Cum să îţi faci acasă măşti de faţă cu căpşuni. Care sunt beneficiile

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Căpșunile nu sunt doar printre cele mai iubite fructe ale verii, ci și un adevărat aliat pentru frumusețea pielii și sănătatea întregului organism. Dulci, parfumate și bogate în vitamine, acestea pot avea efecte antiinflamatoare importante și contribuie la menținerea unui aspect luminos și sănătos al pielii.

Consumul regulat de căpșuni susține organismul din interior, oferind antioxidanți esențiali care luptă împotriva stresului oxidativ și a îmbătrânirii premature. Iar cele mai simple măști de față cu căpșuni pot avea un efect benefic asupra tenului tău. Vitaminele și folații din căpșuni susțin imunitatea și totodată sănătatea și rezistența organismului, precum și o piele mai bine hidratată, mai bine îngrijită și fermă.

Atunci când le consumi, organismul primește vitaminele și mineralele necesare pentru a combate stresul oxidativ și inflamația. În schimb, măștile de față cu căpșuni aplicate direct pe piele pot contribui la hidratare, luminozitate și îmbunătățirea aspectului general al tenului.

Există și studii care sugerează că anumite tratamente cosmetice cu vitamina C și extract de căpșuni pot îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii. Totuși, specialiștii atrag atenția că efectele spectaculoase apar mai ales atunci când aceste ingrediente sunt combinate cu tratamente dermatologice moderne și cu o rutină corectă de îngrijire.

De ce sunt căpșunile atât de benefice pentru piele?

Specialiștii în nutriție și frumusețe susțin de mult timp că alimentația bogată în fructe și legume proaspete poate ajuta pielea să își păstreze elasticitatea, prospețimea și aspectul tânăr. Căpșunile se află printre cele mai valoroase fructe în acest sens datorită conținutului ridicat de:

vitamina C

polifenoli și antioxidanți

mangan

potasiu

acid folic

Vitamina C joacă un rol esențial în producția de colagen, proteina care menține pielea fermă și elastică. De aceea, consumul regulat de căpșuni poate ajuta la reducerea aspectului tern al pielii și la prevenirea ridurilor fine. Se știe că aceste mici fructe dulci și roșii se numără printre cele mai bogate fructe de vară în vitamina C, pe care o mai găsim și în fructele de pădure, în zmeură și citrice în proporții majore.

Căpșunile și efectul lor asupra tenului

Pe lângă gustul delicios, căpșunile au și efecte cosmetice naturale. Antioxidanții din compoziția lor ajută pielea să lupte împotriva radicalilor liberi, responsabili pentru îmbătrânirea prematură. În același timp, vitamina C contribuie la uniformizarea nuanței pielii și poate reda luminozitatea naturală a tenului obosit.

Multe produse cosmetice moderne folosesc derivați ai vitaminei C extrași din fructe precum căpșunile, deoarece această vitamină este recunoscută pentru efectul său de iluminare a pielii și pentru capacitatea de a îmbunătăți textura tenului.

Cum te ajută căpșunile dacă ai acnee

Deoarece sunt bogate în vitamina C și compuși antiinflamatori, căpșunile pot contribui la calmarea inflamației asociate acneei. Unele cercetări au arătat rezultate promițătoare în cazul produselor cosmetice care conțin forme stabile de vitamina C, însă specialiștii spun că sunt necesare mai multe studii pentru concluzii clare.

Totuși, includerea căpșunilor într-o dietă echilibrată poate sprijini sănătatea pielii prin reducerea inflamației și susținerea regenerării celulare. În plus, măștile naturale pe bază de căpșuni pot avea un efect revigorant și ușor exfoliant datorită acizilor naturali din fruct.

Alte beneficii importante ale căpșunilor

Beneficiile căpșunilor nu se opresc la frumusețea pielii. Aceste fructe conțin antocianine – compuși care le oferă culoarea roșie intensă și care pot contribui la sănătatea inimii. Consumul regulat de căpșuni poate ajuta la îmbunătățirea profilului lipidic și la reducerea riscului de boli cardiovasculare.

De asemenea, căpșunile sunt bogate în antioxidanți fenolici, asociați cu protecția împotriva anumitor tipuri de cancer. Unele cercetări sugerează și că aceste fructe pot influența modul în care organismul procesează zahărul, contribuind astfel la reducerea riscului de diabet de tip 2.

Iar partea cea mai bună este că există nenumărate moduri delicioase în care le poți consuma: proaspete, în smoothie-uri, deserturi ușoare, salate sau combinații răcoritoare perfecte pentru zilele de vară.

Cum poți folosi căpșunile pentru frumusețea pielii

Majoritatea oamenilor asociază căpșunile cu deserturile de vară – înghețată, tarte parfumate, smoothie-uri răcoritoare sau prăjituri delicioase. Totuși, în ultimii ani, aceste fructe roșii și aromate au început să fie folosite tot mai des și în industria cosmetică. Multe produse de îngrijire conțin extract de căpșuni datorită proprietăților antioxidante și efectului revitalizant asupra pielii.

Specialiștii în frumusețe consideră că ingredientele naturale bogate în vitamina C și antioxidanți, precum căpșunile, pot contribui la menținerea unui ten luminos și hidratat. În plus, cercetările recente sugerează că anumite combinații de ingrediente active pe bază de căpșuni ar putea ajuta pielea să se protejeze mai bine împotriva efectelor nocive ale razelor UV.

Căpșunile și protecția împotriva îmbătrânirii premature

Unele studii au analizat efectele unei creme care combină extractul de căpșuni cu Coenzima Q10 (CoQ10), un ingredient cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante. Cercetătorii au observat că această combinație ar putea contribui la reducerea efectelor cauzate de radiațiile UVA – acele raze ale soarelui responsabile pentru apariția ridurilor, pierderea elasticității pielii și îmbătrânirea prematură.

Razele UVA pătrund adânc în piele și afectează producția de colagen, motiv pentru care pielea își poate pierde fermitatea în timp. Antioxidanții din căpșuni, împreună cu efectele protectoare ale CoQ10, pot ajuta la combaterea stresului oxidativ și la protejarea celulelor pielii de deteriorare.

Cum să faci măști de față cu căpșuni acasă

Una dintre cele mai populare metode naturale de îngrijire este masca facială cu căpșuni. Poți face acasă diverse combinații pentru o mască de față cu căpșuni:

– zdrobește câteva căpșuni proaspete

– combină piureul de căpșuni cu iaurt, miere sau smântână pentru a obține o mască hidratantă și revigorantă.

Mierea poate calma pielea și oferă hidratare, iar iaurtul conține acid lactic, care contribuie la exfolierea delicată a tenului. Căpșunile completează acest amestec prin aportul de vitamina C și antioxidanți, oferind pielii un aspect mai proaspăt și mai luminos.

După aplicare, păstrează masca pe față timp de cel puțin 30 – 60 de minute, apoi clătește cu apă călduță. Chiar dacă aceste tratamente naturale pot avea un efect revigorant temporar, specialiștii spun că nu există încă suficiente dovezi științifice care să demonstreze efecte spectaculoase asupra pielii pe termen lung.

Sucul de căpșuni – frumusețe din interior

Un alt mod simplu și delicios de a beneficia de proprietățile căpșunilor este consumul lor sub formă de suc sau smoothie. Căpșunile sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți, iar toate aceste substanțe susțin sănătatea pielii din interior.

Vitamina C contribuie la producția de colagen și poate ajuta pielea să își păstreze elasticitatea și luminozitatea. În același timp, antioxidanții luptă împotriva radicalilor liberi, iar fibrele susțin digestia și eliminarea toxinelor din organism – aspecte care pot influența indirect aspectul tenului.

Poți prepara rapid un suc natural din căpșuni proaspete, puțin suc de lămâie sau lime și o cantitate mică de zahăr ori miere. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga mentă sau cuburi de gheață.

Exfoliant natural cu căpșuni

Căpșunile pot fi transformate și într-un exfoliant natural pentru față sau corp. Prin amestecarea căpșunilor zdrobite cu puțin zahăr brun poți obține un scrub delicat care ajută la îndepărtarea celulelor moarte și oferă pielii un aspect mai neted.

Pentru o textură mai fină și mai hidratantă, multe persoane adaugă ulei de cocos sau ulei de măsline. Aceste ingrediente pot hrăni pielea și pot reduce senzația de uscăciune după exfoliere.

Totuși, dermatologii avertizează că exfolianții pe bază de zahăr nu sunt potriviți pentru toate tipurile de ten. Persoanele cu piele sensibilă sau predispusă la iritații ar trebui să folosească astfel de scruburi cu prudență, deoarece particulele abrazive pot provoca roșeață și inflamație.

Tratamente de noapte pentru hidratare

Tot mai populare au devenit și tratamentele de noapte inspirate din ingredientele naturale, inclusiv cele pe bază de căpșuni. Măștile sau balsamurile aplicate înainte de culcare sunt concepute pentru a hidrata intens pielea pe timpul nopții, atunci când procesul natural de regenerare celulară este mai activ.

Aceste produse pot ajuta la menținerea buzelor moi și hidratate sau la reducerea senzației de piele uscată dimineața. În combinație cu o rutină corectă de îngrijire și o alimentație echilibrată, ingredientele inspirate din căpșuni pot contribui la un aspect mai sănătos și mai luminos al pielii.

Alte remedii naturale pe bază de căpșuni pe care le poți încerca

Chiar dacă nu există foarte multe studii științifice care să confirme eficiența lor, multe persoane folosesc căpșunile în diverse remedii de frumusețe preparate acasă. Datorită conținutului bogat de vitamina C, antioxidanți și acizi naturali, aceste fructe sunt considerate un ingredient popular în rutina naturală de îngrijire.

Albirea dinților

Unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale cu căpșuni este cel pentru albirea dinților. Unele persoane amestecă căpșuni zdrobite cu puțin bicarbonat de sodiu și aplică delicat pasta obținută pe dinți folosind o periuță de dinți.

Se crede că acidul malic din căpșuni poate ajuta la îndepărtarea petelor superficiale de pe dinți și poate reda un aspect mai luminos al zâmbetului. Totuși, specialiștii recomandă prudență, deoarece utilizarea excesivă a bicarbonatului sau a alimentelor acide poate afecta smalțul dentar în timp. Din acest motiv, astfel de remedii nu ar trebui folosite frecvent și nu înlocuiesc igiena dentară corectă sau vizitele regulate la medicul stomatolog.

Mască pentru ochii umflați

Probabil ai văzut deja celebra metodă cu felii de castravete aplicate pe pleoape pentru reducerea pungilor de sub ochi. Ei bine, unele persoane aleg să folosească în schimb felii de căpșuni reci, ținute înainte la frigider.

Temperatura scăzută poate avea un efect calmant și revigorant asupra zonei ochilor, iar antioxidanții și vitamina C din căpșuni pot oferi o senzație de prospețime pielii obosite. În plus, aroma dulce și răcoritoare transformă acest mic ritual într-un moment relaxant de îngrijire personală.

Totuși, persoanele cu piele sensibilă trebuie să fie atente, deoarece acizii naturali din fruct pot provoca iritații pe pleoape dacă sunt lăsați prea mult timp pe piele.

Foto: Shutterstock

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