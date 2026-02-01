  MENIU  
Manichiuri romantice pentru Valentine’s Day 2026. Cele mai chic modele

Adelina Duinea
.

Cu fiecare început de februarie, starea noastră de spirit se colorează în nuanțe seducătoare, iar unghiile nu fac excepție! Pentru Ziua Îndrăgostiților 2026, trendurile de beauty vin cu propuneri romantice, dar totodată fresh, sofisticate și ușor de adaptat – fie că optezi pentru un look discret sau îndrăzneț.

Manichiuri romantice pentru Valentine’s Day 2026

Paleta de culori în tendințe

În acest an, ca în fiecare alt an, de altfel, paleta de culori de Valentine’s Day combină clasicele roșu și roz, cu nude și alb. Pentru un plus de intensitate poți opta pentru nuanțe mai intense de roșu, precum burgundy sau grena. Pentru un rezultat feminin și jucăuș ai mereu la îndemână o varietate de tonuri roz, de la roz pal la roz fucsia.

Nu uita însă să te distrezi, pentru că nu există reguli când vine vorba de manichiură. Poți opta pentru modele cu accente metalice aurii sau argintii, efect de ochiul pisicii sau finisaj perlat, printre multe alte asocieri surprinzătoare. Totodată, poți opta pentru combinații neașteptate de culori, precum bleu și roșu sau gri și roșu.

Forme de unghii la modă

Anul acesta, forma unghiilor este la fel de importantă ca designul. Formele ovală și migdală sunt cele mai populare și versatile, deoarece alungesc și oferă eleganță. Forma coffin/ballerina este perfectă pentru modele mai complexe și detalii fine, iar forma pătrată cu colțurile rotunjite este ideală pentru un look modern, dar totuși sofisticat.

Idei de manichiuri pentru acasă: chic & simplu

Dacă îți faci unghiile acasă, nu ai nevoie de tone de echipament ca să arăți fabulos. Uite 5 modele actuale, ușor de realizat:

Roșu clasic cu accente metalice

O bază roșie + un detaliu cu inimă auriu sau argintiu pe una sau două unghii. Rezultatul va fi unul clasic cu un twist glam.

Ombré

Un fundal roz pal care devine tot mai intens spre vârfuri. Simplu cu un efect WOW!

Inimioare minimaliste

Pe o bază nude sau roz deschis, desenează cu un dotting tool mici inimioare albe sau roșii. Perfect pentru un vibe romantic, dar delicat. Pentru această manichiură poți folosi și stickere cu inimioare.

Joc de texturi: mat + lucios

Aplică un lac mat pe toate unghiile, apoi desenează inimioare lucioase pe două degete. Contrastul e în trend!

Accente strălucitoare

Un strat fin de sclipici pe unghia de accent (de obicei inelarul) îți oferă instant un look festiv fără prea mult efort.

Modele mai complexe pentru salon: artă la superlativ

Dacă mergi la salon și vrei ceva spectaculos, iată ce modele ai putea încerca:

Manichiură 3D cu accente metalice aurii și argintii

    Inimi 3D aplicate pe o bază roșie sau roz = un design perfect pentru luna iubirii.

    Pictură pe unghii

      Dacă vrei să bifezi ideea fără evidentele inimioare, poți opta pentru două lebede îndrăgostite pe degetele mari.

      Ochiul pisicii sau finisaj perlat

        Finisajul perlat adaugă un luciu delicat, cu reflexii fine care captează lumina subtil, fiind perfect pentru nuanțe de roz pudrat, nude cald, alb lăptos sau champagne – culori extrem de populare în această perioadă romantică. În schimb, efectul ochiul pisicii creează un joc hipnotizant de lumini și umbre, ideal pentru tonuri de roșu burgundy, roz prună sau vișiniu, oferind profunzime și un look senzual, de impact.

        Foto: Pinterest

