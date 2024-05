Unde au plecat Andrei Leonte și iubita lui, Laura Popa, în vacanța de Paște: „Știu că este o alegere ciudată” / Exclusiv

Andrei Leonte a găzduit, împreună cu Lora, prima ediție a Premiilor Unica.ro. Totodată, alături de artistele Iana Novac și Amna, cântărețul și trupa lui, Overnite Band, au și întreținut atmosfera evenimentului, dând un boost de energie tuturor invitaților noștri. După ce a coborât de pe scenă, Andrei ne-a spus cum a evoluat ca om și ca artist de la câștigarea primului sezon „X Factor” și până în prezent, cum e să lucreze cu iubita lui, Laura, dar și unde au plecat în vacanță de Paște.

Cum lucrează Andrei Leonte cu iubita lui, Laura Popa

Andrei Leonte și Laura Popa formează un cuplu din iulie 2021 și împreună găzduiesc podcastul „Homemade podcast cu Laura și Andrei”. Nu e prima dată când lucrează împreună însă, cei doi au mai făcut parte anterior din echipa unui reality show.

„Acolo am văzut că ar funcționa, dar acum ne-am dat seama că e ceva pe termen lung, că suntem doar noi doi, deci n-avea cine altcineva să ne dea feedback, trebuia să ne dăm unul altuia. Au fost momente ciudățele. Deci e o provocare să lucrezi cu partenerul tău. Mai ales că de obicei te plângi acasă de colegii de la muncă. No, acuma… (râde) Dar cred că am trecut peste, am evoluat împreună și mi se pare că merg lucrurile din ce în ce mai bine“, ne-a spus Andrei Leonte, la Premiile Unica.ro 2024.

„Sunt niște rețineri, niște bariere”

„Homemade podcast cu Laura și Andrei” a fost gândit pe modelul unui grup de suport. Laura și Andrei au adus în prim-plan experiențele lor personale și s-au documentat pe marginea subiectelor abordate astfel încât să aducă un plus-valoare pe teme de interes ce țin de viața de cuplu. De câteva episoade încoace, perechea are și câte un invitat, ultima invitată fiind actrița Olimpia Melinte.

Ca parte a formatului podcastului lor, Andrei și Laura sunt foarte deschiși când vine vorba de relația lor de cuplu. „Ni s-a părut normal să împărtășim, dar n-am vrut să ne spălăm rufele în public. Nu am vrut să punem niște titluri șoc. Da, sunt niște rețineri, niște bariere, le vedem și facem tot posibilul să le respectăm”, a explicat Andrei Leonte, pentru Unica.ro.

Andrei Leonte și Laura Popa ar spune „da” aventurii „Asia Express”

După experiența de la podcast și de la gala Premiilor Unica.ro, Andrei Leonte nu ar spune nu propriului show de televiziune. „Bineînțeles! Dacă sunteți interesați, producători, manageri de la televiziune sau de la radio, noi suntem acolo (la podcast – n.red.). Cred că mi-ar plăcea să prezint ceva pe cultural sau matinal, deși nu-mi place să mă trezesc dimineața, dar Laura are experiență de la Morning Glory”, ne-a mai spus solistul.

Totodată, Andrei Leonte și Laura Popa nu ar spune nu nici experienței „Asia Express”. „Da, nu prea mă înțeleg foarte bine cu chestiile care se târăsc, dar, dincolo de treaba asta, da, bineînțeles. Cred că cred că ar fi mișto. N-am mai călătorit demult”, ne-a mai spus artistul, la Premiile Unica.ro 2024.

Unde au plecat în vacanța de Paște: „Știu că este o alegere ciudată”

Anul acesta, Andrei Leonte și Laura Popa petrec Paștele la Istanbul. „N-am mai fost. Știu că este o alegere ciudată. Adică merge pe de-o parte, totuși, e Constantinopol. (râde) Ne ducem. Închidem tot. Suntem rupți”, ne-a mai spus artistul.

În 2012, Andrei Leonte a plecat acasă cu primul trofeu „X Factor România”. Doisprezece ani mai târziu, solistul spune că, deși a luat decizii bune cu premiul la acea vreme, nu înțelegea pe deplin industria muzicală. Andrei Leonte și-a investit banii într-un apartament, într-o mașină și în cariera muzicală.

„Am luat decizii bune cu banii, într-adevăr, dar nu prea înțelegeam exact cum funcționează lucrurile atunci, cum funcționează industria. Nici nu știam exact cum să abordez oamenii. Mie în continuare mi-e rușine să cer chestii sau să vorbesc. Dacă mă refuză? Dacă zice du-te-mă de aici? Mi-a luat un picuț până când am am mai înțeles niște chestii și mi-a luat un picuț până am putut să cred în mine și să pot să fac ce îmi place. Deci eu consider că am început cariera muzicală din 2016”, a mărturisit Andrei Leonte, pentru Unica.ro.

„O fată fericită”, cel mai nou single semnat Andrei Leonte

Pe 27 martie, Andrei Leonte a lansat cel mai nou single, „O fată fericită”, despre vocile care ne împiedică să ne retragem dintr-un loc în care nu mai suntem fericiți, fie că e vorba de un job, o relație de cuplu sau de prietenie.

„Cel mai mult îmi doresc să ajungă la cât mai mulți oameni și să nu se piardă prin sertarele algoritmului”, a scris Andrei Leonte pe Instagram.

