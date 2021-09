Prezentatoarea Ilinca Obădescu a dezvăluit rutina ei de skincare și machiaj: „Secretul fotografiilor reușite pe rețelele de socializare este să nu vrei să pari altcineva”

Prezentatoarea Știrilor Kanal D, de luni până vineri, de la ora 12:00, Ilinca Obădescu are tot timpul o apariție uimitoare, iar trasăturile o ajută să ocupe un loc cuceritor în categoria celor mai frumoase moderatoare. Descoperă ce produse de beauty preferă și cum se menține în formă în ciuda programului încărcat.

Rutina skincare de dimineață

Un ten luminos și strălucitor se menține cu mult zâmbet și liniște în suflet. Orice gând negativ, orice frământare se poate vedea pe fața noastră. Și cum viața este un carusel de stări, mă bucur că există produse cosmetice. Dimineața, primul lucru pe care îl fac este să îndepartez excesul de sebum care se acumulează peste noapte. Apoi, aplic o fiolă de la Babor Hydra Plus Active Fluid cu acid hialuronic. Apoi, aplic o cremă cu SPF 30.

Bronz de durată după vacanță

Un bronz frumos se menține și se formează în 4 pași. Exfoliere, hidratare, expunere la soare și apoi mai multă hidratare. Când nu mă expun la soare aplic anumite uleiuri de corp cu pigment colorant care oferă strălucire și un ton de bronz suplimentar. Momentan folosesc uleiul uscat multifuncțional cu sclipici Huile Prodigieuse Or.

Pentru un păr disciplinat

De mai bine de jumătate de an folosesc șampon și balsam de la Kevin Murphy. În plus, când vreau să-i dau o formă, să-l disciplinez, apelez la loțiunea de descurcare Kevin Murphy Untagled. Chiar fortifică și reface structura firului de păr. Poate fi utilizată și ca protecție termică a părului.

Reguli de make-up

Încearcă să nu aplici o cantitate mare de produse de machiaj pe ten. Apoi, ține cont ce culori îți completează frumusețea naturală și folosește produsele care ți se potrivesc, nu pe cele la modă sau pe cele pe care le-ai văzut pe fața altcuiva. S-ar putea ca ție să nu ți se potrivească.

Nelipsite din geantă

Am mereu la mine, ca produse de beauty, un balsam de buze, cremă de mâini și o perie de pieptănat genele.

O siluetă de invidiat

Am gene bune, o moștenesc pe mama mea, o femeie care a ținut la aspectul ei fizic. Nu țin diete, dar sunt atentă cu alimentația. Fac sport, beau multă apă, niciodată sucuri carbogazoase. Atunci cand acumulez două-trei kilograme renunț la cartofii prăjiți, pizza, pâine și dulciuri. Pentru energie îmi încep ziua cu o porție de ovăz cu lapte de migdale la care adaug nuci pecan și fructe de padure.

Ținuta preferată

Cel mai reprezetativ pentru mine este outfitul de zi cu zi. Teniși în picioare, blugi și un tricou. Toate cumpărate din magazinele tip mass-market. Nu țin cont de trenduri, de obicei aleg ce mi se potrivește.

#NoFilter

Secretul fotografiilor reușite pe rețelele de socializare este să nu vrei să pari altcineva. Această autenticitate poate nu îți aduce succesul miilor sau poate milioanelor de urmăritori, dar îți poate păstra stima de sine și echilibrul cu tine însăți.

Adrenaline lover

Am încercat atâtea sporturi sub și pe apă, pe pământ, în aer și am trecut prin atâtea experiențe pline de adrenalină încât în momentul de față nu știu pe care s-o aleg. Pot spune pe că pe bucket-listul meu se află o zi de rafting pe apele unui râu învolburat. Îmi va hrăni setea de aventură.

Cum să atragi iubire în viața ta

Pentru a atrage iubirea de partea ta trebuie să fii deschis/ă. Dacă vrem pe cineva alături, trebuie să fim pregătiți să îl/o primim. Este necesar să te iubești pe tine mai întâi. Să te accepți așa cum ești și să nu încerci să te schimbi pentru cineva. Cu cât te iubești mai mult cu atât ai mai multe șanse ca acel cineva să se îndrăgostească de tine.

Ținute: Pretty girl

Foto: Fabian Tatomirescu