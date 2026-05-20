6 tipuri de coafuri la modă vara aceasta. Look-uri fresh, ușor de purtat și perfecte pentru zilele toride

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vara este anotimpul în care multe femei își doresc coafuri lejere, care să arate bine fără prea mult efort. Temperaturile ridicate, vacanțele și evenimentele în aer liber schimbă complet rutina de beauty, iar tendințele din acest sezon pun accent pe naturalețe, volum și confort.

6 tipuri de coafuri la modă vara aceasta

De la cocurile relaxate până la buclele cu aspect „beach waves”, specialiștii spun că vara aceasta se poartă coafurile care oferă libertate și un aer effortless chic.

Dacă îți dorești o schimbare de look sau pur și simplu vrei inspirație pentru zilele călduroase, iată șase dintre cele mai populare coafuri ale verii.

Bobul texturat, vedeta sezonului

Tunsoarea bob rămâne în topul preferințelor și vara aceasta, însă într-o variantă mai relaxată și mai naturală. Bobul texturat, cu vârfuri ușor filate și aspect dezordonat, este ideal pentru femeile care vor o coafură modernă și ușor de întreținut.

Avantajul acestui stil este că poate fi purtat atât drept, cât și ondulat, iar câteva spray-uri pentru texturare sunt suficiente pentru un look de vacanță. În plus, bobul pune foarte bine în valoare trăsăturile feței și oferă volum chiar și părului fin.

Specialiștii recomandă această coafură mai ales în zilele caniculare, pentru că este practică și permite părului să se aranjeze rapid, fără multă căldură din partea aparatelor de styling.

Citește și: Modele de unghii perfecte pentru primăvară 2026. Fluturii, culorile pastelate și efectul de acuarelă, printre modelele favorite

Citește și: Combinațiile de culori de păr care vor domina anul 2026

Cocul lejer, alegerea perfectă pentru zilele toride

Cocurile perfecte și rigide au fost înlocuite de variante mult mai relaxate. Vara aceasta se poartă cocul prins rapid, aparent neglijent, cu câteva șuvițe lăsate liber în jurul feței.

Este genul de coafură care funcționează atât la plajă, cât și la o petrecere de seară sau chiar la birou. În plus, poate fi realizată în doar câteva minute și salvează orice bad hair day.

Multe femei aleg să accesorizeze cocul cu agrafe metalice, funde satinate sau eșarfe colorate, accesorii care au revenit puternic în tendințe. Specialiștii spun că look-ul trebuie să pară cât mai natural și lipsit de rigiditate.

Beach waves, buclele inspirate de vacanțele la mare

Puține coafuri spun „vară” mai bine decât buclele lejere cu efect de plajă. Așa-numitele beach waves continuă să domine tendințele și în acest sezon, datorită aspectului natural și extrem de feminin.

Aceste bucle nu trebuie să fie perfecte. Din contră, farmecul lor stă tocmai în aspectul ușor dezordonat, ca și cum părul ar fi fost uscat natural după o zi petrecută la mare.

Pentru obținerea acestui efect, multe persoane folosesc spray-uri cu sare de mare sau ondulatoare cu diametru mare. Rezultatul este un look relaxat, ideal pentru festivaluri, vacanțe sau ieșiri de seară.

Citește și: Tendințele de machiaj care vor defini anul 2026. Piele de super model și buze „sărutate”

Citește și: De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii?

Coada de cal sleek, elegantă și sofisticată

La polul opus coafurilor boeme se află coada de cal sleek, una dintre cele mai elegante alegeri ale verii. Părul este prins perfect, cu aspect lucios și fără fire rebele, iar rezultatul final oferă un aer sofisticat.

Această coafură este preferată inclusiv pe covorul roșu, pentru că alungește trăsăturile și se potrivește atât ținutelor casual, cât și celor elegante. În plus, este foarte practică în zilele călduroase.

Pentru un efect modern, hairstyliștii recomandă folosirea unui gel pentru finisare și mascarea elasticului cu o șuviță de păr. Coada poate fi purtată atât foarte sus, cât și într-o variantă joasă și elegantă.

Împletiturile reinventate, printre favoritele sezonului

Împletiturile revin în forță vara aceasta, însă într-o variantă modernă și relaxată. Se poartă împletiturile laterale, cele duble sau variantele inspirate din stilul boho.

Marele avantaj este că protejează părul de căldură și umiditate, păstrându-l aranjat întreaga zi. În plus, sunt extrem de versatile și pot fi adaptate pentru orice tip de eveniment.

Tot mai multe femei aleg să introducă în împletituri panglici, inele decorative sau accesorii strălucitoare pentru un plus de personalitate. Este o coafură ideală mai ales pentru vacanțe și festivaluri de vară.

Butterfly cut, tunsoarea care oferă volum instant

Una dintre cele mai populare tendințe ale verii este butterfly cut, tunsoarea în scări care oferă volum și mișcare părului. Inspirată din stilurile anilor ’90, această coafură a revenit puternic în tendințe datorită aspectului feminin și foarte versatil.

Butterfly cut se remarcă prin șuvițele filate care încadrează fața și prin lungimile păstrate în partea din spate, ceea ce permite obținerea unui look spectaculos fără a renunța complet la lungimea părului.

Hairstyliștii spun că această tunsoare avantajează aproape orice formă a feței și poate fi purtată atât cu părul drept, cât și cu bucle lejere sau beach waves. În plus, oferă senzația de păr mai bogat și mai voluminos, motiv pentru care este atât de apreciată în acest sezon.

Pentru un efect cât mai modern, specialiștii recomandă coafarea lejeră, cu volum la rădăcină și vârfuri ușor ondulate. Rezultatul este un look fresh, elegant și foarte potrivit pentru zilele de vară.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News