Giulia Anghelescu, mărturii despre operațiile estetice: „Orice procedură e bine-venită dacă ea schimbă în bine viața posesoarei, atâta timp cât există asumare”

Trăiește după propriile reguli și se bucură de fiecare clipă atunci când este alăuri de familie. Solista Giulia Anghelescu, în prezent, una dintre prezentatoarele emisiunii „Hai cu fetele” de la Prima TV, e un spirit liber, dar asumat propriilor decizii.

Messy hair, don’t care

Am un as în mânecă atunci când vine vorba despre hairstyling: pe bunul meu prieten și hairstylist, Florin Noje. El îmi spune exact ce și cum să folosesc. Momentan, produsele pe care le aplic pentru un hairstyle messy sunt Constructor, Beach Waves și Infinium Pure 6, toate de la L’Oreal Professionel.

Machiaj în 3 pași

În zilele în care nu am filmări sau sedințe foto folosesc doar un BB cream de la Noreva, un balsam de buze Tom Ford și o mascara de la Paese.

Ochelari versus lentile de contact

Am fost întotdeauna fascinată de ochelarii de vedere. Momentan, port un model clasic în stil aviator și încă nu m-am lăsat convinsă să renunț la el pentru lentile de contact.

Un gadget ușor de asortat

Smartwatch-ul este nelipsit de la mâna mea și am curele în mai multe nuanțe pentru a-l asorta cât mai bine cu ținutele pe care le port. În ceea ce privește husa de la telefon, deocamdată, fetița mea alege culorile și printurile pentru ea, iar eu mă conformez. 😁

Proceduri estetice. Pro sau contra?

Am fost dintotdeauna deschisă atunci a fost vorba despre proceduri estetice și cred cu tărie că operația la sâni și rinoplastia mi-au schimbat viața în bine și mă bucur că, până la urmă, le-am făcut. Cred că orice procedură estetică este bine-venită dacă ea schimbă în bine viața „posesoarei”, atâta timp cât există asumare.

În formă pentru plajă

În ultimele luni nu am mai reușit să mă antrenez zilnic, însă dacă îmi pun deadline ca până în iunie să fiu în cea mai bună forma, atunci, cu siguranta,voi reuși. Am un regim alimentar echilibrat și atunci nu îmi e prea greu să rămân la kilogramele pe care mi le doresc.

Strategii anticelulită

Ca orice femeie de peste 35 de ani, înca mai caut secretul corpului fară celulită și vergeturi. Sinceră sa fiu, am văzut cu adevărat o schimbare la corpul meu, abia atunci când am urmat o dietă foarte sănătoasă și m-am ținut de antrenamentele zilnice, mai mult decât atunci când am încercat “creme minune”.

Tattoo lover

Cele mai importante din cele 10 tatuaje pe care mi le-am făcut până acum sunt cel cu portretul copiilor mei și cel pe care l-am făcut cu prietena mea, Antonia, fiecare având câte o jumătate de tatuaj.

Imediat cum adorm cei mici

Termin de scris textele pentru emisiune, de organizat agenda, de răspuns la mailuri și apoi mă relaxez la un film, cu un pahar cu vin.

Răbdare, că-i mai bună decât toate

Soțul meu mă apreciază pentru faptul că am atât de multă răbdare cu toate, că sunt o femeie puternică și că, indiferent cât de greu mi-ar fi, lupt pentru lucrurile pe care mi le doresc. Faptul că mă simt o femeie iubită nu sta în numărul de “te iubesc” spus pe zi și asta e tot ce contează pentru mine.

Foto: Koss Photography & Adrian Stoicoviciu