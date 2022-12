Faimoșii de la Survivor 2023, primele declarații după ce au fost anunțați de Pro TV. Două concurente și-au anulat nunta pentru emisiune

Survivor România 2023, emisiunea care va fi difuzată la PRO TV, este tot mai aproape de marea premieră. Astfel, două echipe de concurenți se vor duela și în noul sezon, în Republica Dominicană. Vor încerca să treacă prin cele mai grele probe pentru a câștigar marele trofeu.

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2023? 6 fete și 6 băieți au spus da provocării inegalabile. Numele lor au fost dezvăluite într-o emisiune live, transmisă de PRO TV, pe Voyo. Carmen Grebenișan și Maria Constantin se află pe lista Faimoșilor și, pentru a participa la Survivor, și-au amânat nunților. Iată ce au declarat vedetele imediat după marea dezvăluire de joi seara, despre provocarea Survivor 2023.

Primele declarații ale vedetelor de la Survivor România 2023

Carmen Grebenișan, despre participarea la Survivor România 2023: „Este o luptă cu mine mai degraba si vreau sa imi demonstrez mie că mă pot adapta la orice situație, indiferent de confortul pe care îl am acasă. Ceva imi zice că am fost un băiat într-o viață anterioară sau un luptător cu sabie. Primează aventura și dorința de aventură, așa că nunțile le mai putem face”.

Jorge va fi și el pe lista celor 12 faimoși de la Survivor România 2023. „Pe canapea toți suntem foarte buni. Când mă gândesc la Dominicană pentru mine înseamnă party, all inclusic, acum va fi altă viață. O să dorm în training. Nu o să am nici cămăși, nici sacouri, voi fi eu cum m-a făcut mama. Am intrat la îngrășare ca să am depozitare înainte să plec în Dominicană. Sunt obișnuit din copilărie, iarna tremuram în casă, vara aveam 30-40 de grade în casă”, spune cântărețul.

Ada Dumitru, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, lasă scena teatrului pentru experiența vieții sale în Republica Dominicană. „Nu îmi dau seama cum mă văd în această competiție. Eu sunt mai din mahala, nu aș vrea să mă apuce pe acolo, că nu vă văd bine. Dacă îmi ies din pepeni nu vă văd bine, dacă mi se pune pata. Mama mi-a zis să nu înjur. Încă nu realizez că m-am băgat în așa ceva. Nu pot să îmi imaginez. Voi fi o zeiță a foametei în Dominicană”, a spus concurenta de la Survivor România 2023.

Ionuț Iftimoaie, din ring, direct în competiția de la PRO TV . „Survivor repreznită nu doar o provocare ci foarte multe provocări. Lipsa de hrană, dorul de casă, depărtarea de țară reprezintă o provocare diferită decât provocările pe care le-am avut în ring de-a lungul celor 20 de ani de carieră. Lucrl care contează cel mai mult este acela de a nu confunda viața din ring cu viața de zi cu zi. În Dominicană este nevoie de o combinație. Sunt curios să descopăr dragonul din mine care va ieși la suprafață la aceste provocări. Sunt mulți factori care te pot face knock-out, dar voi încerca să rezist. Rezist bine la o mâncare minimă, cred că provocarea cea mai mare va fi conviețuirea cu ceilalți din echipă și să reușim să facem față cu brio la tensiunile care vor apărea”, spune concurentul de la Survivor România 2023.

Maria Constantin lasă nunta pentru Republica Dominicană

Maria Constantin lasă scena și concertele pentru a se lupta pentru trofeul Survivor România 2023: „Mai este puțin, chiar daca mai sunt câteva luni bune până la nunta mea, dar eu am ales Survivor. Faptul că nu trebuie să mai calc costume naționale, să plec la evenimente, va fi o relaxare. Dacă nu îmi pică părul e ok, dacă pică, punem perucă. Mi-aș fi dorit să am măcar o fotografie cu ai mei, să îi văd. Al meu nu o să rămână fără mireasă, cu siguranță. Voi reveni cu forțe proaspete. Am mai avut experiențe, dar nu la cote așa de maxime. Sunt pregătită psihic, fizic..nu știu. Sunt genul de om care dacă s-a umplut paharul voi spune lucrurilor pe nume. Inevitabil se vor forma anumite bisericuțe”.

Remus Bonoiu, printre Faimoșii de la Survivor 2023: „Locuiesc în Bali și iubesc soarele. Am decis să rămân acolo în pandemie. În general nu spun nu provocărilor și cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare. Nu știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți. Mă aștept să dau și 10-20 kg jos.”

Bianca Partichi, în echipa faimoșilor la Survivor 2023. „Nu vreau să mă gândesc la ce o să fie greu, vreau să rămână frumos. Am momente dese când mă gândesc că eu chiar plec la Survivor. Nu cred că sunt conștientă în ce mă bag, dar vreau să fac asta. Sper să am suficientă condiție fizică. Cred că am o șansă în viață. Îmi fac o suliță și merg la vânat. Nu cred că voi avea o problemă să nu am toate cele. Am crescut fără haine prea multe. Nu cred că va fi o problemă”, spune vedeta despre provocarea de la PRO TV.

Vicha Blochina completează lista faimoșilor la Survivor România 2023. Sebastian Dobrincu vrea să doneze marele premiu

Doc a acceptat, cu emoții provocarea Survivor România: „Lumea care mă știe știe că iau provocări de genul foarte în serios. Pot să înțeleg că nu m-a văzut lumea pe TV, da asta s-a întâmplat că nu am avut provocarea perfectă. Am făcut o grămadă, fizic nu cred că o să am probleme, dar psihic, nici nu știu. Oricât mi-ar plăcea ideea să nu, sunt convins că o să îmi intre în sistemul de operare experiența asta. Sunt pregătit să mâncăm toți nimic. Nu trebuie să te gândești foarte mult la lipsuri. O să am o problemă cu gândacii.”

Vicha Blochina a acceptat și ea provocarea celor de la PRO TV și va merge în Republica Dominicană pentru a lua parte la experiența Survivor România 2023. „Am vazut episoadele după ce am semnat și am zis: nu mai vreau să merg! Tu ai văzut vreo femeie normală la vârsta mea să meargă la Survivor. Este prima oară în viața mea după ce am semnat mă stresez pentru că îmie frică de foarte multe lucruri. Spre exemplu că nu pot face probe. Nu există duș. Eu sunt obișnuită după ce fac baie în mare să fac duș și să intru în așternututrile din hotelul de cinci stele. Nu știu ce o să se întâmple. Singurul lucru care îl voi face este să mănânc cocos. Vreau să stau până slăbesc 10 kg. Restul totul se cumpără. Sunt foarte nebună de fel. Când intru în competiție cumva toate lucrurile se schimbă. Nu mai am nici maă nici tată, nimic. Este ultimul reality la care particip”, spune Vica înainte de experiența Survivor.

Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din România a avut parte de multe experiențe de-a lungul anilor, însă acum intră în luptă alături de echipa Faimoșilor.



„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă. Am reușit să nu mai duc grija banilor. O provocare de genul e mereu bine venită. Am plecat la 17 ani cu ghiozdanul în spinare la New York, am dormit pe jos, mâncam ce apucam. E continuarea firească a ce făceam deja. Ai mei au reacționat mai rău acum decât atunci când am plecat la 17 ani de acasă. Mă consider un Sebastian care încearcă mereu lucruri noi. Să vedem cât rezist fără mâncare, fără tehnologie. O să am emoții ce se va întâmpla cu afacerile. Toată viața mi-a plăcut să mă murdăresc pe mâini, nu să mi se ofere totul pe tavă”, spune faimosul de la Survivor România 2023.

Survivor România 2023, în curând la PRO TV

Ștefania Stănilă, de la gimnastică, direct la Survivor România 2023. „Îmi doresc din suflet să câști. Cred în mine că o să ajung în finală. Am fost recent Campioană Europeană. Faptul că am făcut gimnasitcă 13 ani este un atuu. Cred că m-am mai maturizat. O latură ascunsă nu cred că există. Sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup, dar poate voi fi și recalcitrantă. Inevitabil vor apărea dramele. Sunt o persoană drama-queen, dar nu pot spune că sunt răsfățată. Am plecat acasă la 6 ani. Am stat departe de părinți. La 9 ani, tatăl meu a murit și el a fost motivația pentru a continua cu sportul. Îmi doresc din suflet să îl fac mândru. Sigur m-ar fi încurjat să fac ceea ce îmi doresc. O să rabd orice ar fi”, a mărturisit faimoasa de la Survivor România 2023.

Gheboasă, unul dintre cei mai cunoscuți tik-tokeri din România, a bătut și el palma cu Pro TV pentru a face parte din concursul Survivor România 2023. „Plec de la bine, spre rău. Mă duc la Survivor pentru experiență, apoi că simt că mă descurc bine la probe. Asta cu dușul cu mâncarea, cu spălatul și dușul le-am pierdut de mult. Dacă mă ia foamea undeva mă opresc acolo. Am început deja să mă opresc ca să micșorez stomacul. La Survivor suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Sper să nu mă simt, să dau tot ce am mai bun și să nu vă întâlniți cu versiunea 2.0. Sunt foarte obraznic în unele cazuri și aș vrea să nu ajun în punctul ăla”, a mărturisit înainte de Survivor România concurentul din tabăra Faimoșilor.

