadă. Apoi, cei care au văzut-o i-au spus că este cool, iar ea a prins curaj și a început să-l poarte la vedere. Important este că acest corset o va scăpa de scolioză, îi va îndrepta coloana și postura și o va feri de eventuale dureri”, a încheiat Roxana Ciuhulescu.

Foto: Instagram