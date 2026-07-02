Drumul rozmarinului din câmp până la raft. Reportaj din Provence, locul în care începe povestea produselor pentru păr de la Weleda

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Știți clișeele despre Provence, cu câmpuri de lavandă, castele din piatră, miros de Rai și acel je ne sais quoi care te lovește de cum pui piciorul pe pământ francez? Ei bine, NU sunt exagerări. Am fost, am văzut, m-am convins și vă povestesc și vouă, după două zile petrecute cu echipa Weleda, în pitoreasca localitate Cabriès-Calas, lângă Aix-en-Provence, la doi pași de Marsilia.

„Avantaje” a fost singura publicație din România prezentă la „Rosemary Hair Care”, evenimentul dedicat rozmarinului, ingredientul principal al produselor pentru îngrijirea părului de la Weleda. Am ajuns în Provence alături de jurnaliști și creatori de conținut din zece țări, printre care Brazilia, Portugalia, Italia, Polonia, Austria, Regatul Unit, Spania, Ungaria, Israel.

Motivul întâlnirii nu a fost însă doar celebrarea unei plante devenite, în ultimii ani, vedetă pe rețelele sociale. Pentru Weleda, rozmarinul nu este o descoperire recentă și nici o modă preluată din videoclipurile virale. Compania îl folosește în produsele pentru păr de mai bine de 100 de ani, primul tonic cu rozmarin fiind creat în 1921 de Rudolf Steiner, unul dintre fondatorii Weleda.

Expediția în câmpurile de rozmarin a pornit, de fapt, de la o schimbare importantă, menită să ducă mai departe o formulă deja consacrată. În februarie 2026, tonicul revigorant pentru păr și scalp de la Weleda a trecut printr-un upgrade: concentrația de ulei esențial de rozmarin a fost mărită, iar procesul de fabricație a fost ajustat, pentru a păstra mai bine compușii naturali valoroși ai plantei și pentru a crește eficiența produsului.

Povestea începe în pitorescul sat Jouques, pe moșia Le Catalan’

Călătoria spre sudul Franței a început cu două zboruri scurte, pe ruta București– Charleroi–Marseille, iar prima parte a drumului a avut un farmec aparte, pentru că la manșă a fost Mihai Sturzu, fostul solist al trupei Hi-Q, astăzi pilot. A fost prima dată când am zburat cu el și pot spune doar atât: impecabil. După o scurtă escală în Charleroi, cu o gofră și o cafea, mi-am continuat drumul spre Marsilia, unde avea să se contureze adevărata aventură provensală.

Povestea rozmarinului a început chiar din locul în care ne-am întâlnit cu toții, La Bastide Bourrelly, un hotel cu restaurant de cinci stele din Cabriès, în apropiere de Aix-en-Provence, deținut de renumitul chef Mathias Dandine, distins cu o stea Michelin (foto în galeria de mai jos). Decorul luxos, dar boem, parfumul ierburilor provensale și ospitalitatea celor de acolo mi-au amintit de ce „joie de vivre” nu este doar o expresie tipic franțuzească, ci o stare pe care nu o poți explica ușor.

Totuși, cele mai importante momente ale vizitei în Franța nu s-au petrecut la mesele cu stele Michelin, ci chiar în câmpurile de rozmarin. De la hotel, povestea s-a mutat în pitorescul sat Jouques, la “Le Catalan”, un domeniu de 38 de hectare, ascuns între păduri și organizat în jurul unei ferme din piatră din secolul al XVII-lea. Aici se întind culturi ecologice de lavandă și plante aromatice, iar printre ele sunt testate 13 varietăți de rozmarin provenite din Spania și Maroc.

La prima vedere, terenul pare să respecte perfect imaginea idilică a sudului Franței. În realitate, în spatele rândurilor verzi se desfășoară un proiect agricol atent monitorizat, născut inclusiv dintr-o problemă tot mai presantă: schimbările climatice.

Weleda și-a procurat mult timp cea mai mare parte a uleiului de rozmarin din flora spontană a Spaniei și Tunisiei. Din 2023, Tunisia a devenit principala sursă, însă Spania continuă să aibă un rol important. Totuși, temperaturile în creștere și perioadele lungi de secetă au început să afecteze cantitatea disponibilă, predictibilitatea recoltelor și prețurile.

Din acest motiv, compania a început în 2024 un proiect de cultivare în sudul Franței, împreună cu Distillerie Bleu Provence și cu fermieri locali. Obiectivul este ca, până în 2030, culturile să ajungă la 100 de hectare și să poată asigura aproximativ jumătate din necesarul anual de ulei esențial de rozmarin al Weleda.

Acolo am înțeles că drumul până la sticla pe care o găsim pe raft nu începe în fabrică. Începe cu alegerea soiului potrivit, cu solul, clima, momentul recoltării și modul în care planta reacționează de la un sezon la altul.

Nu tot rozmarinul este la fel

Recunosc că, înainte de această vizită, priveam rozmarinul mai degrabă ca pe o plantă aromatică pe care o folosim atunci când gătim cartofi la cuptor. Dar ceea ce oferă, de fapt, rozmarinul (Rosmarinus officinalis) depășește granițele imaginației și ale bucătăriei.

În câmp, diferențele dintre varietăți nu par spectaculoase pentru un ochi neantrenat, dar după ce frunzele sunt frecate între degete, lucrurile se schimbă.

Unele plante au un miros proaspăt, apropiat de eucalipt. Altele sunt mai verzi, mai lemnoase sau au o notă evidentă de camfor. Aceste diferențe nu țin doar de preferințe olfactive, ci de compoziția chimică a uleiului.

Experții ne-au prezentat două profiluri principale:

Rozmarin de tip cineol

note aromatice și ierboase;

prospețime apropiată de eucalipt;

nuanțe de conifere;

accente ușor ambrate;

note fructate care pot aminti de coacăzele negre;

un profil mai cald și mai balsamic decât cel de tip camfor.

Rozmarin de tip camfor

note mai intense de camfor;

prospețime mai verde;

accente lemnoase, apropiate de cedru;

intensitate aromatică mai ascuțită;

o senzație mai rece și ușor metalică.

Pentru produsele sale, Weleda caută în special un profil cu o concentrație ridicată de 1,8-cineol. Contează însă și parfumul plantei, stabilitatea culturii și comportamentul ei în timpul distilării. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca rozmarinul să crească bine. Trebuie să ofere constant uleiul cu profilul dorit.

Louise Bayart, Agroecology Project Manager, ne-a arătat cum funcționează alambicul

Demonstrație de recoltare și distilare

În ziua vizitei, am urmărit recoltarea și apoi transformarea plantei în ulei esențial. Rozmarinul proaspăt tăiat este introdus în instalațiile de distilare, unde aburul trece prin masa vegetală și antrenează compușii aromatici.

Vaporii sunt apoi răciți, iar lichidul obținut se separă în apă aromatică și ulei esențial. Cantitatea finală este mică în comparație cu volumul de plante recoltate. Tocmai de aceea, fiecare etapă, de la starea culturii până la durata și temperatura distilării, poate influența produsul final.

Am mirosit mai multe mostre de ulei și am putut observa cât de mult se schimbă aroma în funcție de soi, teren și momentul recoltării. Într-o sticlă de șampon sau tonic nu ajunge, așadar, doar „rozmarin”. Ajunge un anumit tip de rozmarin, cultivat și procesat astfel încât compoziția lui să se încadreze în parametrii stabiliți.

Nici resturile vegetale nu sunt privite ca simple deșeuri. După extragerea uleiului, biomasa rămasă poate fi transformată în compost și întoarsă în sol. Proiectul urmărește creșterea materiei organice, îmbunătățirea fertilității și o rezistență mai bună a terenurilor atât la secetă, cât și la ploile abundente.

Este una dintre părțile care nu se văd atunci când luăm produsul de pe raft: ceea ce rămâne după producție poate reveni în câmp și poate contribui la următoarea recoltă.

Ce poate face rozmarinul pentru păr

Rozmarinul este apreciat în produsele pentru păr pentru efectul său stimulant și revitalizant, dar și pentru senzația de prospețime pe care o oferă scalpului.

În cadrul prezentărilor științifice la care am participat, au fost discutate teste realizate in vitro pe celule ale papilei dermice a foliculului de păr. Potrivit datelor prezentate, uleiul esențial de rozmarin a avut efecte stimulatoare asupra acestora.

Rezultatele prezentate au indicat:

creșterea viabilității celulelor foliculului de păr;

stimularea sintezei proteinelor;

susținerea fazei anagene, etapa activă de creștere a firului de păr.

Papila dermică are un rol important în hrănirea rădăcinii și în formarea firului de păr, inclusiv prin proteine precum colagenul și elastina.

Pentru tonicul revigorant pentru păr și scalp au fost prezentate și rezultatele unui test efectuat pe oameni timp de patru săptămâni, cu aplicarea produsului de două ori pe zi. Participanții au raportat:

reducerea pierderii părului în timpul perierii;

senzația unui păr mai puternic;

îmbunătățirea volumului;

creșterea rezistenței firului de păr;

o senzație răcoritoare și calmantă la nivelul scalpului;

percepția unui scalp mai sănătos.

Aceste rezultate trebuie citite în contextul testelor prezentate de companie, însă explică de ce rozmarinul continuă să fie folosit în formule destinate scalpului și părului lipsit de vitalitate.

Lilith Schwertle, Group Marketing Expert Cosmetics, la trainingul despre produse

Un produs de peste 100 de ani, redescoperit de o nouă generație

Este ușor să ai impresia că rozmarinul pentru păr s-a născut pe TikTok. Rețelele sociale au avut, într-adevăr, un rol important în revenirea ingredientului și l-au adus în atenția unei generații noi de consumatoare.

Pentru Weleda, acest val nu a însemnat descoperirea unei noi plante, ci revenirea în prim-plan a unuia dintre cele mai vechi produse din portofoliu.

Tonicul a rămas în gamă timp de peste un secol, în timp ce formulele și metodele de producție au fost ajustate pe măsură ce au apărut date științifice noi. Noua versiune, lansată în februarie 2026, conține o cantitate mai mare de ulei esențial de rozmarin, iar procesul de fabricație a fost optimizat pentru a conserva mai mulți compuși naturali ai plantei.

Nu întâmplător, tonicul a devenit produsul-vedetă al gamei. În 2025, au fost vândute la nivel mondial peste 2,4 milioane de bucăți.

Experții care au fost alături de noi

Ne-au ghidat, ne-au explicat și ne-au dezvăluit secretele rozmarinului, de la stânga, la dreapta: Benjamin Mast (Agriculture Project Management Senior Expert), Dr. Elisabeth Poppe (Senior Director Group Research & Development), Yvonne Samaritani (Weleda Head of Group Communications), Philippe Soguel (Founder & Owner of Distillerie Bleu Provence) și Clément Oberndörfer (Agriculture Project Management Senior Expert).

Impresii după experiența din Provence

După două zile petrecute între câmpuri, instalații de distilare, mostre de ulei și discuții cu specialiști în agricultură și cercetare, am plecat din Provence cu o perspectivă diferită asupra unei sticle aparent simple.

În spatele fiecărei picături există ani de selecție a plantelor, fermieri care încearcă să se adapteze unui climat tot mai imprevizibil, specialiști care analizează compoziția uleiului și un proces de producție în care temperatura sau momentul recoltării pot schimba rezultatul.

Rozmarinul poate fi ingredientul momentului, dar povestea lui în îngrijirea părului este mult mai veche decât trendurile actuale. Iar după ce l-am văzut crescut, recoltat și distilat chiar în Provence, înțeleg mai bine de ce drumul său până la raft merită spus de la firul ierbii. (reportaj de Alina Bucsain)

Rozmarinul Weleda, în cifre

Materia primă și necesarul anual

• În prezent, WELEDA achiziționează anual aproximativ 8–9 tone de ulei esențial de rozmarin.

• Din 2023, cererea a crescut cu aproximativ 40%, de la circa 6–7 tone pe an.

• Până în prezent, lanțurile de aprovizionare existente au reușit să acopere cererea în creștere.

• Proiectul de cultivare din Franța va consolida și mai mult siguranța aprovizionării și va reduce riscurile asociate furnizării materiei prime.

Produsele în care este folosit uleiul esențial de rozmarin

• Tonicul revitalizant pentru păr cu rozmarin

• Șamponul și balsamul cu rozmarin

• Uleiul nutritiv pentru păr cu rozmarin

• Laptele de baie revigorant cu rozmarin

• Soluția de baie cu arnică

• Gelul de duș energizant pentru bărbați

Rezultatele gamei pentru îngrijirea părului în 2025

• Rosemary Hair Tonic — 16 milioane de euro — creștere de 14%

• Rosemary Revitalising Shampoo — 4 milioane de euro — creștere de 655% (lansat pe piață în 2024)

• Rosemary Conditioner — 1,9 milioane de euro — creștere de 388% (lansat pe piață în 2024)

• Întregul portofoliu Rosemary Hair Care — 21,9 milioane de euro — creștere de 46%

Rosemary Hair Tonic – produsul-vedetă

• Peste 2,4 milioane de unități au fost vândute la nivel global în 2025.

• Vânzările nete au ajuns la aproximativ 16 milioane de euro.

• Valoarea vânzărilor a crescut cu 14% față de anul precedent, iar numărul de unități vândute, cu 7%.

• Rosemary Hair Tonic este comercializat pe numeroase piețe internaționale și a devenit un adevărat succes la nivel global.

Cele mai mari piețe pentru Rosemary Hair Tonic în 2025

• Germania — 5,1 milioane de euro

• Cehia — 1,1 milioane de euro

• Ucraina — 950.000 de euro

• Franța — 850.000 de euro

• Kazahstan — 790.000 de euro

Piețele reprezentate la „Rosemary Press Journey”

• Germania — 5,1 milioane de euro — creștere de 3%

• Elveția — 588.000 de euro — creștere de 2%

• Regatul Unit — 682.000 de euro — creștere de 3%

• Italia — 330.000 de euro — creștere de 4%

• Polonia — 399.000 de euro — creștere de 29%

• România — 29.000 de euro — creștere de 6%

• Ungaria — 27.000 de euro — creștere de 4%

• Brazilia — 49.000 de euro — creștere de 2%

• Israel — 158.000 de euro — creștere de 4%

• Austria — 294.000 de euro — creștere de 3%

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