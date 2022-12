Cum petrec sărbătorile Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu, înainte ca milionarul să plece la Survivor România: „Nu îmi surâde ideea”

Ioana Ignat a mărturisit ce va face în perioada sărbătorilor. Deși în mod normal, artiștii au o agendă foarte încărcată în perioada sărbătorilor de iarnă, artista a dezvăluit că va pleca la Botoșani ca să petreacă Crăciunul împreună cu familia și iubitul său, Sebastian Dobrincu.

Artista profită de timpul rămas și preferă să petreacă cât mai mult timp cu iubitul său și asta pentru că Sebastian Dobrincu face parte din echipa faimoșilor a show-ului „Survivor România„, care va fi difuzat la Pro TV. Ioana Ignat a mărturisit că nu prea o încântă ideea că iubitul său va fi plecat timp de șase luni în Republica Dominicană.

Cum petrec sărbătorile Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu

„Nu îmi surâde ideea încă pentru că o să fie plecat atâta timp. Șase luni e destul de mult, dar îl susțin în tot ceea ce face, am încredere în abilitățile lui fizice, psihice. Pentru mine el deja este un învingător și mi se pare super curajos să zici ‘Da’ la o provocare de genul acesta. Și îl susțin. O să mă acomodez în șase luni”, a declarat Ioana Ignat la „Vorbește Lumea”.

În cadrul aceluiași interviu, frumoasa cântăreața a mai spus și că preferă ca în perioada Crăciunului să fie înconjurată de cei dragi. Anul acesta de sărbători, Ioana Ignat își va duce iubitul celebru la părinți.

Ioana Ignat: Nu sunt în centrul atenției când sunt acasă

„Sărbătorile le vom petrece împreună. S-ar putea să mergem la Botoșani vreo 2-3 zile, apoi ne întoarem aici și vedem ce facem. De Sărbători îmi place cu mulți oameni, să fie distracție, să fie muzică, să fie mâncare, petrecere adevărată. Nu prea sunt în centrul atenției când merg acasă, noi suntem șase copii plus că părinții noștri au și ei foarte mulți frați, foarte mulți verișori și când ne adunăm toată lumea se distrează, se fac glume”, a mai spus Ioana Ignat la „Vorbește Lumea”.

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu, despărțire la patru luni de relație

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu s-au cunoscut prin intermediul pasiunii pentru muzică, lansând împreună, în februarie 2021, piesa „Inimă Naivă”. Showbizul românesc a fost zguduit în luna noiembrie a anului trecut după ce Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au anunțat că s-au despărțit la numai patru luni de relație. La aproape 5 luni de la despărțire, cuplul a publicat o fotografie sărutându-se în mediul online, semn ca și-au reluat relația. „Un norocos și a lui jumătate”, a scris Sebastian Dobrincu în descrierea fotografiei.

Ioana Ignat s-a luptat cu dependența de alcool

Invitată într-o emisiune la radio, Ioana Ignat a povestit despre dependența de alcool și modul în care a reușit să renunțe la acest viciu.

„Eu am avut probleme cu alcoolul. Nu am făcut prostii… dar era o formă de refugiu. Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, declara Ioana Igant în toamna anului trecut.

Sursa Foto: Instagram, captură „Vorbește Lumea”