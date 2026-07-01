Culoarea de unghii a verii în 2026

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Vara 2026 vine cu o explozie de culori fresh, luminoase și relaxante, iar sky blue (albastru cer senin) este nuanța care domină podiumurile, rețelele sociale și saloanele de manichiură. Inspirată de cerul senin de vară și de vibe-ul vacanțelor fără griji, această culoare devine rapid alegerea preferată pentru unghii elegante, dar moderne.
Sky blue este o culoare extrem de versatilă, ceea ce o face ideală pentru numeroase stiluri de nail art.
Unghii simple, într-o singură culoare
Minimalismul rămâne în trend. Oja sky blue aplicată uniform oferă un look elegant, potrivit atât pentru birou, cât și pentru vacanță.
French manicure cu albastru
Clasicul french se reinventează: bază nude sau transparentă, vârfuri sky blue, iar rezultatul este modern, delicat și foarte chic.
Sky blue + elemente geometrice
Linii fine, buline sau forme abstracte în nuanțe de maro, vișiniu sau argintiu adaugă un aer artistic și contemporan. Bulinele sunt alegerea perfectă pentru un look jucăuș.
Efect de perlă sau cat eye
Un finish perlat transformă sky blue într-o manichiură elegantă, ideală pentru evenimente de vară sau seri speciale.
Imprimeuri florale sau cu nori
Perfect pentru vibe-ul estival: flori delicate albe sau pastel sau nori desenați subtil pe fond albastru deschis.
Degrade (ombré)
Trecerea de la: alb → sky blue sau roz pal → sky blue creează un efect soft, foarte instagramabil.
Detalii argintii
Argintiul este partenerul perfect pentru sky blue: contur argintiu pe unghii, stele sau accente fine.
Combinat cu maro ciocolatiu și vișiniu închis
O combinație surprinzătoare, dar foarte fashion-forward: sky blue pentru contrast, maro ciocolatiu pentru stabilitate cromatică, vișiniu închis pentru profunzime și eleganță. Rezultatul este o manichiură statement, perfectă pentru fashionistele care vor să iasă din tipare.
Versatilă, fresh și ușor de adaptat oricărui stil, sky blue poate fi purtată minimalist sau transformată într-o adevărată operă de nail art.