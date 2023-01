Oana Ciocan, fosta concurentă Survivor: „Două momente și-au pus amprenta pe sufletul meu”. Ce sfaturi are pentru Războinicii și Faimoșii din noul sezon / Exclusiv

Oana Ciocan, fosta concurentă Survivor, va privi show-ul, în acest an, cocoțată în vârful patului, la căldurică. Anul trecut, șatena lupta în competiția Survivor România, în Republica Dominicană.

Oana Ciocan, fosta concurentă Survivor 2022, retrăiește câteva din sentimentele pe care le-a avut în competiție. Șatena așteaptă cu sufletul la gură noul sezon Survivor 2023, ca să vadă cum se descurcă noii concurenți de la Războinici și Faimoși.

Oana Ciocan: „Îmi lipsește setea de supraviețuire și tăria pe care Survivor ți le oferă”

Survivor 2023 începe luni, 9 ianuarie, de la 20:30 și se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, la Pro Tv.

Într-un interviu exclusiv, Oana Ciocan ne-a dezvăluit că îi lipsește emoția pe care a trăit-o în Dominicană, chiar dacă a fost o competiție foarte grea. Mai mult, fosta concurentă le-a transmis și câteva sfaturi Războinicilor și Faimoșilor din noul sezon.

Au apărut primele imagini din noul sezon Survivor Cum te-ai simțit să le urmărești? Te-au încercat amintirile primei tale zile în competiție?

Am urmărit cu mare interes imaginile din noul sezon. Sincer, îmi este foarte dor de tot ceea ce a însemnat Survivor pentru mine și, da, chiar mi-am amintit de prima mea zi în competiție, amalgam de sentimente frumoase.

„Am atâtea amintiri frumoase și atâtea momente care m-au marcat”

A trecut un an, practic, de când a început totul și peste 6 luni de când s-a încheiat. Ce momente îți vin și acum în gând?

Încă nu îmi vine să cred cât de norocoasă am fost. Am atâtea amintiri frumoase și atâtea momente care m-au marcat, încât îmi este greu să am doar câteva preferate. Dar, cu siguranță, momentul în care am reușit să câștig primul meu totem de imunitate a fost preferatul meu. Iar cel mai greu a fost atunci când m-am accidentat la Individuale și nu am mai avut puterea să mă redresez. Aceste două momente și-au pus amprenta pe sufletul meu.

Oana Ciocan, mesaj pentru Războinici și Faimoși: „Răbdare, ambiție și curaj!”

Cum va fi să urmărești de acasă, din confort, aventurile noilor concurenți?

Dacă înainte nu știam cât de adevărată și dură este această competiție și criticam fără să știu ceea ce se întâmpla cu adevărat acolo, acum o să-i înțeleg din suflet pe toți concurenții. O să fie un sezon foarte interesant cu siguranță. Chiar dacă sună ciudat să spun asta, îmi lipsește setea de supraviețuire și tăria pe care Survivor ți le oferă. Acum rămâne doar să mă bucur pentru concurenți și, cu siguranță, nu o să pot mânca nimic atunci când ei o să se lupte pe traseu.

Dacă ai putea acum să le transmiți un mesaj, ce sfat le-ai da pentru primele confruntări?

Le-aș spune să aibă răbdare și încredere în puterile lor și să nu dispere fiindcă de la joc, la joc, o să se adapteze și o să devină mult mai buni. Răbdare, ambiție și curaj!

Foto: Instagram Claudia Oana