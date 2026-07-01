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Vara 2026 vine cu o explozie de culori fresh, luminoase și relaxante, iar sky blue (albastru cer senin) este nuanța care domină podiumurile, rețelele sociale și saloanele de manichiură. Inspirată de cerul senin de vară și de vibe-ul vacanțelor fără griji, această culoare devine rapid alegerea preferată pentru unghii elegante, dar moderne.

Culoarea de unghii a verii în 2026

Dacă vrei o manichiură care să fie „clean”, sofisticată și totuși jucăușă, sky blue este alegerea verii 2026.

Ce semnificație are culoarea sky blue

Sky blue nu este doar o alegere estetică, ci și una cu o încărcătură simbolică puternică:

Liniște și relaxare – amintește de cerul senin și de vacanțe

Claritate mentală – sugerează ordine și echilibru

Libertate și optimism – transmite energie pozitivă și deschidere

Fresh start – este o culoare asociată cu începuturi noi

În manichiură, această nuanță oferă un efect de „curat, aerisit și luminos”, perfect pentru sezonul cald.

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Modele de unghii sky blue pentru vară 2026

Sky blue este o culoare extrem de versatilă, ceea ce o face ideală pentru numeroase stiluri de nail art.

Unghii simple, într-o singură culoare

Minimalismul rămâne în trend. Oja sky blue aplicată uniform oferă un look elegant, potrivit atât pentru birou, cât și pentru vacanță.

French manicure cu albastru

Clasicul french se reinventează: bază nude sau transparentă, vârfuri sky blue, iar rezultatul este modern, delicat și foarte chic.

Sky blue + elemente geometrice

Linii fine, buline sau forme abstracte în nuanțe de maro, vișiniu sau argintiu adaugă un aer artistic și contemporan. Bulinele sunt alegerea perfectă pentru un look jucăuș.

Efect de perlă sau cat eye

Un finish perlat transformă sky blue într-o manichiură elegantă, ideală pentru evenimente de vară sau seri speciale.

Imprimeuri florale sau cu nori

Perfect pentru vibe-ul estival: flori delicate albe sau pastel sau nori desenați subtil pe fond albastru deschis.

Degrade (ombré)

Trecerea de la: alb → sky blue sau roz pal → sky blue creează un efect soft, foarte instagramabil.

Detalii argintii

Argintiul este partenerul perfect pentru sky blue: contur argintiu pe unghii, stele sau accente fine.

Combinat cu maro ciocolatiu și vișiniu închis

O combinație surprinzătoare, dar foarte fashion-forward: sky blue pentru contrast, maro ciocolatiu pentru stabilitate cromatică, vișiniu închis pentru profunzime și eleganță. Rezultatul este o manichiură statement, perfectă pentru fashionistele care vor să iasă din tipare.

Versatilă, fresh și ușor de adaptat oricărui stil, sky blue poate fi purtată minimalist sau transformată într-o adevărată operă de nail art.

Foto: Pinterest

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