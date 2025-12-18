Culoarea de păr a anului 2026. Zendaya, Gigi Hadid și Hailey Bieber deja o poartă

„Color melting” este tehnica de colorare a părului care va domina anul 2026. Părul vopsit astfel are un plus de profunzime, datorită multiplelor reflexii de culoare. Haistyliștii garantează că rezultatul final este unul natural și sofisticat.

Culoarea de păr a anului 2026

„Color melting” este o tehnică de colorare a părului aflată la granița dintre balayage și șuvițe, pentru un finisaj care dă senzația că nuanțele se topesc unele în celelalte. Rezultatul final este unul natural și sofisticat, fără a necesita retușuri constante.

Popularitatea tehnicii „color melting” este în creștere, fiind deja remarcată printre celebrități precum Zendaya, Gigi Hadid și Hailey Bieber.

„Implică două sau mai multe nuanțe care sunt mixate atât de discret încât nu poți vedea unde se sfârșește o culoare și unde începe următoarea. Culorile aproape că se «topesc» una în cealaltă, creând un finisaj foarte subtil, cu aspect natural”, a explicat hairstylista Aniah Warner, pentru Harper’s Bazaar UK.

„Creăm dimensiune folosind o multitudine de culori care sunt în coeziune cu tonul natural al părului, creând un rezultat tridimensional care necesită puțină întreținere, creând în același timp explozii de culoare pe întreaga lungime”, a spus și hairstylistul Alex Pochert-Hudgell, pentru sursa citată.

Citește și: Tunsoarea anului 2026: Tuft bob. Cum arată și cui i se potrivește

Cum se obține efectul de „color melting”

Potrivit lui Warner, procesul de colorare implică „aplicarea simultană a mai multor nuanțe de vopsea și amestecarea lor în timp ce culoarea este încă umedă”.

„Acest lucru se poate face folosind pensula, mâinile sau un pieptăn pentru a crea ușor tranziția. Cheia este lucrul cu mai multe nuanțe concomitent, pe măsură ce acestea se procesează, mai degrabă decât izolarea lor în folii, ceea ce ajută la crearea acelui rezultat fără cusur”, a continuat.

Această tehnică este ideală pentru cele care își doresc o schimbare discretă și naturală. „Este, de asemenea, o opțiune excelentă pentru cele care abia încep să își vopsească părul”, a adăugat Warner.

Deoarece tehnica nu implică o decolorare dramatică, aceasta înseamnă, de asemenea, daune minime pentru sănătatea părului tău. Tehnica permite, totodată, ca părul să crească fără să necesite retușuri constante. Acest lucru se datorează gradientului de la rădăcină la vârfuri, fără linii aspre de demarcație, chiar și atunci când crește.

Citește și: Care sunt cele mai cerute proceduri estetice la ora actuală?

Efectul de „color melting”, posibil pe blonde, brunete și roșcate

Datorită versatilității sale, această tehnică de colorare funcționează bine pe orice textură și culoare de păr.

„În cazul blondelor, acest lucru poate implica adăugarea de nuanțe aurii pentru a readuce contrastul în păr, în timp ce în cazul roșcatelor ar putea fi vorba de adăugarea de tonuri subtile de cupru pentru a oferi luminozitate. Pe brunete îmi place să lucrez cu palete aurii și ciocolatii mai deschise, pentru a spori profunzimea naturală, fără a supraîncărca părul cu prea multă căldură”, a explicat Alex Pochert-Hudgell.

Foto: Instagram; Printerest; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News