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Vara 2026 aduce un val de creativitate în materie de manichiură. De la nuanțe pastelate și degradeuri delicate până la modele inspirate de mare și aplicații strălucitoare, unghiile devin un adevărat accesoriu. Dacă ești în căutarea unei manichiuri care să întoarcă toate privirile, iată cele mai cool modele de unghii pentru vară 2026.

Cele mai cool modele de unghii pentru vară 2026

Unghii de o singură culoare inedită

Minimalismul rămâne în tendințe, însă într-o variantă mult mai îndrăzneață. Vara aceasta, nuanțele clasice sunt înlocuite de culori surprinzătoare precum verde lime, bleu pastelat, lavandă sau galben unt. O manichiură într-o singură culoare poate fi extrem de elegantă atunci când alegi o nuanță neobișnuită și un finisaj impecabil.

În plus, efectele glossy și cele cu aspect de sticlă sunt foarte apreciate în 2026, oferind unghiilor un aspect modern și sofisticat.

Unghii în degrade

Modelele ombre continuă să fie printre favoritele iubitoarelor de manichiură. Unghiile în degrade creează un efect delicat și feminin, fiind perfecte atât pentru vacanțe, cât și pentru evenimente speciale.

Cele mai populare combinații ale sezonului includ roz și portocaliu, albastru și turcoaz sau galben și piersică.

Unghii cu modele exotice/marine

Vara este anotimpul perfect pentru manichiuri inspirate de vacanță. Modelele exotice și marine sunt printre cele mai cerute în saloanele de înfrumusețare în 2026. Scoici, stele de mare, valuri, palmieri, fructe tropicale sau flori exotice sunt doar câteva dintre elementele care pot transforma o manichiură banală într-una spectaculoasă.

Nuanțele de turcoaz, albastru marin, portocaliu și alb completează perfect aceste modele și oferă instantaneu vibe-ul unei escapade la malul mării.

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Unghii cu ștrasuri

Pentru fanele manichiurilor glam, ștrasurile rămân un detaliu de efect. Acestea nu mai sunt aplicate excesiv, ci strategic.

Cristalele mici aplicate la baza unghiei sau în jurul unor desene minimaliste oferă un aspect elegant și rafinat. Acest tip de manichiură este ideal pentru petreceri sau festivalurile.

Unghii mozaic

Una dintre cele mai interesante tendințe ale sezonului este manichiura mozaic. Inspirată de vitralii și de jocurile de culori ale sticlei colorate, această tehnică creează un efect artistic impresionant.

Modelele mozaic combină nuanțe vibrante și linii fine care delimitează diferite forme geometrice. Rezultatul este o manichiură originală, modernă și extrem de fotogenică, perfectă pentru rețelele sociale.

Unghii cu modele geometrice

Designurile geometrice se numără printre cele mai versatile ale anului 2026. Liniile drepte, triunghiurile, cercurile și combinațiile abstracte de forme oferă un aspect contemporan și sofisticat.

Aceste modele pot fi realizate atât în culori neutre, pentru un look elegant, cât și în nuanțe puternice, pentru un efect vizual spectaculos. Manichiurile geometrice se potrivesc de minune femeilor care preferă un stil modern și îndrăzneț.

Foto: Pinterest

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