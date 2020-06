Prințul Harry, „torturat” de decizia de a părăsi Familia Regală

Prințul Harry se chinuie să se acomodeze cu noua sa viață, departe de Familia Regală. Mai mult, se pare că ducele de Sussex se simte „torturat” de decizia sa de a-și părăsi familia și de a se muta în Los Angeles cu soția sa, Meghan Markle, și fiul lor Archie, susțin autorii unei noi cărți intitulate: „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”.