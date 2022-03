Ioana Ginghină (44 de ani) a defilat într-o rochie transparentă pe podiumul unei prezentări de modă din București.

Ioana Ginghină, pe podium într-o rochie transparentă. „A fost o experiență inedită”

„Aseară m-am «jucat». Mi-a plăcut, a fost o experiență inedită. Cum vin pozele, vă mai arăt. Până atunci, însă, iată câteva imagini de la unul dintre cele mai mari evenimente de modă din București: SOIREES DE LA MODE 28 – THIERRY MUGLER WORLD”, a scris actrița în mediul online.

Ioana Ginghină are de 4 ani aceeași greutate

„La 44 de ani, am analizele perfecte. Sunt mai sănătoasă decât o adolescentă și sunt mulțumită atunci când mă uit în oglindă. De 4 ani mă mențin la greutatea asta, ideală. Mă urc pe cântar zilnic și am grijă la alimentație. Am două mese pe zi, dimineața și pe la 15-16, atât. La mine nu există ronțăieli între mese, nici măcar o alună. M-am educat atât de bine, încât pur și simplu nu-mi cere corpul”, a declarat Ioana Ginghină, pentru Click!.

„Am trăit de mică în casă cu un om care a făcut sport și a mâncat sănătos. Anul acesta, tata face 79 de ani și în continuare merge mult cu bicicleta sau pe jos, înoată, e extrem de activ. El îmi e exemplu. Așadar, și eu fac aproape zilnic 30-40 de minute de mișcare. Am amenajat acasă o mini-sală cu bicicletă eliptică, stepper, bancă de abdomene, greutăți și tot felul de curele și mingi. După o vârstă, dacă îți dorești să arate bine carnea pe tine, e bine să faci sport ca să accelerezi metabolismul”, a mai spus actrița.

„Secretul este să nu existe dulciuri în casă. Noi nu avem provizii de biscuiți, ciocolată și ronțănele. Iar, dacă mi se face poftă, evident că nu mă mai duc la magazin. În definitiv, pofta dispare în câteva minute. Dar dacă-ți pui ispite peste tot e foarte greu”, a completat.

„Bucuria aceea de care se vorbește durează câteva minute. Pentru câteva minute de bucurie, cât timp mănânc prăjitura aia sau cartofii prăjiți, să-mi risc sănătatea și aspectul fizic? Eu zic că nu merită. Îmi găsesc altă bucurie. Pot să sun o prietenă, să citesc niște bancuri pe net. Bucuriile vieții nu stau în mâncare. Dar depinde și ce vrei. Eu, spre exemplu, prefer să fiu eu bine cu mine, decât să mă bucur de o masă copioasă. Cum reușesc? Prin voință! Mă uit în oglindă și zic că așa vreau să rămân!”, a mai spus Ioana Ginghină.

Ioana are o fiică, Ruxandra (14 ani), din fostul mariaj cu actorul Alexandru Papadopol (46 de ani). Din septembrie 2020, actrița este logodită cu Cristi Pitulice.

