Tunsoarea anului 2026: Tuft bob. Cum arată și cui i se potrivește

Tuft bob este tunsoarea anului 2026

Tuft bob este o combinație între un bob clasic și un bob mullet (cu chică). Rezultatul este un bob foarte scurt și texturat, caracterizat de un mic „ciuf” de păr la spate. Vârfurile bobului sunt întoarse spre exterior, creând un look șic, perfect pentru acest sezon.

Ce vedete o poartă

Această tendință a fost îmbrățișată de mai multe celebrități în ultimele luni, printre care Zoë Kravitz și Emma Stone, iar rezultatul este simultan sofisticat și cool. Și actrița irlandeză Jessie Buckley a optat recent pentru această tunsoare.

Cui i se potrivește această tunsoare

Bobul acesta este ideal pentru acelea dintre voi care își doresc o schimbare de look pe final sau început de an. Tunsoarea avantajează toate formele de fețe. Totuși, pentru acelea dintre voi care nu doriți să atrageți atenția în zona bărbiei, recomandarea este să optați pentru o versiune mai lungă a acestui bob.

Cum obții acest look

Pentru a obține acest look poți folosi o perie rotundă și uscătorul de păr, o placă de îndreptat, dar și o perie rotativă. Pentru un aspect cât mai finisat, puteți aplica un spray de texturare sau cremă de styling și fixativ. Această coafură merge perfect cu paltoanele de iarnă, fiind o alegere elegantă și modernă pentru acest sezon.

Foto: Instagram/@ninapark

