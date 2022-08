Ruxandra, fiica actorilor Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, a împlinit 14 ani pe 12 august 2022. În mediul online, Ioana a publicat două fotografii cu adolescenta, în dreptul cărora a publicat o urare haioasă.

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a împlinit 14 ani! „Azi e despre Rux!”

„Azi e despre Rux! ❤️​ La mulți ani, iubita mea! 🥳​ Învață-mă să fiu mamă de adolescentă de 14 ani. Promit că voi fi atentă, conștiincioasă și o să-mi fac toate temele. ​Tu bucură-te de tot și toate! 🎁​”, a scris Ioana Ginghină.

În decembrie 2020, în emisiunea „Vorbește lumea”, Ruxandra dezvăluia că își dorește să devină creator de benzi desenate. Vorbind despre ce a primit cadou de Crăciun, Ruxandra a declarat: „Am primit o carte despre cum pot face Manga. Sunt un fel de benzi desenate pe care eu vreau să le fac în viitor. Să le desenez eu. Nu știu încă dacă vreau să fac și Anime, adică să și animez sau…”.

Ruxandra și-a mai dorit să fie arhitect

„Tot timpul a avut ea ceva cu desenul. A mai vrut să fie arhitect la un moment dat. Tot așa, pentru că desena. Apoi am luat-o pe panta asta cu Manga. (…) Eu sunt pentru, pentru că așa nu mai stăm pe telefon”, a declarat Ioana.

„Ea are foarte multe lecții de făcut, în clasa a VI-a nu este tocmai ușor. Așa că am cam scăpat de telefon. Doar că stă acum foarte mult pe tabletă pentru școala online. La copiii mari, și mai ales la fete, nu cred că este atât de complicat [să renunțe la telefon]”, a completat.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în vara anului 2019. În septembrie 2020, actrița s-a logodit cu Cristi Pitulice. Aceasta va fi a treia căsnicie a actriței. Ioana s-a căsătorit pentru prima dată la 21 de ani, cu actorul Daniel Tudorică.

Recent, actrița a dezvăluit cum a reacționat fiica ei când ea și Cristi s-au logodit. „Rux s-a bucurat mult pentru noi. Este așa de fericită în formula asta, încât oficializarea relației nu poate decât să o facă fericită”, a povestit Ioana Ginghină, potrivit Spynews.

