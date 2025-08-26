Cinci coafuri la modă toamna aceasta, care te întineresc instant

Toamna 2025 aduce în prim-plan coafuri care nu doar că sunt în tendințe, ci au și un efect vizibil de întinerire. Hairstiliștii mizează pe naturalețe, volum și texturi care pun în valoare trăsăturile feței, oferind un aer proaspăt și dinamic.

Dacă vrei să-ți reîmprospătezi look-ul fără schimbări radicale, aceste cinci coafuri sunt alegerea perfectă.

Bobul texturat cu breton lateral

Bobul rămâne vedeta sezonului, dar în varianta texturată și cu breton lateral, capătă un aer tineresc și sofisticat. Este ideal pentru femeile care vor să-și contureze linia maxilarului și să adauge volum în zona pomeților. Bretonul lateral, ușor asimetric, îndulcește trăsăturile și oferă un efect de lifting natural. Se potrivește atât pe păr drept, cât și pe păr ușor ondulat.

Trucuri rapide:

Aplică spray cu sare de mare pe părul umed pentru textură naturală.

Usucă bretonul cu o perie rotativă, direcționându-l în diagonală.

Ondulează ușor vârfurile cu placa, în direcții opuse, pentru un look messy-chic.

Coada de cal joasă, cu șuvițe libere

Inspirată din prezentările Dior și din stilul sport-chic, coada de cal joasă, cu câteva șuvițe lăsate libere în jurul feței, este o coafură simplă, dar extrem de eficientă. Oferă un look relaxat, dar elegant, perfect pentru zilele agitate. Șuvițele libere creează iluzia unui chip mai luminos și mai tânăr, iar poziționarea joasă a cozii adaugă rafinament.

Trucuri rapide:

Prinde părul într-o coadă joasă și trage ușor de partea superioară pentru volum.

Scoate două șuvițe subțiri din zona tâmplelor și ondulează-le ușor cu placa.

Ascunde elasticul cu o șuviță de păr înfășurată în jurul lui și fixează cu o agrafă.

Citeşte şi: Tunsori şi coafuri pe care le vei vedea peste tot în iarna asta. 10 idei pentru un nou look!

Citeşte şi: Ce tunsori se poartă în 2025. Detalii direct de la hairstylistul George Soare: „Sunt vreo zece stiluri. Iar la noi, acum, este vârful bretoanelor” / EXCLUSIV

Bucle lejere cu volum natural

Coafurile inspirate din anii ’90 revin în forță, iar buclele lejere cu volum sunt printre cele mai populare alegeri. Acestea dau dinamism părului și creează un efect de întinerire instantaneu. Fie că alegi să le obții cu ondulatorul sau prin împletituri peste noapte, buclele naturale adaugă textură și mișcare, estompând liniile dure ale feței.

Trucuri rapide:

Împletește părul în două cozi lejere înainte de culcare și desfă-le dimineața.

Aplică spumă de volum la rădăcină și usucă părul cu capul în jos.

Folosește un ondulator gros doar pe lungimi, nu pe vârfuri, pentru un efect relaxat.

Tunsoarea medie în straturi

Pentru părul mediu, tunsorile în straturi sunt soluția ideală. Ele oferă volum, fluiditate și un aspect aerisit, care întinerește vizibil. Straturile bine plasate pot echilibra proporțiile feței și pot ascunde semnele oboselii sau ale îmbătrânirii. Este o coafură versatilă, ușor de întreținut și potrivită pentru orice textură de păr.

Trucuri rapide:

Usucă părul cu o perie rotativă, concentrându-te pe straturile superioare.

Aplică spray de texturare pe lungimi și ciufulește ușor cu degetele.

Ondulează șuvițele din față spre exterior pentru un efect de lifting.

Părul prins în coc lejer, cu efect messy

Cocul lejer, cu fire rebele și volum în creștet, este o coafură care inspiră naturalețe și tinerețe. Nu trebuie să fie perfect — dimpotrivă, cu cât pare mai „neglijent” controlat, cu atât efectul este mai chic. Acest stil este ideal pentru evenimente casual sau pentru birou, oferind un aer boem și relaxat.

Trucuri rapide:

Prinde părul într-o coadă lejeră, răsucește-l și fixează-l cu agrafe.

Trage ușor de coc pentru a-l „ciufuli” și a crea volum.

Tapotează rădăcinile înainte de prindere pentru un plus de textură.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News