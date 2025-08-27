Ce culoare de păr se poartă în toamna 2025. Cele mai noi tendințe

Pe măsură ce zilele devin mai răcoroase și toamna încep să își facă loc timid, nu există un moment mai bun pentru a-ți reîmprospăta look-ul. Toamna nu înseamnă doar să schimbi sandalele cu cizme, ci este anotimpul perfect pentru a-ți reinventa culoarea părului. Dacă simți nevoia de o schimbare, aceste tendințe de culoare pentru păr din toamna 2025 sunt biletul tău spre o transformare superbă.
Ce culoare de păr se poartă în 2025 – ediția toamnă
Șaten Scorțișoară
Bogată și caldă, nuanța „șaten scorțișoară” e ca o îmbrățișare pentru părul tău. Această nuanță multidimensională împletește tonuri roșcate de scorțișoară peste o bază de ciocolată, oferind o strălucire discretă, fierbinte, care prinde lumina tomnatică.
Avantajează o varietate de tonuri ale pielii, adaugă profunzime și oferă un update sezonier șatenelor fără a fi prea dramatic. De obicei, tonurile de scorțișoară se adaugă pe lungimi și vârfuri pentru un efect natural, ca de păr luminat de soare.
Tonurile de caramel sunt o alegere clasică de toamnă, iar în 2025 devin mai aurii și mai cremoase. Balayage-ul este tehnica ideală pentru acest look – creează o tranziție perfectă de la nuanța de bază către acele șuvițe calde de caramel.
Bonus de întreținere redusă: Fiind pictat manual, balayage-ul are o creștere naturală, ceea ce înseamnă că poți amâna mai mult retușurile, păstrând în același timp culoarea proaspătă.
Arămiul este în vogă, și nu vorbim de acel cupru simplu, într-o singură nuanță. În acest sezon, trendul este arămiul cu subtonuri aurii, care oferă căldură și strălucire incredibile părului tău. Fie că alegi o culoare complet arămie sau un balayage mai discret, această nuanță este magie pură de toamnă.
Blond cu rădăcini evidențiate și reflexe Aurii
Iubești să fii blondă, dar vrei un look adaptat toamnei? Blondul cu rădăcini mai închise este soluția. Dacă închizi puțin culoarea la rădăcină, apoi adaugi șuvițe aurii sau miere pe lungimi pentru un plus de luminozitate. Rezultatul este un blond mai blând și mai dimensional, care face tranziția perfectă de la lumina verii la strălucirea cozy a toamnei.
Asortează acest look cu bucle lejere sau onduleuri slabe pentru a evidenția contrastul dintre rădăcini și șuvițe.
Intensitate Espresso
Pentru șatenele care vor ceva mai intens, nuanța espresso este alegerea ideală. Aproape negru, cu accente de ciocolată neagră și mahon profund, această culoare oferă un finisaj luxos. Ai grijă să o combini cu un tratament de strălucire pentru a păstra părul mătăsos tot sezonul.
Părul vopsit este deja predispus la uscare, așa că este esențial să folosești un șampon hrănitor, delicat cu firele colorate. Clorura de sodiu, adică sarea, se găsește în unele formule de șampon și este cunoscută pentru faptul că poate contribui la uscăciune și chiar estompa culoarea părului.