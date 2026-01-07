Irinel Columbeanu „stă la căldurică și citește Biblia” de când s-a pocăit. De ce nu a petrecut sărbătorile cu Irinuca

Irinel Columbeanu (68 de ani) a întâmpinat Sărbătorile de Iarnă într-un mod diferit față de anii în care era milionar și trăia în lux. De doi ani, fostul om de afaceri locuiește în căminul de bătrâni din Ghermănești, iar Crăciunul și Revelionul din 2025–2026 l-au găsit în mijlocul comunității de acolo, într-o atmosferă caldă, cu mese bogate și momente de socializare. În paralel, Irinel trece printr-o transformare spirituală profundă, după ce s-a botezat la Biserica Baptistă.
Directorul căminului, Ion Cassian, a povestit că Irinel a petrecut alături de ceilalți rezidenți, bucurându-se de programul pregătit special pentru ei.
„Irinel n-a fost singur, ci cu cei care locuiesc aici, la noi, s-a simțit bine. De Crăciun și de Revelion au avut pe masă toate bunătățile, lebăr, caltaboși, sarmale, cozonaci, prăjituri. Au avut și un program artistic, a venit un solist și le-a cântat câteva piese, le-am pus și mici cadouri sub brad. A fost o atmosferă plăcută”, a declarat Ion Cassian pentru Click!.
Chiar dacă viața lui s-a schimbat radical, Irinel pare să fi găsit un ritm liniștit, adaptat noilor condiții.
În sezonul rece, fostul milionar iese rar afară, din cauza problemelor de sănătate. A suferit trei AVC-uri, iar frigul îi poate agrava starea.
„Stă la căldurică și citește Biblia, a mai fost vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat, primește vizitele lor, ei îi mai citesc din Biblie. Acum, că este foarte frig afară, nu prea iese din azil”, a explicat Ion Cassian pentru aceeași sursă.
Regulamentul căminului prevede că Irinel poate părăsi instituția doar cu semnătura persoanei care îl ia, inclusiv a fiicei sale, Irinuca.
Convertirea care i-a schimbat viața: „El trebuie să fie la volanul vieții mele”
„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental”, a spus Robert Grecu în filmarea devenită virală.
Irinel a explicat motivul convertirii sale: „Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a declarat el.