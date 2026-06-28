Ce este retinolul și pentru ce se folosește

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Retinolul, o formă de vitamina A, este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente din produsele de îngrijire a pielii. Se găsește în creme, loțiuni, seruri și tratamente pentru ten și este apreciat atât pentru efectele sale antiîmbătrânire, cât și pentru capacitatea de a ajuta la combaterea acneei.

Produsele cu retinol pot fi cumpărate fără rețetă, în timp ce variantele cu concentrații mai mari de retinoizi sunt disponibile doar la recomandarea medicului. Află ce este retinolul, cum se folosește corect, care este diferența față de vitamina A și ce efecte secundare poate avea.

Ce este retinolul și cum acționează asupra pielii?

Retinolul este un derivat al vitaminei A folosit în îngrijirea pielii pentru mai multe probleme, de la coșuri și pori încărcați până la riduri și pete pigmentare.

Este un tratament aplicat direct pe piele și poate fi întâlnit sub mai multe forme:

creme;

geluri;

loțiuni;

unguente;

seruri.

De asemenea, retinolul este folosit și ca ingredient în unele produse cosmetice. Atunci când este aplicat pe piele, retinolul stimulează producerea de celule noi, accelerează procesul natural de regenerare și ajută la eliminarea celulelor moarte. În același timp, stimulează producția de colagen, ceea ce poate reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor, oferind pielii un aspect mai neted, mai ferm și mai luminos.

În cât timp apar rezultatele după aplicarea de retinol

Retinolul începe să acționeze în celulele pielii imediat după aplicare, însă schimbările vizibile apar după câteva săptămâni.

În primele etape, pielea poate părea chiar mai afectată: pot apărea iritații, uscăciune sau mai multe imperfecțiuni. Acest proces este cunoscut sub numele de „purging” (perioada de adaptare a pielii), când porii elimina impuritățile acumulate.

Cu o utilizare constantă, aspectul pielii se poate îmbunătăți treptat.

Cum se folosește retinolul pentru problemele pielii

Retinolul pentru acnee

Acneea apare atunci când porii se blochează din cauza celulelor moarte și a excesului de sebum, ducând la apariția punctelor negre, punctelor albe și coșurilor. Acum că știi ce este retinolul, trebuie să știi că el ajută în acnee prin prevenirea blocării porilor și prin accelerarea regenerării pielii. În primele luni de utilizare, acneea poate părea mai accentuată, însă pe termen lung poate contribui la obținerea unui ten mai curat.

Retinolul pentru cicatricile lăsate de acnee

Cicatricile provocate de acnee apar în urma inflamației și a leziunilor produse la nivelul pielii. Petele roșii, roz sau maronii pot rămâne săptămâni întregi după vindecarea coșurilor.

Tratamentele cu retinol aplicate local pot reduce inflamația și pot preveni apariția unor noi erupții. Totuși, în cazul cicatricilor adânci sau reliefate, efectele pot fi limitate.

Retinolul pentru petele pigmentare

Petele maronii apărute pe față, mâini, gât sau brațe sunt adesea rezultatul expunerii la soare și al acumulării de melanină. Retinolul poate ajuta la estomparea acestor pete, însă rezultatele apar după câteva luni de folosire și poate provoca iritații. Pentru pete persistente este recomandat consultul unui dermatolog.

Retinolul pentru porii dilatați

Porii devin mai vizibili atunci când sunt încărcați cu sebum și celule moarte. Retinolul stimulează reînnoirea celulară, ajută la menținerea pielii mai groase și poate reduce aspectul porilor dilatați.

Retinolul pentru melasmă

Melasma este o problemă a pielii caracterizată prin apariția unor pete maronii sau gri-maronii, mai ales pe zonele expuse la soare. Expunerea la lumină, căldură și modificările hormonale pot favoriza producerea excesivă de melanină. Melasma apare frecvent în timpul sarcinii.

În cazul femeilor însărcinate este importantă recomandarea medicului înainte de folosirea tratamentelor cu retinoizi. În alte situații, anumite forme de retinol, precum tretinoinul, pot contribui la estomparea petelor.

Retinolul pentru psoriazis

Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie în care celulele pielii se formează prea rapid, ducând la apariția unor zone groase, roșii și descuamate.

Retinolul poate încetini producția excesivă de celule și poate reduce inflamația, însă poate irita pielea. De aceea, medicii recomandă adesea combinarea lui cu alte tratamente, precum cremele cu steroizi.

Retinolul pentru vergeturi

Vergeturile apar atunci când pielea este întinsă rapid, de exemplu în timpul sarcinii, al creșterii sau scăderii rapide în greutate ori al dezvoltării musculare.

La început sunt roșii, roz sau mov, apoi devin albe sau argintii. Retinolul poate face vergeturile mai puțin vizibile, însă nu este recomandat în timpul sarcinii sau alăptării fără sfatul medicului.

Retinolul pentru riduri

Odată cu înaintarea în vârstă, pielea produce mai puțin colagen, se subțiază și își pierde elasticitatea. Acest proces favorizează apariția ridurilor și a liniilor fine.

Retinoizii precum tretinoinul și tazarotenul pot îmbunătăți aspectul pielii prin stimularea colagenului și creșterea elasticității. Rezultatele apar, de obicei, după câteva luni de utilizare constantă.

Important: Retinolul poate fi un ingredient eficient în rutina de îngrijire a pielii, însă poate provoca uscăciune, sensibilitate sau iritații, mai ales la început. Este recomandată introducerea treptată în rutină și folosirea protecției solare zilnic, deoarece pielea poate deveni mai sensibilă la soare.

Cum se folosește retinolul corect

Retinolul este unul dintre cele mai apreciate ingrediente din industria de îngrijire a pielii, fiind folosit atât pentru combaterea semnelor de îmbătrânire, cât și pentru tratarea acneei. Cu toate acestea, nu este potrivit pentru orice tip de ten.

Persoanele cu piele sensibilă, predispusă la alergii sau iritații ar putea avea nevoie de alternative mai blânde pentru îngrijirea pielii. Un aspect foarte important este faptul că retinolul face pielea mai sensibilă la razele soarelui, de aceea folosirea unei creme cu protecție solară este obligatorie în timpul tratamentului.

Înainte de a introduce retinolul în rutina zilnică, este recomandat să faci un test pe o zonă mică de piele. Aplică o cantitate redusă de produs și urmărește reacția pielii timp de câteva zile. Dacă nu apar roșeață puternică, mâncărime sau iritații, poți începe să folosești retinolul seara.

Pentru aplicare, urmează aceste recomandări:

curăță fața cu un produs delicat și usucă pielea prin tamponare, fără să freci;

aplică un strat subțire de retinol pe întreaga față, evitând zona buzelor, nasului și ochilor;

folosește o cantitate aproximativ cât un bob de mazăre;

în primele săptămâni aplică produsul o dată la două zile;

la final, aplică o cremă hidratantă care nu blochează porii (non-comedogenică).

Cât de des poate fi folosit retinolul?

Pentru că poate irita pielea, retinolul trebuie introdus treptat în rutină. La început poate fi folosit o dată la câteva zile, apoi frecvența poate crește treptat până la o aplicare zilnică, în funcție de toleranța pielii și recomandările specialistului.

În perioada de adaptare pot apărea:

roșeață;

senzație de usturime;

mâncărime;

piele uscată sau descuamată.

De obicei, aceste reacții se reduc pe măsură ce pielea se obișnuiește cu ingredientul.

Ce beneficii mari are retinolul pentru piele

Retinolul are numeroase efecte benefice asupra tenului. Acesta:

stimulează producția de colagen;

îmbunătățește elasticitatea pielii;

accelerează regenerarea celulară;

poate reduce inflamația;

ajută la prevenirea porilor blocați;

poate îmbunătăți textura și aspectul general al pielii.

Prin aceste efecte, retinolul este folosit frecvent pentru reducerea ridurilor fine, uniformizarea nuanței pielii și combaterea imperfecțiunilor.

Ce efecte adverse poate avea retinolul?

Reacțiile neplăcute sunt, de cele mai multe ori, temporare și apar mai ales la începutul tratamentului.

Printre acestea se numără:

piele uscată și iritată;

senzație de arsură sau mâncărime;

roșeață;

exfoliere sau descuamare;

sensibilitate crescută la soare și apariția mai ușoară a arsurilor solare.

Pe măsură ce pielea se adaptează, aceste simptome tind să dispară.

Cum reduci iritațiile provocate de retinol?

Pentru a ajuta pielea să tolereze mai bine retinolul:

folosește un singur produs cu retinol la un moment dat;

aplică-l la început o dată la două zile;

așteaptă aproximativ 30 de minute după spălarea feței înainte de aplicare;

nu folosi retinol pe pielea arsă de soare, zgâriată sau iritată;

aplică zilnic protecție solară SPF 30;

poartă pălării și haine care protejează pielea de expunerea directă la soare;

cere sfatul medicului pentru alegerea momentului potrivit de aplicare a cremei hidratante.

Poate retinolul să afecteze pielea?

Folosirea retinolului poate face pielea mai sensibilă la soare, ceea ce crește riscul de arsuri solare și de deteriorare a pielii. De aceea, protecția solară este esențială pe durata utilizării produselor cu retinol. Expunerea prelungită la soare fără protecție poate afecta rezultatele tratamentului și sănătatea pielii.

Când trebuie să ceri sfatul medicului?

Este recomandat să consulți un specialist dacă:

apare o reacție severă după folosirea retinolului;

după câteva luni de utilizare nu observi rezultate și vrei să treci la un tratament mai puternic;

ai probleme persistente ale pielii.

Care este diferența dintre retinol, vitamina A și retinoizi?

Retinol vs. vitamina A

Vitamina A este un nutrient esențial pentru organism, implicat în funcționarea sistemului imunitar, vedere și reproducere. Retinolul este o formă de vitamina A care poate fi aplicată pe piele pentru a îmbunătăți textura, aspectul și tonul acesteia.

Retinol vs. retinoizi

Atât retinolul, cât și retinoizii provin din vitamina A și sunt folosiți pentru îmbunătățirea aspectului pielii.

Principala diferență este concentrația:

Retinolul se găsește în produse disponibile fără rețetă, precum seruri și creme;

se găsește în produse disponibile fără rețetă, precum seruri și creme; Retinoizii au concentrații mai mari și sunt, în general, prescriși de medic.

Produsele prescrise conțin concentrații mai mari de substanță activă, ceea ce poate duce la rezultate mai rapide și mai vizibile. În schimb, produsele cu retinol cumpărate din magazine sunt adesea combinate cu ingrediente hidratante sau calmante, care pot ajuta pielea să tolereze mai bine tratamentul.

Tretinoin vs. retinol

Tretinoinul este un retinoid disponibil doar la recomandarea medicului. Este folosit de zeci de ani pentru tratarea acneei și a semnelor de îmbătrânire provocate de expunerea la soare. Este mai puternic decât retinolul obișnuit și poate produce rezultate mai rapide, însă poate fi și mai iritant pentru piele.

Foto: Shutterstock

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