Elena Udrea nu scapă de probleme după eliberararea din închisoare. BTT deschide un nou proces, iar ANAF accelerează executarea silită

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, revine în instanță la nici un an după ce a părăsit penitenciarul. Eliberată condiționat anul trecut prin decizia Tribunalului Prahova, unde a executat o parte din pedeapsa de șase ani de închisoare, fostul demnitar este vizat acum de un nou litigiu comercial și patrimonial.

De această dată, acțiunea nu este de natură penală, ci reprezintă o dispută civilă de amploare, deschisă de o companie cu capital de stat aflată în coordonarea Ministerului Economiei.

Miza din zona Lacului Străulești: Un teren cu istoric controversat și sechestru DNA

Biroul de Turism și Tineret (BTT) a declanșat o acțiune în instanță care o vizează direct pe Elena Udrea, alături de alte patru persoane din cercul său de apropiați. Obiectul noului dosar este o acțiune în constatare, un demers juridic menit să clarifice statutul legal al unui bun imobil de mare valoare. Această nouă bătălie în justiție demonstrează că, deși pedeapsa cu închisoarea a fost executată parțial, ecourile trecutului politic și administrativ continuă să genereze efecte majore, potrivit Spynews.ro.

Disputa deschisă de BTT are în centru un imobil extrem de valoros situat în Sectorul 1 al Capitalei, în imediata apropiere a Lacului Străulești. Proprietatea respectivă a fost achiziționată de Elena Udrea în anul 2006, într-o perioadă în care aceasta se afla în plină ascensiune politică, însă istoricul tranzacțiilor din jurul terenului a fost catalogat ulterior ca fiind unul problematic.

Situația juridică a acestei parcele s-a complicat definitiv în anul 2015, moment în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție au instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor fostului ministru. În prezent, din cauza complexității cazului, o parte din suprafața de teren respectivă a intrat deja în procedurile de executare silită, fiind vizată direct de măsurile de valorificare forțată.

Presiunea ANAF și declarațiile fostului ministru de la porțile închisorii

Pe lângă noul proces deschis de BTT, situația financiară a fostului ministru rămâne una extrem de tensionată. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă, în mod independent, demersurile de recuperare a prejudiciului uriaș stabilit de instanțe în celebrul dosar „Gala Bute”, caz în care Elena Udrea primise o condamnare definitivă de șase ani de închisoare. Inspectoii fiscali organizează constant licitații publice pentru a vinde bunurile rămase sub sechestru, încercând să acopere sumele datorate bugetului de stat.

La momentul în care a părăsit penitenciarul, Elena Udrea nu a lăsat să se vadă îngrijorările legate de noile dispute pe proprietăți, ci s-a concentrat pe impactul emoțional al perioadei de detenție. Ea s-a declarat bucuroasă că acea etapă neagră s-a încheiat, mărturisind că viața din spatele gratiilor este extrem de dificilă, în special pentru femei.

Cu toate acestea, fostul ministru a ținut să precizeze că a organizat cu mândrie evenimentul sportiv care i-a adus condamnarea, subliniind în același timp că ar fi renunțat mult mai devreme la cariera publică dacă ar fi anticipat că politica o va priva de anii petrecuți alături de fiica sa.

