Maria Constantin, înainte de Survivor România 2023: „Îmi doresc să rămân OM”

Maria Constantin și Jorge s-au întâlnit la aeroport, înainte de a pleca în Republica Dominicană pentru a participa la emisiunea Survivor România 2023.

Vizibil emoționați cu gândul la ceea ce îi așteaptă în jungla dominicană, cei doi Faimoși au început să facă glume cu privire la felul în care s-au antrenat pentru competiție.

Ce își dorește Maria Constantin după participarea la Survivor România: „Să rămân OM”

Cum plecarea spre Republica Dominicană a avut loc la scurt timp după intrarea în noul an, Maria Constantin și Jorge s-au „lăudat” cu cât de mult au mâncat înainte de a fi întâmpinați de condițiile vitrege ale competiției.

„M-am antrenat cu salată de boeuf, cu sarmale, cu tot ce trebuia”, spune cântăreața râzând.

„Am făcut burtă, nu am avut burtă în viața mea. Am mâncat de sărbători, orice. Orice îmi dădea, mâncam”, zice și Jorge.

„Deci două săptămâni am băgat în mine ce nu am mâncat în viața mea. Am băgat ca sparta”, continuă amuzată Maria Constantin.

Dar conversația lor a devenit puțin mai serioasă în momentul în care Jorge a întrebat-o pe Maria ce îi va lipsi cel mai mult în timpul petrecut la Survivor România.

„Tot”, răspunde cântăreața.

„Noi râdem, dar acum ce o fi o fi. Eu îmi doresc măcar să rămân OM în toate necondițiile alea”, a precizat Maria Constantin, despre provocarea Survivor.

„Nu mi-e frică de nimic, doar de Dumnezeu”, a subliniat artista.

Vizibil surprins de răspunsu colegei sale din echipa Faimoșilor, Jorge exclamă: „Wow! Cred că cel mai bun target ăsta e, să rămânem oameni”.

Filmulețul a fost postat pe pagina de Instagram a lui Jorge.

Cine sunt concurenții de la Survivor România 2023

Mai sunt doar câteva zile până la începerea emisiunii-concurs Survivor România 2023. Iar concurenții din ambele tabere au plecat deja spre Republica Dominicană, unde vor fi nevoiți să înfrunte condițiile neprielnice ale junglei.

Cei 24 curajoși au fost împărțiți, ca de obicei, în două echipe: Faimoșii și Războinicii.

Din echipa Faimoșilor fac parte:

Carmen Grebenișan

Jorge

Ada Dumitru

Ionuț Iftimoaie

Maria Constantin

Remus Boroiu

Bianca Patrichi

DOC

Vica Blochina

Sebastian Dobrincu

Ștefania Stănilă

Gheboasă

De partea cealaltă se află Războinicii care, anul acesta, vor fi:

Alin Chirilă – luptător MMA

Alexandra Porkolab – manager Marketing și Vânzări

Robert Moscalu – barman

Lucianna Vagneti – antrenor personal

Dan Ursa – director zonal vânzări

Maria Lungu – designer vestimentar

Andrei Krișan – antrenor personal

Daria Chiper – baschetbalistă

Răzvan Danciu – student

Andreea Moromete – creator de conținut

Andrei Neagu – actor

Codruța Began – profesor educație fizică și sport



Survivor România 2023, care va fi moderată de Daniel Pavel, va avea premiera pe 9 ianuarie, de la orele 20:30.

Sursă foto: Instagram