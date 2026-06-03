Tunsoarea verii 2026: Stilul chic și fără efort care cucerește saloanele în acest sezon

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sezonul cald a sosit, iar odată cu el vine și dorința inerentă de schimbare și prospețime. Dacă în anii trecuți am asistat la dominația liniilor geometrice și a boburilor drepte, rigide, vara anului 2026 aduce o adevărată revoluție a naturaleții. Anul acesta, cuvântul de ordine în saloanele de înfrumusețare este „effortless” – coafuri lejere, texturate, care par aranjate fără efort și care se mișcă liber în briza verii. Vedeta incontestabilă a acestui sezon combină aerul de vacanță mediteraneană cu nostalgii retro reîmprospătate.

Ce este Riviera Bob și de ce a devenit tunsoarea verii 2026

Inspirat de eleganța relaxată a Coastei de Azur și de estetica vacanțelor de lux din anii ’60 și ’70, Riviera Bob este reinterpretarea modernă a bobului clasic. Diferența majoră constă în textură și fluiditate. Spre deosebire de un bob franțuzesc (care este adesea foarte scurt și geometric), Riviera Bob se remarcă printr-o lungime medie, ce mângâie delicat zona dintre maxilar și umeri.

Secretul acestei tunsori constă în tehnica de tăiere: se renunță la liniile perfect drepte în favoarea unor straturi invizibile (soft layers) și a unor vârfuri ușor filate. Acest truc elimină greutatea din partea de jos a părului, oferindu-i instant un volum aerisit și o mișcare naturală.

Este o tunsoare concepută special pentru a pune în valoare textura nativă a firului de păr – fie că ai bucle lejere, valuri de plajă sau un păr drept care refuză de obicei să stea coafat. Riviera Bob nu vrea să disciplineze părul, ci să îi celebreze libertatea.

Citește și: Combinațiile de culori de păr care vor domina anul 2026

Citește și: 6 tipuri de coafuri la modă vara aceasta. Look-uri fresh, ușor de purtat și perfecte pentru zilele toride

Cum se coafează și cui i se potrivește această tunsoare

Marele avantaj care propulsează Riviera Bob în topul preferințelor din 2026 este versatilitatea sa absolută. Se potrivește aproape oricărei forme a feței:

Pentru fața rotundă sau pătrată: Lungimea care depășește linia maxilarului ajută la alungirea vizuală a trăsăturilor.

Pentru fața ovală sau inimă: Straturile lejere încadrează superb pomeții și adaugă armonie.

Rutina de aranjare pentru Riviera Bob durează mai puțin de 5 minute. Scopul este să uiți complet de placa de îndreptat părul sau de periile rotative care încing scalpul pe timp de vară.

Citește și: Cum își menține Carmen Brumă pielea tânără. Ritualul bizar al vedetei: „E foarte important să fii constantă”

Citește și: De ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii?

Tot ce trebuie să faci după spălare este să aplici pe părul umed un spray lejer cu sare de mare (pentru un efect texturat, de plajă) sau puțină cremă hidratantă pentru definirea buclelor. Lasă părul să se usuce natural sau folosește un foehn cu difuzor, la temperatură medie, strângând șuvițele ușor în palme.

Rezultatul? Un look șic, ușor rebel, perfect atât pentru o zi relaxată la piscină, cât și pentru o seară elegantă, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați și un ruj aprins. În vara lui 2026, Riviera Bob ne demonstrează că cea mai sofisticată formă de frumusețe este cea care pare complet nativă și lipsită de efort!

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News