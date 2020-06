Biograf regal: Meghan spera ca William să renunțe la tron în favoarea lui Harry

Jurnalista Rebecca English și biograful regal Anna Pasternak, susțin, în documentarul „William and Kate. To good to be true”, difuzat de Channel 5, susțin că Harry este invidios pe fratele său mai mare.

Potrivit acestui documentar, între cei doi frați ar fi existat sentimente de invidie și gelozie, întrucât Harry întotdeauna și-ar fi dorit să se afle în locul lui William și să ajungă, într-o zi, pe tronul Marii Britanii.

Pe de altă parte, William s-ar fi simțit coplețit de responsabilitățile pe care va trebui să și le asume.

Anna Pasternak spune că neînțelegerile dintre cei doi existau încă din copilărie, iar această revoltă l-a făcut pe ducele de Sussex să ducă o viață agitată.

Cea care ar fi profitat cel mai mult de această gelozie este Meghan amrkle. Ea spera ca Prințul William să renunțe definitiv la tron în favoarea fratelui său mai mic, ceea ce i-ar fi adus ei statutul de regină consoartă sau prințesă.

Același documentar susține că Meghan își dorea foarte mult să poarte coroana și să devină una dintre cele ami cunoscute și importante persoane din lume.

„Visul ei de glorie s-ar fi destrămat în fața realității și acest lucru ar fi dezamăgit-o, determinând-o să plece din Londra. I-ar fi fost imposibil să accepte că Kate Middleton a fost cea care a ocupat locul despre care, într-un fel, a simțit că este al ei. Adevăr sau minciuna? Nu știm. Cu siguranță, acuzațiile făcute în documentar sunt grave și în absența certitudinilor trebuie luate cu o anumită detașare”, a scris jurnalista Francesca Rossi în Il Giornale.

De asemenea, într-o nouă carte, „Meghan and Harry: The Real Story”, scrisă de Lady Colin Campbell, autoarea susține că ducesa de Sussex este „dependentă de faimă”.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu cele două cupluri regale.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro