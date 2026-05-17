  MENIU  
Home > Frumuseţe > De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii?

De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Numeroase femei pulverizează parfum pe încheietura mâinii, mai ales atunci când îl testează. Este un gest pe care îl deprindem în mod firesc, dar are și o explicație științifică. Descoperă de ce este bine să dai cu parfum pe încheietura mâinii, cum să faci acest lucru în mod corect și cum să aplici parfumul pentru a persista întreaga zi.

Căldura corpului intensifică aroma parfumului spune o regulă de bază din parfumerie. Atunci de ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii? Aceasta nu pare deloc o zonă prea caldă și nici prea bine hidratată. Explicația este cu totul alta!

Cât de avantajos este să aplicăm parfum pe încheietura mâinii?

Multe femei preferă această zonă pentru a se parfuma dimineața. Pulverizează parfum pe încheietura mâinii, apoi freacă mâinile. Ceea ce, de fapt, este greșit!

Încheietura mâinii este o zonă unde se simte puternic pulsul și avem senzația că ea va menține parfumul mai multe ore. În realitate, aceasta este de obicei o zonă uscată, care pierde imediat căldura corpului. Parfumul aplicat aici nu va persista multă vreme.

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

În plus, te speli des pe mâini în timpul zilei, așa că nu este zona cea mai indicată să pulverizezi un parfum scump. Iar, dacă freci încheieturile mâinilor, distrugi moleculele prețioase de parfum și pierzi notele de mijloc și notele de bază, exact aromele care trebuie să rămână mai mult timp pe piele.

Ce trebuie să știi despre notele de vârf sau notele de bază ale unui parfum

Un parfum bun poate deveni semnătura unei femei — discretă, elegantă, memorabilă. Dar adevărul este că nu doar parfumul în sine contează, ci și felul în care îl aplici. Poți avea cea mai sofisticată aromă, dar dacă o folosești greșit, dispare în mai puțin de o oră. Din fericire, există câteva trucuri simple care fac diferența și care te ajută să te bucuri de mirosul preferat de dimineața până seara.

Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Recomandarea zilei

Înainte să vorbim despre aplicare, este important să înțelegi de ce unele parfumuri rezistă ore întregi, iar altele dispar aproape imediat. Fiecare parfum este construit în „straturi”, exact ca o poveste care se dezvăluie treptat pe piele.

Notele de vârf – prima impresie

Sunt aromele pe care le simți imediat după pulverizare. De obicei sunt proaspete, citrice sau fructate și creează acel efect „wow” de început. Problema? Se evaporă destul de repede, în aproximativ 15 – 30 de minute.

Notele de mijloc – adevărata personalitate a parfumului

După ce notele de vârf dispar, apare inima parfumului. Aici găsești aromele florale, condimentate sau pudrate care definesc cu adevărat parfumul. Acestea rezistă între două și patru ore.

Notele de bază – cele care rămân pe piele

Aici se ascunde secretul persistenței. Notele lemnoase, ambrate, vanilate sau de mosc sunt cele care rămân cel mai mult pe piele și pot persista chiar și 6 – 8 ore sau mai mult.

În general, parfumurile de tip esență, extract natural sau eau de parfum rezistă mai bine decât apa de toaletă sau apa de colonie, pentru că au o concentrație mai mare de uleiuri parfumate.

Cum să aplici parfumul pentru a rezista mai mult timp

Hidratează pielea înainte

Unul dintre cele mai importante trucuri, pe care multe femei îl ignoră, este hidratarea pielii înainte de aplicarea parfumului.

Pe pielea uscată, parfumul se evaporă mult mai repede. În schimb, o piele hidratată „ține” aroma și o face să reziste ore întregi.

Crema de corp fără miros – aliatul perfect

După duș, aplică o cremă hidratantă neutră, fără parfum. Ea creează baza ideală pentru parfum și ajută aromele să se fixeze mai bine.

Dacă ai și loțiunea de corp din aceeași gamă cu parfumul tău preferat, cu atât mai bine. Mirosul va deveni mai intens și mai elegant, fără să fie deranjant.

Uleiurile de corp pot face minuni

Puțin ulei de jojoba, migdale sau cocos aplicat înainte de parfum poate prelungi considerabil persistența acestuia. Uleiurile „sigilează” parfumul în piele și îl fac să se elibereze treptat pe parcursul zilei.

Cele mai bune zone să aplici parfumul

De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii?

Poate ai observat că uneori parfumul pare să dispară imediat. De multe ori problema nu este parfumul, ci locul în care îl aplici. Parfumul rezistă cel mai bine pe zonele de puls — acele zone mai calde ale corpului unde circulația sângelui este mai intensă.

Încheieturile mâinilor

Da, încheieturile sunt perfecte pentru parfum, dar există o regulă foarte importantă: nu le freca una de alta după pulverizare. Foarte multe femei fac acest gest automat, însă frecarea distruge moleculele parfumului și îi schimbă aroma. Cel mai bine este să lași parfumul să se usuce natural pe piele.

Gâtul și zona din spatele urechilor

Aceste zone emană căldură constant, iar parfumul se răspândește subtil pe parcursul zilei. În plus, atunci când cineva se apropie de tine, aroma se simte delicat și foarte plăcut.

Este acel tip de parfum pe care oamenii îl observă fără să fie agresiv.

Coatele și genunchii

Partea interioară a coatelor și a genunchilor este excelentă pentru parfum, mai ales dacă vrei persistență. Mișcările corpului ajută aroma să se elibereze treptat și elegant.

Clavicula și pieptul

Pulverizat ușor în zona claviculei, parfumul capătă un aer sofisticat și romantic. Este perfect mai ales pentru parfumurile florale sau senzuale.

Secretul femeilor care miros impecabil toată ziua: stratificarea parfumului

Dacă ai observat femei care par să miroasă impecabil de dimineața până seara, cel mai probabil folosesc tehnica „layering”.

Pe scurt, aceasta presupune să folosești mai multe produse din aceeași gamă:

  • gel de duș parfumat;
  • cremă de corp;
  • parfum;
  • uneori chiar și ulei de corp.

Fiecare strat intensifică aroma și o face să dureze mult mai mult. Așadar, folosește dimineața gelul de duș parfumat și emolient, apoi crema de corp hidratantă din aceeași gamă cu parfumul, imediat după ce faci duș.

Poți aplica și un strop de ulei de corp parfumat în zonele de puls, apoi parfumul preferat. Astfel, vei avea un parfum delicat bine impregnat în piele aproape tot timpul zilei. Ai grijă doar să folosești produse de bună calitate, testate din timp, pentru a nu irita pielea.

Vara și iarna schimbă complet felul în care miroase parfumul

Poate ai remarcat că același parfum pare diferit în funcție de sezon. Și chiar așa este.

Vara

Căldura accelerează evaporarea parfumului. Din acest motiv, parfumurile foarte dulci sau intense pot deveni obositoare.

În zilele calde sunt perfecte aromele:

  • citrice;
  • fresh;
  • marine;
  • florale delicate.

Iarna

Temperaturile scăzute fac parfumul să reziste mai mult și permit aromelor intense să se dezvolte frumos.

În sezonul rece merg perfect:

  • vanilia;
  • ambra;
  • lemnul de santal;
  • aromele orientale;
  • notele condimentate.

Ce greșeli poți face când aplici parfumul preferat

Pulverizezi prea mult parfum

Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Un parfum prea puternic poate deveni sufocant pentru cei din jur. Este posibil să deranjezi cu o aromă prea puternică sau chiar să fie iritantă pentru pielea ta și pentru căile respiratorii.

Ideal este să lași parfumul să fie descoperit subtil, nu să „anunțe” că ai intrat într-o încăpere.

Păstrezi parfumul în baie

Deși pare cel mai comod loc, umiditatea și schimbările de temperatură afectează compoziția parfumului. Cel mai bine este să îl păstrezi într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

Pulverizezi direct pe haine delicate

Alcoolul din parfum poate păta anumite materiale sau poate altera textura lor. Dacă vrei să parfumezi hainele, pulverizează discret pe interior sau pe o eșarfă.

Multe femei au o piele sensibilă și se feresc să pulverizeze parfumul direct pe piele. Dacă și tu ai această problemă, ai grijă să alegi un parfum cât mai delicat și natural sau să îl pulverizezi pe eșarfe, pe gulerul interior al unei cămăși, pe interiorul unei bluze pe care o porți ziua.

Ce ne recomandă un celebru parfumier din New York

Când vine vorba despre parfumuri, fiecare femeie are propriile preferințe. Unele adoră aromele florale și delicate, altele preferă notele intense, orientale sau vanilate. Însă, dincolo de alegerea parfumului perfect, există un detaliu care face cu adevărat diferența: modul în care îl aplici. Iar multe persoane nici nu își dau seama că folosesc parfumul greșit dacă își doresc ca aroma să reziste ore întregi.

Steven Claisse, senior perfumer din New York, cu o experiență de 48 de ani în domeniu, are un truc neașteptat, dar extrem de eficient. Specialistul spune că una dintre cele mai bune zone pentru aplicarea parfumului este… buricul. Da, poate părea puțin ciudat la prima vedere, însă explicația are logică. Parfumul rezistă mai mult în zonele care emană căldură, iar buricul funcționează ca un mic „difuzor natural” al mirosului, ajutând aroma să se păstreze intensă și să se elibereze treptat pe parcursul zilei.

„Orice zonă a corpului care radiază căldură intensifică parfumul, iar buricul face exact acest lucru”, explică Steven Claisse pentru publicația Mirror. Parfumierul spune că și părul poate păstra mai mult aroma unui parfum, mai ales pentru că firele de păr lasă în urmă o dâră subtilă de miros atunci când te miști. Totuși, există și un mic dezavantaj: alcoolul din parfum poate usca firul de păr, motiv pentru care este recomandat să pulverizezi de la distanță sau să folosești parfumuri speciale pentru păr.

Un alt detaliu interesant ține de zona din spatele urechilor. În loc să pulverizezi direct parfumul acolo, specialistul recomandă să tamponezi ușor pielea cu parfum. În acest fel, aroma rămâne mai catifelată, mai „uleioasă” și nu se evaporă atât de repede.

Printre zonele mai puțin cunoscute, dar foarte eficiente pentru aplicarea parfumului, se numără și interiorul coapselor. Căldura naturală a corpului ajută parfumul să se reactiveze discret pe parcursul zilei, mai ales atunci când ești în mișcare și când porți rochii sau fuste.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
Fanatik
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de start
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de start
GSP.ro
„Yoga, meditație, plus liniștea naturii” » Partenera internaționalului „tricolor” a găsit o oază în afara României
„Yoga, meditație, plus liniștea naturii” » Partenera internaționalului „tricolor” a găsit o oază în afara României
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
TV Mania
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Redactia.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: "Când faci copii la bătrânețe..." Ce temeri are prezentatoarea TV
Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: "Când faci copii la bătrânețe..." Ce temeri are prezentatoarea TV
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat
Proiecte speciale
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Horoscop 18 mai 2026. Succes la bani și noroc în dragoste. O zodie e pregătită să culeagă roadele muncii ei. Avalanșă de recompense din partea astrelor
Horoscop 18 mai 2026. Succes la bani și noroc în dragoste. O zodie e pregătită să culeagă roadele muncii ei. Avalanșă de recompense din partea astrelor
Horoscop 17 mai 2026. Mercur în Gemeni. Blocajele emoționale și financiare se dizolvă. O zodie își ia soarta în mâini și începe un nou capitol
Horoscop 17 mai 2026. Mercur în Gemeni. Blocajele emoționale și financiare se dizolvă. O zodie își ia soarta în mâini și începe un nou capitol
Alexandra Căpitănescu, dincolo de lumina reflectoarelor. Cum este în viața de zi cu zi artista care a făcut România mândră. "Uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta!"
Alexandra Căpitănescu, dincolo de lumina reflectoarelor. Cum este în viața de zi cu zi artista care a făcut România mândră. "Uneori sunt prea autocritică. Lucrez la asta!"
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Observator News
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Libertatea pentru Femei
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mercur în Gemeni lovește puternic 4 zodii. Trebuie să fie extrem de atente în următoarele săptămâni
Mercur în Gemeni lovește puternic 4 zodii. Trebuie să fie extrem de atente în următoarele săptămâni
Două vedete internaționale, probleme de sănătate în același timp. Cazul Sharon Stone ridică întrebări
Două vedete internaționale, probleme de sănătate în același timp. Cazul Sharon Stone ridică întrebări
170 g de fasole sau năut pot reduce cu 30% riscul de hipertensiune arterială
170 g de fasole sau năut pot reduce cu 30% riscul de hipertensiune arterială
De ce boală suferă, de fapt, fiul lui Mădălin Ionescu. Filip a rămas cu sechele grave după varicelă
De ce boală suferă, de fapt, fiul lui Mădălin Ionescu. Filip a rămas cu sechele grave după varicelă
TV Mania
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Libertatea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Un șofer de autobuz român a fost nominalizat la Premiul Literar Prince Pierre de Monaco 2026. Marius Daniel Popescu își poate câștiga locul printre somitățile Franței
Patru meșteri din Maramureș refac, ca acum un secol, o casă din inima Bucureștiului: „Asta-i istoria! Facem totul manual, ca pe vremuri”
Patru meșteri din Maramureș refac, ca acum un secol, o casă din inima Bucureștiului: „Asta-i istoria! Facem totul manual, ca pe vremuri”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton