Ioniță de la Clejani, mesaj îndurerat după moartea mamei. Ce imagine a publicat în mediul online: „Această fotografie înseamnă încheierea unui capitol din viața mea”

Ioniță de la Clejani trece printr-o perioadă dificilă, după pierderea mamei sale. Artistul a publicat o fotografie emoționantă de la mormântul acesteia, însoțită de un mesaj plin de recunoștință și durere.

Ioniță de la Clejani, mesaj plin de recunoștință și durere despre moartea mamei

Ioniță de la Clejani traversează o perioadă grea după pierderea mamei sale, survenită cu câteva zile în urmă. Artistul a găsit totuși puterea să împărtășească un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre cea care i-a dat viață. În semn de adio, artistul a publicat o fotografie de la mormântul mamei sale, însoțită de un mesaj îndurerat.

În mesajul său, artistul le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis mesaje de condoleanțe. „Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru mesajele primite de la voi. Această fotografie înseamnă încheierea unui capitol din viața mea”, și-a început Ioniță de la Clejani mesajul.

Omagiu emoționant pentru părinții reuniți în eternitate

Totodată, artistul a vorbit cu recunoștință și melancolie despre relația dintre părinții lui, despre care spune că i-au crescut frumos pe el și pe frații lui. A rememorat momentele în care părinții săi, care s-au iubit și respectat o viață întreagă, stăteau împreună pe marginea patului, bucurându-se de vizitele copiilor lor. Această imagine a rămas vie în memoria lui, mai ales acum, când crede că sufletele lor s-au regăsit.

„Când groparul a legat cele două cruci împreună cu baticul mov, am simțit că sufletele lor s-au regăsit. În mintea mea a apărut imaginea cu ei doi, pe marginea patului, bucurându-se că am trecut pe la ei să-i văd. El s-a stins primul din viață, după ea. Acum sunt din nou împreună. Acești oameni nu au putut trăi unul fără altul. Au fost împreună o viață, cu bune și cu rele. S-au respectat, s-au iubit, au muncit împreună și ne-au crescut frumos pe noi, cei patru frați. Nu am dus lipsă de nimic. Să le mulțumesc… este puțin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a scris artistul pe Facebook.

Mesajul Vioricăi de la Clejani după ce și-a pierdut soacra

La rândul ei, soția lui Ioniță, Viorica de la Clejani, a transmis un mesaj îndurerat în mediul online. Artista a anunțat că ea și soțul ei nu vor mai putea onora invitațiile în emisiunile TV în care trebuiau să apară.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate”, a transmis Viorica de la Clejani, în urmă cu câteva zile.

