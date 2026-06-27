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Uleiul de bergamotă: beneficii, proprietăți și utilizare

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Uleiul de bergamotă este apreciat pentru aroma sa revigorantă, gustul ușor condimentat și numeroasele sale utilizări pentru piele și păr. Este un ingredient des întâlnit în produsele cosmetice și oferă aroma specifică celebrului ceai Earl Grey.

Acest ulei esențial, uleiul de bergamotă este extras din coaja fructelor de bergamotă (Citrus bergamia), înrudite cu portocalele. Se crede că arborele de bergamote își are originea în Asia de Sud-Est, însă a fost asociat în special cu orașul Bergamo din nordul Italiei, de unde și-a primit numele. În mod paradoxal, bergamota nu se cultivă în Bergamo, dar aici ar fi fost primul loc în care uleiul esențial a fost comercializat pe scară largă.

Planta are nevoie de un climat mediteranean foarte specific, motiv pentru care peste 90% din producția mondială de bergamotă provine exclusiv din regiunea Calabria (sudul Italiei), de pe coasta Mării Ionice.

Bergamota este un fruct din familia citricelor, înrudită cu portocalele, dar cu o pulpă foarte amară. Nu se consumă ca atare, dar coaja și sucul ei se folosesc pentru aroma și parfumul lor puternic. Cât este verde, bergamota are o coajă groasă și ondulată. Când se coace, capătă o nuanță portocalie, dar nu se recomandă consmul ei în stare crudă.

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Cum se folosește uleiul de bergamotă

Uleiul de bergamotă: beneficii, proprietăți și utilizare

Deși cercetările sugerează că uleiul de bergamotă poate avea beneficii pentru sănătate și starea de bine, este important să rețineți că uleiurile esențiale nu sunt reglementate strict în ceea ce privește puritatea și calitatea. Înainte de utilizare, este recomandat să discutați cu un specialist și să alegeți produse provenite de la producători de încredere.

Pentru aplicarea pe piele, uleiul de bergamotă trebuie întotdeauna diluat într-un ulei purtător, precum uleiul de măsline, migdale sau jojoba. Înainte de a-l folosi pe suprafețe mai mari ale corpului, testați-l pe o zonă mică de piele pentru a verifica dacă apare o reacție alergică. Dacă observați roșeață, mâncărime sau iritație, întrerupeți utilizarea.

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Aroma proaspătă și citrică a bergamotei se regăsește frecvent în parfumuri, ape de colonie, produse de igienă și cosmetice. De asemenea, uleiul de bergamotă alimentar este folosit pentru aromatizarea unor alimente și băuturi.

Bergamota în aromaterapie

Uleiul esențial de bergamotă este renumit pentru efectul său relaxant și este utilizat frecvent în aromaterapie. Iată câteva modalități de utilizare:

  • Amestecați 15-30 de picături de ulei de bergamotă cu un ulei purtător și folosiți-l pentru masaj sau ca loțiune de corp.
  • Adăugați 2-5 picături în gelul de duș, șampon sau exfoliantul facial.
  • Folosiți-l în lumânări parfumate, difuzoare de aromă sau odorizante de cameră.
  • Puneți câteva picături pe o batistă sau eșarfă pentru a vă bucura de parfumul său în timpul zilei.

Unele studii sugerează că aromaterapia cu ulei de bergamotă poate contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării emoționale, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea efectelor pe termen lung.

Beneficii pentru piele

Uleiul de bergamotă conține compuși cu proprietăți antiinflamatoare, cicatrizante și de susținere a răspunsului imunitar. Din acest motiv, poate fi util în îngrijirea pielii, inclusiv pentru coșuri, puncte negre sau mici leziuni cutanate, cu condiția să fie diluat corespunzător.

Cum se aplică pe piele?

  • Aplicați local uleiul diluat pe coșuri, chisturi, puncte negre sau zgârieturi minore.
  • Lăsați-l să acționeze peste noapte.
  • Puteți adăuga câteva picături diluate în apa de clătire a feței sau în produsul obișnuit de curățare.

Unele persoane folosesc bergamota și pentru ameliorarea simptomelor psoriazisului.

Beneficii pentru păr

Mulți adepți ai uleiurilor esențiale consideră că bergamota ajută la netezirea firului de păr, oferă strălucire și calmează scalpul iritat. Există și cercetări care sugerează că poate susține creșterea părului.

Pentru utilizare:

  • Adăugați câteva picături în șamponul obișnuit.
  • Amestecați 1-2 picături cu o lingură de ulei purtător și masați scalpul, lăsând tratamentul să acționeze peste noapte.

Cu ce alte uleiuri se poate combina?

Uleiul de bergamotă se combină foarte bine cu alte uleiuri esențiale:

  • Lavandă – pentru relaxare și îngrijirea pielii.
  • Arbore de ceai (Tea Tree) – cunoscut pentru proprietățile sale antibacteriene și efectul benefic asupra tenului acneic.
  • Mușețel – apreciat pentru efectul calmant asupra pielii și pentru capacitatea de a îmbunătăți starea de spirit.

Atunci când creați propriile amestecuri, țineți cont că bergamota are o aromă intensă, care poate domina alte parfumuri, deși persistă mai puțin decât unele uleiuri florale sau lemnoase.

Important: Indiferent de combinația aleasă, testați întotdeauna produsul pe o porțiune mică de piele și folosiți un ulei purtător pentru a evita iritațiile.

Beneficiile uleiului de bergamotă

Uleiul de bergamotă: beneficii, proprietăți și utilizare

Studiile realizate până în prezent au evidențiat mai multe beneficii potențiale ale uleiului de bergamotă, de la efectele sale asupra stării de spirit până la proprietățile antibacteriene și antiinflamatoare.

Poate reduce stresul și anxietatea

Un studiu realizat în 2015 pe un grup de femei din Japonia a arătat că inhalarea vaporilor de apă combinați cu ulei esențial de bergamotă a contribuit la diminuarea senzației de anxietate și oboseală.

Rezultatele au fost susținute și de cercetări ulterioare, care sugerează că aromaterapia cu bergamotă ar putea fi folosită ca metodă complementară pentru susținerea sănătății emoționale și reducerea stresului. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma eficiența și siguranța utilizării pe termen lung.

Are proprietăți antibacteriene și antifungice

Cercetările au arătat că anumite substanțe din uleiul de bergamotă pot combate bacteriile responsabile de toxiinfecțiile alimentare.

Unele studii au analizat efectele sale asupra bacteriei Listeria monocytogenes, care provoacă listerioza, o infecție alimentară ce poate deveni periculoasă pentru persoanele vulnerabile. Rezultatele au indicat că uleiul de bergamotă poate inhiba dezvoltarea anumitor tulpini bacteriene, deși eficiența sa variază în funcție de microorganism.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că bergamota are proprietăți antifungice, putând limita dezvoltarea unor fungi care alterează alimentele și fructele. Din acest motiv, specialiștii analizează posibilitatea utilizării sale ca alternativă naturală la conservanții artificiali. Cu toate acestea, există încă obstacole practice, deoarece uleiul nu se dizolvă ușor în apă și își poate pierde rapid stabilitatea.

Ar putea contribui la scăderea colesterolului

Mai multe studii sugerează că extractele și compușii activi din bergamotă pot ajuta la reducerea nivelului colesterolului și al grăsimilor din sânge.

Flavonoidele și polifenolii din bergamotă par să joace un rol important în acest proces, având și efecte antiinflamatoare. Cercetările efectuate atât pe oameni, cât și pe animale au evidențiat rezultate promițătoare, însă mecanismele exacte prin care bergamota influențează metabolismul lipidelor necesită investigații suplimentare.

Poate reduce durerea și inflamația

Două dintre substanțele active prezente în uleiul de bergamotă, linaloolul și carvacrolul, au atras atenția cercetătorilor datorită proprietăților lor analgezice și antiinflamatoare.

Analizele efectuate asupra mai multor uleiuri esențiale au arătat că aceste substanțe pot contribui la reducerea durerii, a inflamației și chiar a unor manifestări convulsive, atunci când sunt administrate prin diferite metode.

Cu toate acestea, majoritatea studiilor au fost realizate pe animale sau în laborator, iar cercetătorii nu au stabilit încă în ce măsură aceste beneficii se aplică oamenilor și care este cea mai sigură modalitate de utilizare.

Riscurile utilizării uleiului de bergamotă

Deși este considerat sigur atunci când este folosit corect, uleiul de bergamotă poate provoca reacții adverse la unele persoane.

Reacții alergice și iritații ale pielii

Aplicat nediluat, uleiul de bergamotă poate irita pielea sensibilă și poate provoca dermatită alergică de contact.

Printre simptomele unei reacții alergice se numără:

  • roșeață;
  • mâncărime;
  • urticarie;
  • senzație de arsură;
  • vezicule;
  • durere sau disconfort local.

Pentru a evita astfel de probleme, este recomandat să efectuați un test cutanat înainte de prima utilizare.

Cum se face testul de alergie

Diluați uleiul de bergamotă într-un ulei purtător și aplicați o cantitate mică pe interiorul antebrațului. Soluția folosită pentru test ar trebui să fie de două ori mai concentrată decât cea pe care intenționați să o utilizați în mod obișnuit.

De exemplu, dacă plănuiți să folosiți o concentrație de 3%, realizați testul cu o soluție de 6%. Dacă în următoarele 24 de ore nu apar iritații sau alte reacții, produsul poate fi considerat sigur pentru utilizare.

Utilizarea uleiului de bergamotă în timpul sarcinii

Potrivit specialiștilor în aromaterapie, uleiul esențial de bergamotă este considerat, în general, sigur pentru utilizare în timpul sarcinii. Cu toate acestea, se recomandă folosirea unor concentrații mai reduse decât în mod obișnuit.

Fiecare sarcină este diferită, motiv pentru care este indicat să discutați cu medicul înainte de a utiliza orice ulei esențial sau de a începe ședințe de aromaterapie.

Atenție la expunerea la soare

Un aspect foarte important de care trebuie să țineți cont este că uleiul de bergamotă nu trebuie lăsat pe piele înainte de expunerea la soare, chiar dacă a fost diluat într-un ulei purtător sau inclus într-un produs cosmetic.

Anumiți compuși din compoziția sa pot provoca fotosensibilitate, ceea ce înseamnă că pielea devine mult mai sensibilă la radiațiile ultraviolete. Acest lucru poate duce la apariția unor reacții neplăcute, precum:

  • roșeață;
  • iritații;
  • arsuri solare mai severe;
  • pete pigmentare;
  • reacții alergice cutanate.

Dacă aveți o piele sensibilă sau urmați tratamente medicamentoase care cresc sensibilitatea la soare, cum ar fi anumite antibiotice, este recomandat să alegeți o variantă de ulei de bergamotă fără bergapten, compusul responsabil pentru efectul fotosensibilizant.

Interacțiuni și măsuri de precauție

Uleiul esențial de bergamotă nu trebuie înghițit niciodată, deoarece poate fi toxic.

De asemenea, chiar și utilizarea prin inhalare sau aplicare pe piele poate interacționa cu anumite medicamente. Din acest motiv, este important să cereți sfatul unui medic sau farmacist dacă urmați tratamente medicamentoase și intenționați să utilizați uleiuri esențiale.

Un alt aspect important este faptul că uleiurile esențiale nu sunt reglementate strict în ceea ce privește compoziția și puritatea lor. Astfel, nu există întotdeauna garanția că produsul conține exclusiv ulei de bergamotă sau că nu include alte ingrediente care ar putea influența eficiența ori siguranța utilizării.

Pentru a evita eventualele reacții adverse, specialiștii recomandă alegerea unor produse de calitate, provenite de la producători de încredere, și consultarea unui profesionist înainte de utilizare, mai ales în cazul persoanelor însărcinate, al celor cu afecțiuni cronice sau al celor care urmează tratamente medicamentoase.

Foto: Shutterstock

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Libertatea
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