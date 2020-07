Prințul Harry, trimis de Charles la dezintoxicare. Detalii neștiute din trecutul ducelui de Sussex

Prințul Harry al Marii Britanii este căsătorit și are un fiu de un an și de la începutul acestui an s-a mutat cu familia sa în Statele Unite ale Americii. Acum este un familist convins și ar face orice pentru soția și copilul lui, însă lucrurile nu au stat întotdeauna așa.