Ce mesaj a transmis Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt”

Tily Niculae a transmis un mesaj la fix două luni de la anunțul divorțului de Dragoș Popescu. Actrița și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate după aproximativ 17 ani de relație, deși anunțul l-au făcut abia recent.

Tily Niculae, mesaj optimist la două luni de la anunțul divorțului

Tily Niculae (39 de ani) a transmis un mesaj plin de optimism și speranță la fix două luni de la anunțul divorțului de Dragoș Popescu (49 de ani). Actrița și soțul ei au divorțat cu mai mult timp în urmă, însă abia anul acesta au fost pregătiți să facă acest lucru public.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae.

De ce au anunțat divorțul acum

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au despărțit acum aproximativ doi ani. În podcastul „Acasă la Măruță”, actrița a explicat că decizia de a face anunțul abia acum a fost influențată de doi factori. În primul rând, Tily și-a dorit să fie un model pentru fiica lor adolescentă, Sofia. În al doilea rând, actrița din „La Bloc” nu mai voia să răspundă la întrebări despre căsnicia ei în interviuri pe care fiica ei le putea citi.

„Am făcut asta pentru că răspundeam în interviuri la «Cum este căsnicia voastră după atâția ani?». Pentru mine era în primul rând dureros. În al doilea rând nu voiam pentru Sofia, care are acces la internet, nu mi se pare corect. Copilul ce mai înțelege? Și îmi apăsau niște butoane (întrebările jurnaliștilor – n.red.)”, a spus Tily, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Motivul divorțului dintre Tily Niculae și Dragos Popescu

Tily și fostul ei soț au format un cuplu discret și au rămas la fel de discreți și în privința motivelor divorțului. Cu toate acestea, înainte să facă public divorțul, actrița a oferit câteva indicii referitoare la problemele din fosta ei căsnicie.

„Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de vârstă (de 10 ani – n.red.), în care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…) Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic. După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planuri. Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…) Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, spunea Tily în 2020, la Pro TV.

