Tendințele de machiaj care vor defini anul 2026. Piele de super model și buze „sărutate”

Arta machiajul își recapătă latura jucăușă și creativă în 2026. Anul acesta este despre individualitate.

În 2026, machiajul pune accent pe naturalețe, creativitate și tușa personală a fiecăruia dintre noi. Tenul este luminos, conturul buzelor este estompat, iar nuanțele reci își recapătă popularitatea. Conturul ochilor este difuzat, în timp ce pleoapele și buzele sunt evidențiate de finisaje metalice sau holografice, cu un aer futurist. Paleta cromatică oscilează între tonuri reci de gri, mov și albastru și culori vibrante aplicate strategic. Estetica generală îmbină minimalismul cu machiajul statement, într-o abordare modernă care celebrează amprenta personală.

Iată câteva direcții în care se îndreaptă tendințele de machiaj în 2026.

Piele de super model

Fondul de ten este discret și luminos, pudra este insesizabilă, iar obrajii sunt sculptați subtil de bronzer și blush, preferabil în culori reci.

Buze „sărutate”

Anul acesta, buzele au un aspect „sărutat” datorită conturului estompat. Nuanțele favorite de contur sunt marourile reci în timp ce zona de centru a buzelor oscilează între tonuri roșiatice, rozalii sau mov, cu un finisaj mat sau satinat, mai degrabă decât lucios.

Revenirea anilor 2000

Estetica anilor 2000 este reinterpretată prin lupa inteligenței artificiale într-o manieră modernă și futuristă. Remarcăm o revenire a machiajelor smokey, buzelor roz sau nude lăptoase, a contururilor de buze maro și a fardurilor de pleoape albe.

Nuanțe reci

Nuanțele reci oferă oricărui machiaj un plus de rafinament, motiv pentru care nu este de mirare că unele dintre cele mai stilate vedete din țara noastră, printre care le amintim pe Lidia Buble și Alexia Eram, poartă adesea astfel de nuanțe.

