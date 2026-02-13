Tendințele în materie de colorare a părului se reinventează constant, iar combinațiile cromatice devin din ce în ce mai îndrăznețe și mai expresive. Dacă în trecut se opta pentru o singură nuanță uniformă, astăzi tot mai multe persoane preferă efecte de tranziție sau contraste puternice, care oferă profunzime, personalitate și dinamism părului. De la reflexii subtile la transformări spectaculoase, combinațiile de culori îți pot transforma complet aspectul. Iată câteva dintre cele mai cool combinații din 2026.

Combinațiile de culori de păr care vor domina anul 2026

Blond și cupru – căldură și eleganță

Combinația dintre blond și cupru oferă o notă elegantă, perfectă pentru persoanele care își doresc un plus de căldură în păr. Blondul conferă luminozitatea, iar reflexele de cupru adaugă un ton aproape solar, care se potrivește excelent tenurilor calde. Această asociere funcționează minunat în tehnici precum balayage-ul sau ombré-ul subtil, creând o lumină naturală care pare să vină din interiorul firului de păr. Este o alegere ideală pentru femeile care vor să iasă din tipare fără a șoca.

Brunet și vișiniu – profunzime seducătoare

Pentru persoanele care preferă nuanțele închise, combinația de brunet și vișiniu este o opțiune elegantă și seducătoare. Baza brunetă oferă profunzime, iar reflexele vișinii adaugă un strop de mister și pasiune. Efectul este cel mai spectaculos atunci când lumina cade asupra părului, dezvăluind subtil reflexele roșcate. Această combinație se potrivește tuturor lungimilor de păr, însă se remarcă în special pe coafuri cu bucle lejere, care pun în valoare jocul de culori.

Roz și roșcat – jovialitate și creativitate

Pentru persoanele curajoase și nonconformiste, amestecul de roz și roșcat este o adevărată declarație de stil. Tonurile calde de roșcat sunt îmblânzite de nuanțele jucăușe de roz, rezultatul fiind un look vibrant și modern. Această combinație este perfectă pentru cei care iubesc să experimenteze și să iasă în evidență. Poate fi adaptată în funcție de intensitate: de la reflexe roz pudrat, la degradeuri intense ce amintesc de apusuri spectaculoase.

Citește și: Manichiuri romantice pentru Valentine’s Day 2026. Cele mai chic modele

Blond și șaten – natural și versatil

Blondul asociat cu șaten oferă un rezultat natural, dar sofisticat, potrivit pentru orice sezon. Tranzițiile line între cele două culori creează volum și mișcare, dând senzația de păr bogat și sănătos. Este combinația ideală pentru persoanele care preferă un look soft și versatil, ușor de adaptat la diverse tonuri de piele și stiluri personale. Cu o îngrijire corespunzătoare, această combinație se menține perfect între vizitele la salon.

Brunet, roșcat și blond – contrast modern și expresiv

Pentru un efect cu adevărat spectaculos, combinația între brunet, roșcat și blond este alegerea supremă. Această triadă de culori aduce echilibru între intensitate, căldură și luminozitate, rezultând un păr plin de profunzime și dinamism. Poate fi realizată prin tehnici complexe, unde nuanțele se topesc natural una în alta. Rezultatul final este un look artistic, perfect pentru persoanele care își exprimă personalitatea prin culoare.

Indiferent de varianta aleasă, combinațiile de culori sunt un mod excelent de a te reinventa. Părul devine o formă de exprimare vizuală, iar jocul cromatic – o semnătură personală a creativității.

Foto: Pinterest

Urmărește-ne pe Google News