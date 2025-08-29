Cu vara pe sfârșite, este momentul să începem să ne gândim la tendințele în materie de unghii ale viitorului, care, pentru toamna 2025, vor lua forma unor nuanțe intense și jucăușe, culori neașteptate și finisaje care vor face să strălucească chiar și zilele ploioase. Iată ce manichiuri se poartă în toamna anului 2025.

Manichiuri de toamnă în tendințe pentru 2025

Moda unghiilor acestui sezon „fură” inspirația creațiilor văzute pe podium și o transformă în nail art care îndrăznește prin sclipici și finisaje irizate, nuanțe închise și o strălucire elegantă. Iar apoi, există și tușele neașteptate de culori deschise care, pe unghiile toamnei 2025, se traduc în lacuri de unghii pastelate și roz, un nude clasic și deja atemporalul galben unt, printre protagoniștii sezonului ce vine.

Un rol esențial îl joacă și formele unghiilor, care pot transforma radical o manichiură și pot adăuga originalitate chiar și celor mai tradiționale culori.

Unghiile scurte revin: manichiura minimalistă este în trend

Sclipici peste tot

Anticipează atmosfera festivă specifică finalului de an cu o explozie de sclipici, așezat în cascadă pe unghii. Baza este nude, iar sclipiciul ales este strălucitor, cu efect degradé.

Unghii pastel

Deja un clasic potrivit pentru toate anotimpurile, unghiile pastel se poartă și în toamna 2025. Galben pal și roz delicat, verde mentă și bleu ciel se combină într-o manichiură delicată și foarte fresh, ce sfidează griul sezonului.

Oja neagră pe unghii scurte

Reapare la timp, odată cu venirea toamnei și a primelor zile ploioase: oja neagră își dezvăluie toată eleganța sezonieră. Se poartă pe unghii scurte, dar cu un finisaj lucios, strălucitor.

Rozul pentru manichiura de toamnă

Departe de nude-ul clasic, oja roz „bombonică” este perfectă pentru a prelungi vibrația verii în toamnă târzie. Detaliul în plus? Adaugă elemente jucăușe și, poate, chiar tridimensionale.

French-ul de toamnă devine roșu

Subtil, aproape invizibil, dar cu impact: french-ul de toamnă optează pentru roșu, transformând eleganța clasică a acestei manichiuri într-un accesoriu original pentru look. Poate chiar asortat cu rujul.

Mov vânătă pe unghii scurte

Dispărut din peisajul tendințelor pentru câteva sezoane, oja mov vânătă revine pe podium. Pentru toamna 2025, se aplică pe unghii scurte, pătrate, păstrând alura închisă, rafinată, a acestei culori.

Tendință nail art toamna 2025: finisajul cromat

Cu reflexii irizate, strălucitoare și aproape ca niște bijuterii, oja cromată adaugă un strop de lumină formelor alungite ale unghiilor. Joacă-te cu argintiu, alb perlat și tonuri delicate de albastru, aproape anticipând zăpada, gerul și picăturile de ploaie.

