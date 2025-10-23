  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce mesaj a transmis Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt”

Ce mesaj a transmis Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt”

Ce mesaj a transmis Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt”
Adelina Duinea
.

Tily Niculae a transmis un mesaj la fix două luni de la anunțul divorțului de Dragoș Popescu. Actrița și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate după aproximativ 17 ani de relație, deși anunțul l-au făcut abia recent.

Tily Niculae, mesaj optimist la două luni de la anunțul divorțului

Tily Niculae, soțul ei, Dragoș Popescu, și fiul lor, RaduIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Tily Niculae (39 de ani) a transmis un mesaj plin de optimism și speranță la fix două luni de la anunțul divorțului de Dragoș Popescu (49 de ani). Actrița și soțul ei au divorțat cu mai mult timp în urmă, însă abia anul acesta au fost pregătiți să facă acest lucru public.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae.

Citește și: Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”

De ce au anunțat divorțul acum

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au despărțit acum aproximativ doi ani. În podcastul „Acasă la Măruță”, actrița a explicat că decizia de a face anunțul abia acum a fost influențată de doi factori. În primul rând, Tily și-a dorit să fie un model pentru fiica lor adolescentă, Sofia. În al doilea rând, actrița din „La Bloc” nu mai voia să răspundă la întrebări despre căsnicia ei în interviuri pe care fiica ei le putea citi.

S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
Recomandarea zilei

„Am făcut asta pentru că răspundeam în interviuri la «Cum este căsnicia voastră după atâția ani?». Pentru mine era în primul rând dureros. În al doilea rând nu voiam pentru Sofia, care are acces la internet, nu mi se pare corect. Copilul ce mai înțelege? Și îmi apăsau niște butoane (întrebările jurnaliștilor – n.red.)”, a spus Tily, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Citește și: Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”

Motivul divorțului dintre Tily Niculae și Dragos Popescu

Tily și fostul ei soț au format un cuplu discret și au rămas la fel de discreți și în privința motivelor divorțului. Cu toate acestea, înainte să facă public divorțul, actrița a oferit câteva indicii referitoare la problemele din fosta ei căsnicie.

„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
Recomandarea zilei

„Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de vârstă (de 10 ani – n.red.), în care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…)

Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic. După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planuri. Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…)

Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, spunea Tily în 2020, la Pro TV.

Foto: Instagram/@tilyniculae

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Fanatik
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
GSP.ro
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Citește și...
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prada, a doua nepoată a lui Tzancă a fugit de acasă. Abia o recuperase pe Gucci
Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”
Adevăratul motiv din spatele divorțului dintre Bianca și Cornel Păsat. Ce dezvăluiri a făcut soția stripperului
Cornel Păsat, adevărul despre separarea de soție: „Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat”
Scapă rapid de durerile de cap
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Observator News
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton